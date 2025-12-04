Fallece la trabajadora de un bazar con 46 años en Valladolid: intentaron reanimarla sin éxito

Una mujer ha fallecido en la mañana de este jueves, 4 de diciembre, mientras trabajaba en un bazar ubicado en la calle Labradores, concretamente en el número 21 de Valladolid, como ha confirmado la Policía Nacional en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León. La Policía Municipal, también a este medio, ha añadido que la empleada tenía 46 años.

El Servicio de Emergencias recibía una llamada alertando de lo ocurrido a las 11:18 horas de la mañana y hasta el lugar se desplazaba, como confirman estas fuentes, tanto la Policía Municipal, como la Policía Nacional, además de una UVI móvil de Sacyl.

Los miembros de Sacyl han intentado reanimar a la trabajadora sin éxito y se ha acabado confirmado del fallecimiento de la empleada de este establecimiento comercial. En principio tras sufrir un infarto, como ha confirmado la Policía Local.

La Policía Nacional ha añadido que se ha activado el protocolo judicial correspondiente tras los hechos pero que no existen indicios de violencia.

Se está a la espera de la realización de la autopsia y de que el forense determine las causas del fallecimiento.