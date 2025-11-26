Isa Rivero, abrumada por su cinturón de campeona del mundo a los 36 años: “Todavía lo estoy asimilando”

La nueva campeona mundial de peso Átomo, la vallisoletana Isabel Rivero, ha sido recibida esta mañana en el Palacio de Pimentel por el presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, junto a representantes de todos los grupos políticos y el diputado de Deportes, Javier González.

Sin embargo, más allá de los reconocimientos oficiales, la protagonista de la jornada fue la propia Rivero, que centró su intervención en el agradecimiento y en la importancia de apoyar el deporte en el ámbito rural.

Visiblemente emocionada, la ‘Finita’, de 36 años, abrió su discurso con un mensaje de gratitud: “Muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy. En primer lugar quería agradeceros la asistencia, esta recepción y este reconocimiento. Es un orgullo y un honor devolver en forma de este título todo el apoyo que nos estáis dando”.

La boxeadora, natural de Pedrajas de San Esteban, aunque vive en Aldeamayor, quiso subrayar que su logro es también fruto del respaldo recibido por parte de las instituciones y de su equipo.

La deportista, que conquistó el título mundial tras vencer a la mexicana Silvia Torres, insistió en el peso que tiene este apoyo para que eventos deportivos puedan celebrarse en la provincia: “Sin vuestro sustento no se podrían llevar a cabo estos eventos aquí en Valladolid. Espero daros más alegrías”, afirmó.

Rivero aprovechó para reivindicar la necesidad de que el deporte llegue a todos los rincones rurales: “Es imprescindible que los críos y las crías de las zonas rurales puedan hacer lo que quieran. El deporte es una base fundamental en la vida y es necesario tener ese apoyo”.

Con una sinceridad que marcó toda su intervención, confesó seguir asimilando su nuevo estatus de campeona del mundo: “Estoy un poco abrumada, la verdad. Todavía no me doy cuenta de que soy campeona. He tenido muchas llamadas”.

“Mi tobillo de momento está ahí, pero es verdad que me está dando aún algo de guerra, ha asegurado respecto a sus problemas físicos tras el combate.

Respecto a su futuro deportivo, señaló que aún no hay decisiones tomadas: “Depende de mi agente, que es quien lleva todo y tiene que analizar las peleas”.

Pionera

Durante la recepción, Conrado Íscar destacó la trayectoria de Rivero, subrayando su constancia y el mérito de haberse iniciado en el boxeo a los 30 años mientras desarrollaba su carrera profesional como científica. “Algún día, cuando se hable de la historia del deporte femenino de Valladolid, habrá que hablar de una pionera: la campeona del mundo Isabel Rivero”, afirmó el presidente.