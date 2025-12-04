El mensaje de Carnero a Puente tras 10 días de silencio ante la disolución de la SVAV: "No manda en Valladolid"

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha presidido en la mañana de este jueves, 4 de diciembre, la Mesa Municipal del Soterramiento, después de la reunión celebrada el pasado lunes, 24 de noviembre, de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad que debatió su futuro y el de la integración en superficie en la ciudad que concluyó sin acuerdo.

Ese día, la posición inamovible de Adif y el Ministerio de Transportes de Óscar Puente, contra la llamada al diálogo de Ayuntamiento de Valladolid y Junta de Castilla y León llevaban al escenario de la disolución de dicha sociedad, anunciado por Adif y se descartaban las actuaciones de la integración ferroviaria en superficie y el soterramiento.

Carnero ha anunciado, ante los medios de comunicación, que la reunión que ha mantenido con la Mesa del Soterramiento se ha centrado en “informar de las cuestiones objeto de debate del pasado 24 de diciembre en la comisión de seguimiento y el consejo de administración de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad”.

“Les hemos explicado todas las cuestiones objeto de debate. También la manifestación del Gobierno de abandonar el Convenio de 2017 y que nosotros entendemos que dicho convenio y el trabajo de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad debe mantenerse”, ha explicado el primer edil.

Carnero, en su comparecencia ante los medios ha estado acompañado de Irene Carvajal, la teniente de alcalde de Vox, y por el concejal de Urbanismo, Francisco Zarandona añadiendo que “el proceso de transformación ferroviaria en Valladolid no solo se refiere a los túneles de la integración y que es un proceso más amplio”.

“El trabajo es más amplio. El proceso de los terrenos de los talleres viejos para crear un proceso urbanizador que salga a la venta con el fin de saldar la deuda de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad con Renfe y Adif también está sobre la mesa”, ha explicado el regidor.

Apuesta por el “diálogo” y sin noticias del Gobierno

Carnero ha asegurado que la apuesta del Equipo de Gobierno y de la Mesa del Soterramiento pasa por “el diálogo sin cortapisas” que “ha de ser necesario y no estar condicionado”.

“Contamos con un informe de movilidad y el desarrollo de las actuaciones que han de acometerse, por ejemplo, en la nueva estación de trenes. El diálogo ha de ser sincero sobre cómo acometer el futuro de la ciudad de Valladolid y su modelo de transformación ferroviaria”, ha añadido.

Además, ha apuntado que “unos apuestan por el soterramiento y otros por la integración” pero ha apelado a “buscar puntos de encuentro” en esa apuesta “clara y determinada por el diálogo.

Además, sobre la disolución de la Sociedad Alta Velocidad, propuesta el pasado 24 de diciembre por Adif, ha afirmado que “no tiene comunicación al respecto” ni de la salida del convenio ni de dicha disolución.

Reunión de la Mesa Municipal del Soterramiento en Valladolid Fotografía: Ayuntamiento de Valladolid

“No hay noticia cierta. El Gobierno es el que quiere abandonar el proceso de transformación de la ciudad. Son ellos los que quieren abandonar tanto el Convenio de 2017 como la Sociedad Valladolid Alta Velocidad. No ha habido comunicación con el Ministerio”, ha explicado Carnero, que ha vuelto a manifestar que ni Ayuntamiento ni Junta de Castilla y León defienden esta idea.

El alcalde de Valladolid ha añadido que “son ellos los que tienen que comunicarnos que se van” porque ellos “quieren seguir en el convenio y la Sociedad Valladolid Alta Velocidad” porque “queda mucho por hacer”.

Daniel del Olmo, Ariza y el ministro

El alcalde de Valladolid ha asegurado que el paso de Daniel del Olmo es una de las “principales preocupaciones” del Ayuntamiento y ha vuelto a apostar por “incorporarlo al Convenio de 2017”.

“No nos oponemos a Ariza. Pero sí, en este momento porque la obra de la nueva estación y esta actuación colapsaría la ciudad. Contamos con análisis que así nos lo confirman”, ha asegurado el regidor.

Carnero ha recalcado que no ha recibido llamadas del Gobierno, y que tampoco ha habido conversaciones “a nivel más bajo” y ha cargado de nuevo contra el Ministerio de Transportes por “rechazar la creación de un grupo de trabajo”.

“En Valladolid no manda el ministro ni el ministerio, sino los vallisoletanos. No hemos obtenido respuestas y lo que se ha hecho, desde la Mesa Municipal del Soterramiento, ha sido crear un frente común en el que se apueste por el diálogo”, ha finalizado Carnero.

El lío por la disolución de la Sociedad Valladolid Alta Velocidad y la resolución del Convenio de 2017 continúa en la ciudad del Pisuerga.