Huelga indefinida en una empresa suministradora de Horse: “Trabajamos entre polvo, excrementos de paloma y frío"

La Federación de Servicios, Movilidad y Consumo de UGT Valladolid (FeSMC UGT) ha anunciado la convocatoria de una huelga indefinida en la empresa ARCESE, suministradora de piezas para Horse, tras la decisión tomada en asamblea por la mayoría de la plantilla.

El sindicato denuncia que los trabajadores llevan desde junio desempeñando su labor en una nave ubicada en la calle Oro, en el Polígono de San Cristóbal, “totalmente obsoleta y sin las condiciones mínimas exigibles para trabajar dignamente”, ha asegurado el delegado de UGT en la empresa.

Según los representantes sindicales, pese a las reiteradas solicitudes de mejora, solo se han adaptado de manera mínima los vestuarios y un pequeño comedor.

Entre las deficiencias señaladas, destacan el frío constante debido a los portones abiertos sin protección, la presencia de polvo mezclado con excrementos de paloma, goteras que inundan algunas zonas, mal pavimento, invasión de palomas y falta de iluminación exterior adecuada, lo que dificulta el manejo seguro de las carretillas elevadoras.

Excrementos palomas Cedida UGT

Los representantes de UGT han subrayado que la plantilla no está dispuesta a seguir soportando la pasividad de la empresa, y exigen la realización de modificaciones necesarias para trabajar dignamente y que se cumpla con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.

“No estamos dispuestos a seguir aguantando la pasividad de la empresa para acometer unas modificaciones que consideramos necesarias para poder trabajar dignamente y para que cumpla con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales”

La huelga indefinida comenzará en los próximos días si la empresa no toma medidas para solucionar estas condiciones, marcando un nuevo capítulo en el conflicto laboral que afecta a los trabajadores de ARCESE.