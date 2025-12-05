Juan Carlos (31) abre un nuevo restaurante en Valladolid: "El pollo ha disparado su precio. El nuestro vale 10 €, sin subidas"

Juan Carlos Horacio Doñe junto a Johanny Solano Belliard en el Sabrosón 1 Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Siempre es una gran noticia hablar de una nueva apertura en Valladolid. En este caso se trata de un nuevo restaurante que va a echar a andar este sábado, 6 de diciembre, y que se va a ubicar en la calle Verbena de la ciudad del Pisuerga.

Al frente va a estar Juan Carlos Horacio Doñe. Un hombre de 31 años que llegó a Valladolid en 2002, procedente de la República Dominicana y que, hace cuatro, abrió el asador de pollos Sabrosón 1.

Ahora se lanza a la aventura con el Sabrosón 2. Venderá los mismos productos y platos, pero el concepto cambia. Este nuevo negocio es un bar-restaurante, y allí los clientes se podrán sentar a disfrutar de la comida.

EL ESPAÑOL de Castilla y León charla con el dominicano. Un hombre que afronta el reto de abrir su segundo local “con mucha ilusión”.

Imagen del Sabrosón 2 que abrirá sus puertas este sábado en Valladolid Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

De República Dominicana a Valladolid

“Me defino como una persona luchadora y con ganas de salir adelante. Un trabajador que, cuando se propone algo intenta conseguirlo con hasta la última gota de sudor posible”, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Juan Carlos Horacio Doñe.

Nuestro protagonista nació hace 31 años en República Dominicana. Concretamente en Boca Chica. Amante del fútbol y de compartir tiempo con sus amigos, llegó a Valladolid en 2002, cuando solo tenía ocho años.

“De mi infancia en la República Dominicana recuerdo poco. Vine a Valladolid porque aquí está toda mi familia. Mi madre, mis primos, mis tíos y abuelos. Somos la familia dominicana más grande de Valladolid”, asegura nuestro protagonista.

Cuando era pequeño quería ser militar, pero finalmente apostó por la hostelería influenciado por su madre que contaba con un negocio en la calle San José de Calasanz de Valladolid.

“Al final acabas haciendo lo que ves. Mi primer intento fue en 2011 con un Pub que se llamaba Fenómeno, en la Avenida de Segovia. Pero ya me lo tomé más en serio hace cuatro años cuando abrí el Sabrosón 1 en la calle General Shelly número 13”, añade el hostelero.

Juan Carlos y Johanny en el bar Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

El Sabrosón 1 y la apertura del nuevo restaurante

“El Sabrosón 1 lo cogimos en traspaso. Lo tenía un amigo. Le ayudé a llevarlo y después me lo dejó a mí. Pasa por ser un asador de pollos. Aquí vendemos pollos asados, piernas de cerdo, costilla y tenemos platos típicos dominicanos y colombianos como empanadas y papas rellenas. Todo es para llevar”, añade Juan Carlos.

Lo que más venden en ese local de General Shelly pasa por ser el pica pollo y también el pollo a la broaster. Eso es lo que más pide la gente en un local en el que trabajan un total de tres personas.

“La idea de abrir el Sabrosón 2 surge porque queríamos ampliar el negocio. Todo para que la gente pueda compartir los platos en familia en este nuevo restaurante en el que sí que se va a poder degustar nuestros platos en el local”, explica el dominicano.

El Bar-Restaurante Sabrosón 2 va a abrir sus puertas este sábado, 6 de diciembre, en la calle Verbena número 4. Nuestro entrevistado y todo su equipo se esmeran para que todo esté listo ese día.

Imagen exterior del Sabrosón 2 Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

“El nuevo restaurante va a contar con un total de 80 metros cuadrados. Aquí la gente se va a poder sentar, cómodamente, a comer. Vamos a contar con la misma carta que en el Sabrosón 1, con pollo frito, piernas de cerdo, comida de República Dominicana y demás, pero, de momento, no vamos a asar pollos hasta el mes de enero”, confiesa nuestro protagonista.

Vivir de la hostelería

“Se puede vivir del mundo de la hostelería. Hay que tener control, eso es lo más importante. Vivo bien de este mundo. Sin embargo, se nota el pago de impuestos, y muchas cosas más”, afirma Juan Carlos.

Nuestro entrevistado asegura que “ha notado la subida de precios”, sobre todo de las materias primas a los que hay que añadir, además, el de la luz, gas y otras energías claves para que sus negocios funcionen.

“El pollo ha disparado su precio. El nuestro vale 10 euros, sin subidas. Seguimos manteniendo su precio en nuestro asador desde hace cuatro años y nuestra idea es seguir haciéndolo para que no repercuta en el bolsillo del cliente”, explica.

De cara a la apertura del nuevo negocio no duda en asegurar que “tiene muchas ganas de empezar con el proyecto” y que el objetivo es el de “seguir creciendo y abrir más locales en distintas ciudades de España”.

Ojalá tenga mucha suerte con esta nueva y próxima apertura.