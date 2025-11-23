El paseo de Juan Carlos I sufrirá esta semana importantes cortes y restricciones al tráfico: fechas y calles afectadas

El proyecto del carril bici en el Paseo de Juan Carlos I entra en su fase más crítica la próxima semana con labores de fresado y aglomerado que generarán importantes afecciones al tráfico entre los días 25 y 28 de noviembre.

Los trabajos se desarrollarán en horario intensivo entre las 08:00 y las 18:00 horas y el punto de mayor impacto se concentrará en el entorno comprendido entre las calles Faisán y Puente la Reina, como ha comunicado el Ayuntamiento de Valladolid

Los trabajos comenzarán el martes 25 con el fresado del firme que se ejecutará con ocupación parcial de carriles permitiendo mantener la circulación aunque con tráfico más lento. A partir del miércoles 26 y hasta el viernes 28 se acometerán las tareas de aglomerado que requieren una intervención más intensa.

En el tramo entre calle Faisán y el cruce con la carretera de Villabáñez la circulación se mantendrá con pasos alternos y estrechamientos sin llegar a interrumpirse por completo. Una vez superado el cruce de Villabáñez el tramo final hasta Puente la Reina sí precisará una interrupción completa del tráfico ya que el ancho disponible no permite trabajar con seguridad.

Para estas jornadas la movilidad se canalizará por el desvío señalizado a través de las calles Villabáñez Cigüeña y Puente la Reina recomendado especialmente en horas punta.

Fase final y cortes adicionales

Estas labores de pavimentación forman parte del tramo final del proyecto del carril bici de Juan Carlos I cuya ejecución se prolonga desde comienzos de año. Entre las mejoras incorporadas y financiadas con fondos europeos Next Generation destaca el refuerzo y rediseño de la pasarela peatonal y ciclista sobre el río Esgueva y la reurbanización de la plaza del Búho que incorporará un parque infantil.

Adicionalmente dentro de la campaña de aglomerado la semana del 24 al 28 de noviembre incluirá varias actuaciones que generarán afecciones puntuales al tráfico en distintos puntos de la ciudad.

En la rotonda de la antigua N-620 se trabajará con corte de un carril y paso alternativo por el otro mientras que en el camino de la Mona y el camino de Hornillos se llevará a cabo el extendido de mezclas bituminosas con cortes diurnos y regulación del paso manteniendo siempre el acceso a los vados. Una intervención similar se realizará en la avenida del Valle de Esgueva.

Finalmente la calle Espíritu Santo permanecerá cortada totalmente al tráfico a partir de este lunes 24 de noviembre debido a obras particulares de saneamiento en los números 5 y 7. Este corte afectará a toda la calle entre Padre Francisco Suárez y el paseo de Zorrilla y se extenderá hasta el 12 de diciembre.