Los niños y niñas de la provincia de Valladolid toman la palabra en un día histórico: "Son el presente y el futuro"

Constitución del ConsejoProvincial de la Infancia y la Adolescencia de la Diputación de Valladolid

La Diputación de Valladolid ha constituido, en la mañana de este martes, 18 de noviembre, el Consejo Provincial de la Infancia y la Adolescencia. Un nuevo órgano que contará con 42 niños, niñas y adolescentes de 20 centros educativos y representantes institucionales y entidades sociales que están vinculadas al ámbito de la infancia.

El encuentro ha reunido, en el Palacio de Pimentel, a los representantes designados de los centros educativos, entidades sociales, profesionales del ámbito de los servicios sociales, profesionales del ámbito de los servicios sociales y responsables institucionales, consolidando así un espacio estable de escucha activa para niños, niñas y adolescentes del medio rural de la provincia.

El presidente de la Diputación, Conrado Íscar, ha presidido la constitución del Consejo Provincial de Infancia y Adolescencia de la Diputación de Valladolid (2023-2026) cuya puesta en marcha coincide con la conmemoración del Día Mundial de la Infancia que se celebra este 20 de noviembre.

“La constitución del Consejo responde a uno de los objetivos prioritarios fijados en el I Plan de Infancia y Adolescencia, aprobado en 2023. Este documento estratégico incorpora el enfoque de derechos de la infancia y adolescencia, alineado con la Convención de los Derechos del Niño, la Agenda 2030 y los principios de la Iniciativa Ciudades Amigas de la Infancia de Unicef”, ha señalado Íscar.

“Presente y futuro”

El presidente de la Diputación de Valladolid ha señalado que hoy es un “día histórico” y un “paso más” de la institución provincial para “abrir el órgano” en el que “los jóvenes que son el presente y el futuro” tengan “esa participación” para que “transmitan quejas y sensaciones” para “poner en marcha canales” para ayudar a los más jóvenes.

El Plan, bajo el lema “Contigo Crecemos”, sitúa a la infancia y la adolescencia como agentes activos en la construcción de un medio rural lleno de oportunidades, promoviendo su participación real y efectiva en la vida comunitaria y en las decisiones que afectan a su entorno.

“Todas las acciones piensan en la ciudadanía. No diferenciamos por edades ni municipios. No por vivir en un pueblo tienes que estar excluido. Son acciones para facilitar la vida y estar al lado de los jóvenes para que su proyecto de vida se desarrolle en la provincia de Valladolid. Queremos darles seguridad y tranquilidad”, ha señalado Íscar.

Este nuevo órgano pasa por ser un “marco en el que los jóvenes estén representados” también todos los educadores y ensalza la “colaboración entre todos” para que esta herramienta sea útil.

Transporte y residencia juvenil

“En breve tenemos pleno y dentro del orden del día se va a resolver la convocatoria de ayudas al transporte para los jóvenes que viven en el medio rural. Hay que recordar la apuesta firme de la Diputación de Valladolid por esa residencia juvenil, apoyo en el material, el carné para los jóvenes… son muchas las medidas de la Diputación”, ha señalado el presidente de la Diputación.

Conrado Íscar ha añadido que esa residencia juvenil nueva en una apuesta fuerte por la institución provincial cuenta con “ocho personas” y que “a partir de Navidad se van a incorporar más”.

“Ha sido un acierto. Un recurso más para todos los pueblos de Valladolid. La residencia es una maravilla”, ha afirmado Conrado Íscar.

Composición del consejo

En esta sesión constitutiva han tomado posesión 42 niños, niñas y adolescentes de entre 8 y 16 años, procedentes de doce centros de Educación Primaria y ocho de Educación Secundaria, además de dos jóvenes invitados del Centro de Integración Juvenil de la Diputación. Su representación se renovará cada dos cursos escolares.

El presidente ha señalado que “esto estamos haciendo hoy aquí con la constitución de este consejo; daros voz a vosotros. Menores llegados desde diversos puntos de nuestra provincia, que necesitan las herramientas necesarias para un desarrollo pleno”.

Junto a ellos, forman parte del Consejo, presidido por Conrado Íscar: la Gerente Territorial de Servicios Sociales, Mª Ángeles Cantalapiedra Villarreal, designada por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades; el jefe del Área de Servicios Sociales e Igualdad de Oportunidades, Vicente Herrero Cocho: la Asociación REA, como entidad representante del sector, elegida el pasado 29 de octubre entre las principales organizaciones que trabajan por los derechos de la infancia; y, entidades invitadas, entre ellas UNICEF, como referente de la red de Ciudades Amigas de la Infancia. Forman parte también del Consejo, los Grupos Políticos con representación en la institución provincial.

El presidente, Conrado Íscar, ha agradecido su implicación a todas las organizaciones participantes en el proceso de designación: UNICEF, REA, APROME, Red Íncola, Cáritas, Cruz Roja, Fundación Eusebio Sacristán, ACCEM, Fundación Secretariado Gitano y Pajarillos Educa.

Con la puesta en marcha del Consejo Provincial de Infancia y Adolescencia, la Diputación de Valladolid da un paso decisivo en la creación de entornos protectores y seguros en el medio rural, reforzando la participación activa de la infancia y la adolescencia en la vida pública y en el diseño de políticas que afectan directamente a su bienestar y desarrollo.

El presidente ha concluido que la Diputación seguirá trabajando para proteger la infancia y la adolescencia y para garantizar que todos los jóvenes tengan las mismas oportunidades de futuro, vivan donde vivan. “Todos juntos podemos lograr que estas etapas sean de felicidad, crecimiento y desarrollo personal”, ha afirmado.

Día Mundial de la Infancia

La constitución formal del Consejo se ha celebrado en el entorno del Día Mundial de la Infancia, fecha que recuerda la aprobación de la Declaración de los Derechos del Niño (1959) y la Convención sobre los Derechos del Niño (1989), ratificada por España en 1990.

La Diputación ha subrayado que todos los programas dirigidos a la infancia deben respetar los principios fundamentales del tratado internacional: no discriminación, interés superior del menor, derecho a la supervivencia y desarrollo, y derecho a la participación.

En este marco, la institución provincial ha reafirmado su compromiso con las prioridades marcadas por UNICEF para 2025: atención prioritaria a la infancia en riesgo de pobreza o exclusión; escucha real y efectiva de niños, niñas y adolescentes: protección frente a los riesgos del entorno digital y aplicación efectiva de la LOPIVI; prevención y apoyo a la salud mental: y, entornos seguros, saludables y sostenibles.

La Diputación ha destacado además que, en colaboración con REA, este año se ha impartido el primer curso específico sobre desarrollo de la LOPIVI en entornos de ocio y tiempo libre, dirigido a técnicos municipales.