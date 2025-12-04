Una famosa administración de lotería de Valladolid vende el segundo premio de la Lotería Nacional de este jueves

Valladolid ha sido protagonista hoy del sorteo de la Lotería del Jueves, ya que la ciudad ha consignado uno de los segundos premios, el número 59.009, dotado con 60.000 euros al número, en El Gato Negro, la administración de loterías número 18, ubicada en Plaza Mayor, 20.

Además, el segundo premio se ha registrado también en Arrecife, Móra la Nova y Valencia. Los reintegros del sorteo han correspondido a los números 4, 9 y 5.

El primer premio, número 86.154, con 300.000 euros al número, ha sido consignado en Roda de Ter, Alicante y Rubí.