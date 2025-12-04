Valladolid se enfrenta a la Navidad más cara de la historia con los precios al alza: "Gasto 200 € cuando voy al mercado"

Marta Herrán con su carro de la compra, en el Mercado del Val

La Asociación Española de Consumidores no duda en afirmar que esta Navidad “será la más cara de la historia” con un gasto medio, por consumidor y a nivel nacional, de un total de “1.300 euros”.

La asociación ha realizado una encuesta a un total de 5.000 consumidores para conocer la intención de gasto en el periodo navideño, tanto en alimentación, como en lotería, regalos, juguetes y ocio y otros gastos que están vinculados a estas fiestas, arrojando un resultado de que cada consumidor se gastará 1.300,13 euros de media en España, cantidad muy superior a la marcada el pasado año.

“Se trata de una encuesta que viene a reflejar el incremento de precios generalizado que existe este año siendo la Navidad más cara que hayan tenido que afrontar los consumidores, muchos de ellos con graves problemas económicos”, apunta la Asociación Española de Consumidores.

Por provincias, como apuntan desde la asociación, Valladolid incluso está por encima de esa media de 1.300 euros. Según la encuesta, cada vallisoletano se va a gastar un total de 1.437 euros en este periodo tan especial del año.

90 euros irán a parar a lotería. 331 a alimentación. 333 a regalos. En juguetes, los pucelanos se gastarán 293 euros. 301 en ocio y un total de 89 en otros gastos.

EL ESPAÑOL de Castilla y León se ha acercado en las últimas horas hasta el Mercado del Val, donde se nota ya el trasiego de gente de cara a comenzar con esas compras para las fechas señaladas en el calendario.

Imagen del Mercado del Val

Hablamos con Marta, Isabel y Miguel Ángel, que nos cuentan cómo afrontan esta Navidad, la más cara de la historia, con los precios de diferentes productos al alza.

“Gasto 200 euros cuando voy al mercado”

Marta Herrán es una vallisoletana de 63 años que entra al mercado, a media mañana, para hacer sus compras. Se para a charlar con este medio sobre la subida de precios y sobre el gasto navideño.

“A mí me gusta venir al mercado a hacer las compras. En Navidad no calculo. Me gasto tanto… vienen mis hijas y nietos a comer y cenar a casa y nunca calculo si el gasto es mucho o poco. Eso sí, se nota que está siendo la Navidad más cara de la historia. Se aprecia en la subida del precio de los huevos o de la carne, por poner dos ejemplos”, explica.

También hace una mención al precio del pescado. “El fresco está más caro y ya no hablamos del marisco”, matiza, para añadir que en este periodo tan especial del año ella “no tiene presupuesto”.

Marta Herrán a las puertas del Mercado del Val

“Gasto 200 euros cuando voy al mercado. Vengo a comprar varias veces. No voy a escatimar, por ejemplo, en regalos para mis nietos. Lo que me pidan, se lo daré. A ese gasto en alimentación se suma el de los regalos. Luego viene enero y ahorramos”, apunta.

Marta asegura que “el 2026 va a ser duro”. Apunta que los “sueldos están bajos y la gente se queja”, en algo que no arroja un futuro muy halagüeño.

“No llegaré a los 1.300 euros”

“Este año no voy a llegar a gastarme esos más de 1.300 euros que apunta la Asociación Española de Consumidores. No tengo ni idea de lo que gastaré porque antes compraba para muchos y ahora para menos pero no tengo un tope”, asegura Isabel María Cordovilla.

La vallisoletana, de 65 años, también atiende a EL ESPAÑOL de Castilla y León para hablar sobre la subida de precios de los diferentes productos y también sobre ese vaticinio de que afrontamos la Navidad más cara de la historia.

"Sí que detecto una subida de precios considerable. Sobre todo, en frutas, verduras y en la carne. Mención especial para los huevos y el pollo. Es descarado. Hay subida, pero tenemos que hacer un esfuerzo por Navidad", añade.

Isabel María Cordovilla en el Mercado del Val.

Nuestra protagonista señala que, pese al gasto de estas fechas señaladas “no tiene problemas económicos” y “no le afecta en demasía”.

“Se nota la subida de los precios”

Saliendo del Mercado del Val tras hacer sus compras nos atiende también Miguel Ángel Gallego, un vallisoletano de 32 años que, pese a ir con prisas, nos atiende amablemente.

“Se nota la subida de los precios. Sobre todo, en la carne, en los huevos y un poco en todo, en general. Me gastaré unos 1.300 euros estos días y estoy de acuerdo en que es la Navidad más cara de la historia”, señala.

Miguel Ángel Gallego a las puertas del Mercado del Val.

Nuestro último entrevistado señala que “se gastará la mayor parte del dinero en alimentación y regalos” pero que “no lo hará en lotería” porque “nunca ha jugado”.

“Al final, ahorras para estas fechas porque sabes que el gasto va a ser mayor. Sí que afecta al bolsillo esta subida de los precios”, finaliza.