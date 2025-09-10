La Vuelta a España llega a Valladolid con la incertidumbre de un boicot a Israel, amenaza de multas y una gran crono

El portugués Joao Almeida (i) y el danés Jonas Vingegaard, durante la 14ª etapa de La Vuelta. Reuters Reuters

Con una mínima diferencia entre el primero y el segundo, entre Vingegaard y Almeida y en un clima complicado por las protestas contra el equipo Israel. Así afronta Valladolid una contrarreloj que puede decidir, o al menos marcar, La Vuelta a España 2025.

“La contrarreloj de Valladolid va a decidir La Vuelta a España 2025”, aseguraba Jorge Guillén, el director de la ronda española, en la presentación de la cita el pasado 30 de julio y, la verdad, es que no se equivocaba.

La Vuelta vuelve a Valladolid después dos años y de que la primera etapa de la historia, la que se celebró allá por el 29 de abril de 1935, arrancara en Madrid y terminara en la ciudad del Pisuerga. Se llevó el gato al agua el belga Antoine Dignef, que se convertía en el primer líder de la ronda.

En esta ocasión, la contrarreloj individual de La Vuelta a España 2025, que se disputa en tierras pucelanas este jueves, 11 de septiembre, correspondiente a la 18ª etapa, se disputa sobre un recorrido urbano y que es mayoritariamente llano de un total de 27,2 kilómetros, con un perfil técnico favorable para los especialistas en la modalidad.

Perfil de la etapa de Valladolid

Un terreno llano, con un pequeño repecho al inicio y largas avenidas que son ideales para los rodadores desde la salida en San Pablo y hasta la llegada a la meta del Paseo Zorrilla con San Ildefonso. Una pena que no esté el vallisoletano Iván Romeo, porque era una circuito perfecto para él.

Se antoja una batalla encarnizada entre Vingegaard que parte como favorito al defenderse bien en la disciplina con respecto a un Joao Almeida que tampoco desentona para mal en las contrarreloj.

La etapa se va a desarrollar bajo el paraguas de la polémico relacionada con Gaza, debido a la presencia del equipo Israel-Premier Tech en la competición y las protestas propalestinas que se han vivido en varias etapas, en diversos puntos de España.

Los activistas y colectivos pro-Palestina se movilizaban en Bilbao o Cantabria, para denunciar el genocidio en Gaza y exigir la expulsión del equipo israelí de la carrera. De hecho, la de Bilbao tuvo que suspenderse finalmente.

Este martes, 9 de septiembre, en la disputa de la 16ª etapa de La Vuelta 2025 en Mos-Castro de Herville, una jornada marcada por el regreso a Galicia, la dureza de su perfil. Volvió la polémica. Se neutralizaba el tramo final de la etapa debido a una protesta que obligó a cortar la carretera a falta de 8 kilómetros.

Las protestas a favor de Palestina y en contra de la presencia del equipo Israel - Premier Tech obligaron a la organización, como el día de la etapa de Bilbao, a acortar el recorrido.

Entre los actos de los manifestantes se incluía un árbol cortado en medio de la carretera, en las inmediaciones del alto de Prado, el cual fue retirado por la organización. Se informó a los equipos de que la etapa terminaría a falta de ocho kilómetros para la meta real, como finalmente ocurrió.

En Valladolid se han convocado un total de 17 protestas durante el recorrido en diversos puntos de este. Lo ha hecho la Plataforma Solidaria con Palestina de Valladolid que ha llamado a “hacer ruido” en las concentraciones bajo el lema “por genocida, fuera Israel de La Vuelta” y “en Valladolid, ciclismo sin sionismo”.

Activistas propalestinos intentan cortar la carretera durante la 15ª etapa de la Vuelta Ciclista a España, a 7 de septiembre de 2025, en O Corgo, Lugo. Carlos Castro - Europa Press

Llamada al “respeto”

El pasado jueves, 4 de septiembre, se celebraba la junta local de seguridad para la contrarreloj de La Vuelta en Valladolid y el alcalde de la ciudad, Jesús Julio Carnero, hacía un llamamiento al “respeto” para evitar incidentes.

El primer edil recordaba que hace dos años “disfrutamos de una etapa similar” y la ciudad de Valladolid “estuvo a la altura de las circunstancias y de cómo somos los vallisoletanos”.

El alcalde incidía en que se trata de “un evento deportivo” y lo importante es “tener una crono en Valladolid” que “nos deben de hacer sentir orgullosos”, añadía, agradeciendo la labor de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

“Tenemos que diferenciar lo que es un evento deportivo de las reclamaciones políticas con mayor o menor legitimidad”. Todos estamos en contra de la guerra, en un sentido y en otro. En contra de las acciones violentas en ambos sentidos. Espero que aquí, en la Vuelta Ciclista, se produzca el debido respeto y que, entre todos, celebremos el evento con garantías, seguridad y tranquilidad para los vallisoletanos”, insistía.

Amplio dispositivo

“Estoy muy preocupado. En una prueba de las características que tiene una contrarreloj individual, con un recorrido de 27 kilómetros es muy difícil controlar, palmo a palmo, todo el trazado. Un grupo de cinco personas pueden preparar un altercado que interfiera en el transcurrir de la prueba”, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Jacinto Canales.

El subdelegado del Gobierno en Valladolid añade que lo que más le preocupa es “la posibilidad de accidente” tanto de los participantes en La Vuelta como de los manifestantes.

“El dispositivo se ha reforzado mucho. Vamos a tener unos 300 policías nacionales más 150 agentes de la Guardia Civil a los que hay que sumar toda la plantilla de la Policía Municipal que estará disponible”, ha añadido Canales. Serán unos 200 agentes locales los que completen el dispositivo.

El subdelegado del Gobierno ha añadido que “se van a traer distintas unidades de UIP y de UPR de “diferentes provincias españolas” que “estarán disponibles con el fin de dar una mayor protección y seguridad a la prueba”.

Además, Canales afirma que la propia organización “trae consigo una unidad y media de la UIP” y añade que “tienen constancia de que hay grupos que se organizan para hacer diferentes actos en favor de Palestina”.

“Quiero dejar bien claro que existe el derecho de manifestación y contra eso no tenemos nada que apuntar, pero hay que hacerlo con un orden y comunicación. No es compatible con poner en riesgo la salud de los participantes en la prueba ciclista”, informa Canales.

Jacinto Canales a las puertas de la Delegación del Gobierno en una entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León

Denuncias y multas

El subdelegado del Gobierno en Valladolid recuerda a los manifestantes que “pueden ser denunciados” no por el hecho de llevar la bandera Palestina sino por poner en riesgo la salud y la vida de los participantes en la prueba”.

La ley de aplicación es La Ley del Deporte 19/2007 contra la Violencia, el Racismo, la Intolerancia y la Xenofobia en el Deporte. Una ley que prevé sanciones “muy duras”.

“Pueden ir desde los 150 a los 650.000 euros en función de la gravedad del hecho. Es una cantidad grande. Estamos acostumbrados en la Subdelegación del Gobierno a firmar multas de hasta 3.000 euros por incidentes mínimos en el ámbito de los partidos de fútbol. En este caso son sanciones administrativas que pueden ser cuantiosas”, informa Canales.

Las infracciones leves van de los 150 a los 3.000 euros. Las graves, de los 3.000,01 a los 60.000. Y las muy graves de los 60.000,01 a los 650.000 euros. Casi nada.

“Es suficiente con el testimonio de los agentes que estén en el sitio y sigue un procedimiento administrativo. No hay que presentar pruebas. Al final de la cadena se impone la sanción y se tiene que pagar. Una vez pagado puede ir al Contencioso-Administrativo y emprender una batalla judicial pero antes paga”, explica el subdelegado del Gobierno.

Explica, además, que “en función de la calificación de los hechos podrían ser detenidas” estas personas “si el hecho es muy grave” y si la Policía “considera que la acción es susceptible de detención”.

Nuestro entrevistado pide a “todas las personas que se comporten cívicamente” insistiendo en el “derecho a la manifestación” pero “con comunicación y sin poner en riesgo la salud de los demás en la prueba”.

Canales quiere, con este dispositivo tan amplio, “garantizar que todo se desarrolle bajo el paraguas del civismo” en una fecha que tiene que ser festiva para Valladolid.

Recorrido para expertos en la disciplina

Es un recorrido de 27,2 kilómetros el que partirá de San Pablo que está hecho, como anillo al dedo, para rodadores y auténticos especialistas en la materia. En principio le viene mejor al danés Jonas Vingegaard que al portugués Joao Almeida, centrándonos en la general, pero quién sabe.

Esta contrarreloj es la única individual de la Vuelta 2025 y se celebra a solo tres días del final de la competición. Su ubicación en la última semana la convierte en una etapa clave para definirla clasificación general.

Los especialistas en contrarreloj tendrán la oportunidad de marcar diferencias significativas respecto a los escaladores puros, especialmente considerando el terreno llano y la baja complejidad técnica del recorrido.

Recorrido de la contrarreloj de Valladolid de este jueves 11 de septiembre

La crono arrancará a eso de las 14:12 horas desde la Plaza de San Pablo, una de las joyas de Valladolid que podrá ser disfrutada desde la televisión, ya que Teledeporte dará la etapa que puede decidir La Vuelta a España. Se espera la última llegada a las 17:30.

Después marchará por Angustias, Echegaray, Arzobispo Gandásegui, para llegar, primero a la Plaza de la Universidad y luego, tras discurrir por López Gómez, hasta la Plaza España, otros dos puntos que brillarán en la pequeña pantalla.

Los corredores marcharán después por Claudio Moyano, Doctrinos y llegarán al Puente de Isabel La Católica para seguir por Avenida Miguel Ángel Blanco, Joaquín Velasco Martín, Avenida Sánchez Arjona y Padre José Acosta y Mieses.

Los ciclistas llegarán hasta la Avenida de Los Cerros donde harán un giro de 180º para volver por Mieses y Padre José Acosta, Avenida del Mundial 82, Avenida Real Valladolid, Profesor Adolfo Miaja, Padre Llanos y Hernando de Acuña, ya por Parquesol.

Después marcharán por Profesor Adolfo Miaja, Monasterio San Lorenzo del Escorial, Padre José Acosta, Avenida Sánchez Arjona, Adolfo Suárez, Avenida Hospital Militar, Paseo Zorrilla, Miguel Delibes, Cañada Real, Camino Talleres del Pinar, Carretera de Rueda y llegar hasta el Paseo de Zorrilla donde está ubicada la meta, a la altura de Caballería.

Todo para completar esos más de 27 kilómetros en busca de la gloria.

Cortes de tráfico

La Policía Municipal de Valladolid ha informado de los cortes al tráfico que se van a llevar a cabo ese día, en el que se cortará todo el trayecto y más puntos de la ciudad.

Horarios previstos de corte al tráfico

Día anterior a la Contrarreloj - 10 de septiembre:

A partir de las 20:00 h. cortes de tráfico en Pza. San Pablo, C/ San Quirce y alrededores, para montaje de la Salida.

A partir de las 23:00 h. cortes de tráfico en Paseo de Zorrilla frente a la Academia de

Caballería, C/ San Ildefonso y alrededores, para montaje de la Meta.

Día de la Contrarreloj - 11 de septiembre:

A las 6:00 h. corte de tráfico total para montaje en la zona de Salida y Meta.

A las 7:00 h. corte de tráfico total de Paseo de Isabel La Católica.

A las 11:00 h. Corte total de todo el circuito de la contrarreloj.

A partir de las 17:15 – 17:30 horas aproximadamente apertura progresiva del circuito, manteniéndose cortadas las zonas de Salida y Meta, hasta la finalización del desmontaje de las mismas.

Cortes de tráfico en Valladolid Rubén Cacho / ICAL

Transporte público:

Auvasa: como norma general se darán todas las facilidades posibles a los conductores de autobuses para que puedan realizar los desvíos programados, siempre y cuando no afecte directamente al normal desarrollo del servicio especial.

El Jefe de Turno, contactará con responsables de Auvasa, y les informará de todos los pormenores.

BIKI: se facilitará todo lo posible las entradas en los puntos de recarga, sobre todo en Manuel Silvela, frente a Vallsur y Francesco Scrimieri.

Taxis: se les permitirá el acceso únicamente si tienen la parada cercana al lugar desde donde pretenden entrar, siempre que el desarrollo de la vuelta lo permita

Ambulancias de transporte: Se les permitirá el acceso y la parada lo más cercana posibles al lugar donde tengan que recoger o dejar a los pacientes, siempre que el desarrollo de la actividad lo permita.

Alternativas para el acceso y salida de las zonas (para personas con movilidad reducida y situaciones de urgente necesidad):

Núñez de Arce, entre López Gómez a Alonso Pesquera:

Se permitirá la salida de los vecinos en sentido contrario desde Doncellas, Tercias y Núñez de Arce hacia Alonso Pesquera. La entrada de vecinos y usuarios se realizará desde Alonso Pesquera hacia Núñez de Arce, siempre que no interfiera con la circulación de otro vehículo en sentido contrario.

Isidro Polo:

Los usuarios de los vados de calle Isidro Polo y Plaza de Carranza se les permitirá la entrada desde Plaza de los ciegos por sentido contrario en el Isidro Polo. La salida la realizarán por el sentido habitual de circulación.

Plaza de Poniente:

Se permitirá la entrada por el Puente de Poniente desde Avda. Gloria Fuertes por el carril reversible y el paso transversal a usuarios y residentes.

La salida desde San Lorenzo y Jorge Guillén se realizará en sentido contrario por los carriles reversibles hacia Gloria Fuertes o continuará para incorporarse a la circulación normal hacia Plaza Rinconada.

Paseo de Isabel La Católica, entre San Quirce y Plaza de San Nicolás:

Se realizará en los carriles de salida ciudad un carril reversible para permitir salida y entrada de vecinos y usuarios a dicha zona. El carril de sentido entrada ciudad de Paseo de Isabel la católica, desde Plaza San Nicolás a San Quirce quedará ocupado por el Parking de Equipos.

Zona Ribera de Curtidores, entre Paseo Hospital Militar y San Ildefonso:

Salida por Plaza Tenerías, San Ildefonso a tomar Paseo de Isabel la Católica hacia Puente de Poniente. El acceso, por Puente Colgante, Avenida Reyes Católicos, Tres Amigos, Padre Francisco Suárez, paso trasversal habilitado de Paseo Hospital Militar.

Barrio de La Farola:

Salida por Toreros, Puente Colgante hacia Arco de Ladrillo o Recondo. El acceso lo podrán realizar desde Puente Colgante, Gabilondo, Avenida Irún, Camino. La Esperanza.

Parque Arturo León:

Salida por Carretera Rueda a Daniel del Olmo. El acceso lo podrán realizar desde Puente Colgante, Gabilondo, Avenida Irún, Camino la Esperanza, Velázquez, Montes y Martín Baro.

Parque Alameda-Paula López, zonas comprendidas entre Paseo Zorrilla y Vía Ferrocarril:

Salida por Carretera de Rueda a Daniel del Olmo. El acceso lo podrán realizar desde Puente Colgante, Gabilondo, Avenida Irún, Camino la Esperanza, Velázquez, Montes y Martín Baro, Licenciado Bellogín, Carretera de Rueda.

Covaresa, zonas comprendidas entre Paseo de Zorrilla y Vía Ferrocarril:

Salida por Santiago Alba, Paseo Lorenzo Arrazola, Anselmo Miguel Nieto, Carretera de Rueda a Daniel del Olmo. El acceso lo podrán realizar desde Puente Colgante, Gabilondo, Avenida Irún, Camino la Esperanza, Velázquez, Montes y Martín Baro, Licenciado Bellogín, Ctra. Rueda, Campo de Gómara, Treviño, Paseo Lorenzo Arrazola, Santiago Alba.

Un autobús urbano de Auvasa

Covaresa Sur, zona de Rododendro – Hotel Lasa Sport:

Salida del Hotel Lasa Sport por la puerta lateral siguiendo por el camino hasta C/ Mirto, donde se han retirado los bolardos y por esta a Rododendro siguiendo hacia Carretera. Rueda, antes de esta se toma camino de la derecha que discurre paralelo a la VA-30 y pasa por encima de esta a tomar el Paseo Lorenzo Arrazola, continuando por Anselmo Miguel Nieto, Ctra. Rueda a Daniel del Olmo.

Podrán salir desde Rododendro a la VA-30 por el rebaje que se encuentra paralelo al camino de tierra de la VA-30. También pueden tomar desde la parte posterior del Hotel Lasa Sport por el camino vía del pinar ramal 1 siguiendo por el camino vía del pinar ramal 2 a tomar el camino. de servicio Monte- ADIF- para salir a la carretera de las Arcas Reales (VA-VP-9101) (salida del antiguo Círculo Campestre).

El acceso lo podrán realizar desde Puente Colgante, Gabilondo siguiendo hasta Paseo Lorenzo Arrazola, al final de la misma pasar por encima de la VA-30 a tomar el camino de tierra que conduce hasta Rododendro, siguiendo por esta hasta Mirto para tomar camino que conduce hasta la entrada lateral del Hotel Lasa Sport.

También pueden acceder desde Ctra. Arcas Reales (VA-VP-9101) a tomar el acceso por el Camino del servicio de Monte-ADIF hasta el camino vía del Pinar ramal 2 a tomar el camino vía del Pinar Ramal 1 siguiendo hacia la parte posterior del Hotel Lasa Sport y tomar el camino o bien a la entrada lateral

Cruces transversales del circuito (para personas con movilidad reducida y situaciones de urgente necesidad):

Para dar salida a los vecinos de que se quedan embolsados en diferentes partes de la ciudad se han determinado los siguientes cruces trasversales del circuito en: o López Gómez:

Fray Luis de León hacia Alonso Pesquera, para dar salida a los vecinos de la zona centro.

Santuario, hacia la zona peatonal, para dejar entrada a los residentes de Santuario, Galera, Plaza el Salvador, San Felipe, Teresa Gil.

Teresa Gil hacia José María Lacort, salida de residentes hacia Plaza Cruz Verde o María de Molina, para el retorno de ciclistas y vados de María de Molina.

Doctrinos, Paseo de Isabel la Católica, para retorno de Guardia Civil y coches de equipo. También como salida a residentes del entorno de Juan de Juni.

Monasterio de San Lorenzo del Escorial, de San Esteban de Gormaz a Monasterio de Yuste, para dar salida a los vecinos de San Esteban de Gormaz.

Padre Llanos, de Julio Senador Gómez a Miriam Blasco, para dar salida a los vecinos de Julio Senador Gómez.

Manuel Silvela con Hernando de Acuña, para dar salida de residentes de Juan de Valladolid.

Hospital Militar, cruce con Padre Fco. Suárez, para dar acceso a los vecinos de Ribera de Curtidores.

Carretera de Rueda, de Felipe Sánchez Román a Antonio Machado, para dar salida a los vecinos de Felipe Sánchez Román.

Miguel Delibes, cruce con Pio Baroja, para dar acceso y salida a los vecinos de Valle Inclán, Ignacio Serrano, etc.

Carretera de Rueda, cruce del colegio Ave María a la puerta de entrada de la Antigua Hípica Militar.

Carretera de Rueda, cruce con el Camino del Tiro, facilitando la salida hacia la puerta de salida de la Antigua Hípica Militar.

Cruces transversales del circuito (para personas con movilidad reducida y situaciones de urgente necesidad):

Plaza de Poniente con Puente de Poniente (entrada/salida)

Paseo Isabel la Católica con San Quirce (entrada)

San Quirce con Imperial y San Diego (entrada)

Paseo Isabel la Católica y San Quirce está ocupado un carril (sentido Puente Mayor) por el Parking Vuelta y el sentido contrario para el retorno de Coches de Equipo y Guardia Civil, por lo que solo se permitirá el paso transversal de vehículos SP, residentes y usuarios de la zona centro.

Otras salidas y lugares

Hospital Campo Grande y al Parking de Plaza Colón: se podrá acceder desde la C/ Estación del Norte realizando la salida por la misma en dirección a Recondo o desde Arco de Ladrillo y Paseo de Filipinos.

Parking del Paseo de Isabel La Católica: el día 10, el acceso y salida, al citado parking no sufrirá restricciones, el día 11 no se podrá ni acceder ni salir desde el momento que se cierre la circulación por el Paseo de Isabel La Católica, cuyo corte se realizará a las 07:00.

Parking Cúpula del Milenio: el acceso al parking no se podrá realizar desde el momento que se ordene el corte del circuito, a las 11:00 horas, y hasta la finalización de la prueba y apertura del tráfico, en torno a las 18:00 horas. La salida la deberán realizar por Arzobispo José Delicado, Joaquín Velasco Martín, Francisco Mendizábal a la Avenida de Salamanca.

Parking de Plaza de Zorrilla: No se permitirá la entrada de ningún vehículo desde el día 10 a las 23:00 horas, ya que en ese momento se procederá al montaje de la zona de meta, NO se podrá salir ni acceder hasta que no finalice el desmontaje de la zona de meta.

Parking de Plaza de Portugalete: el acceso de entrada y salida al parking no se podrá realizar desde el momento que se realice el vallado del circuito, a las 9:00 horas, y hasta la finalización de la prueba y apertura del tráfico, en torno a las 18:00 horas

Parking de Plaza España: el acceso al parking no se podrá realizar desde el momento que se realice el vallado del circuito, a las 9:00 horas, y hasta la finalización de la prueba y apertura del tráfico, en torno a las 18:00 horas, la salida solo la podrán realizar hasta el último momento en dirección a C/ Panaderos, cerrando la salida hacia Duque de la Victoria.

Parking de Plaza Mayor: No sufrirá restricciones en la salida y entrada de vehículos, no obstante, el número de usuarios se verá mermado por las restricciones de tráfico.

Estación de Autobuses, al no poder cruzar el Paseo de Zorrilla y estar también cortado el paso por la Av. Zamora, se les ha informado de que deben acceder desde la VA-30 por la Avenida Madrid y Arco de Ladrillo hasta Hospital Militar, donde tomarán dirección hacia Puente Colgante y entrar en la estación.

La salida la realizarán por Puente Colgante, Recondo, Estación, túnel de Panaderos, Avda. Segovia, Paseo Farnesio, Arco de Ladrillo, Av. Madrid a VA-30 para tomar cualquier dirección, o bien por Arco de Ladrillo a Hospital Militar y tomar por el paso elevado de Arco de Ladrillo dirección salida ciudad.

Afecciones en el transporte público

El recorrido establecido para la prueba supone importantes afecciones a la movilidad en la zona oeste (Huerta del Rey, Girón y Parquesol) y sur de la ciudad (Covaresa, Parque Alameda, Rubia), así como el eje de comunicación del Paseo Zorrilla y la zona centro de la ciudad, por lo que las implicaciones en la red de transporte de Auvasa son muy significativas.

10 de septiembre (previo a la etapa)

Las zonas con desvíos se localizan en la Plaza de San Pablo, para montaje de la línea de salida y Paseo Zorrilla (Academia de Caballería) y San Ildefonso, para montaje de línea de meta.

En San Pablo se verán afectadas las líneas 1, 2, 3, 4, 6, 8 y 24, suprimiéndose la parada de Plaza de San Pablo 2 esquina calle San Quirce, mientras que en Paseo Zorrilla las líneas afectadas serán 1, 4, 5, 7, 18, 19 y B4, con paradas suprimidas en Paseo Zorrilla frente al número 10 Campo Grande, avenida Miguel Ángel Blanco Plaza del Milenio, Paseo Zorrilla 10 y Doctrinos 12.

11 de septiembre (etapa contrarreloj)

Desde primera hora de la mañana se mantienen los desvíos indicados para el día anterior, y es a partir de las 9:30 h. cuando se llevará a cabo el desvío general de líneas con los siguientes recorridos alternativos.

Línea 1. Covaresa-Barrio España

Sentido Covaresa: Normal hasta Cardenal Torquemada frente al número 16, continuando a la derecha Rondilla de Santa Teresa, Mirabel, Plaza de San Nicolás (con PARADA en el nº 13), Puente Mayor, izquierda avenida de Salamanca (con PARADAS en avenida de Salamanca esquina avenida Gloria Fuertes y en avenida Salamanca esquina Doctor Villacián), izquierda avenida Zamora, derecha Camino Viejo de Simancas (con PARADA en Camino Viejo de Simancas frente al Barrio Las Villas), izquierda Villavaquerín, Realengo, derecha Cañada Real (con PARADA en Cañada Real 144 esquina Vega de Valdetronco), izquierda Antonio Machado con PARADA FINAL en Antonio Machado esquina Pío Baroja.

Sentido Barrio España: INICIO DE LÍNEA en Antonio Machado esquina Pío Baroja, derecha Cañada Real (con PARADAS en Cañada Real 131 esquina Vinos de Rueda y en Cañada Real 67 esquina Vinos Ribera de Duero), izquierda Médulas, derecha Camino Viejo de Simancas, izquierda avenida Zamora, derecha avenida Salamanca (con PARADAS en avenida Salamanca esquina Puente Juan de Austria y en avenida Salamanca esquina avenida Gloria Fuertes), avenida Burgos, derecha Pisuerga, Paseo Extremadura, derecha Puente Condesa Doña Eylo, Tirso de Molina (con PARADA en Tirso de Molina frente al Seminario), izquierda Cardenal Torquemada y recorrido habitual.

Línea 2. Covaresa-San Pedro Regalado

Sentido Covaresa: Normal hasta Santa Clara 34 esquina Real de Burgos, continuando por Real de Burgos (con PARADA frente Iglesia San Pedro Apóstol), Alamillos, Huelgas, plaza de San Juan (con PARADA), Don Sancho, San Luis, Nicolás Salmerón, Plaza Caño Argales (con PARADA), izquierda Ferrocarril, derecha Recondo (con PARADA en el nº 23 esquina Acera de Recoletos), derecha Paseo Arco Ladrillo, cambio de sentido hacia paso elevado del Arco Ladrillo, Paseo Arco Ladrillo (realizando las tres PARADAS de este tramo y en este sentido), derecha Arca Real, derecha Daniel del Olmo, cambio de sentido a la altura de Pilar Miró, Daniel del Olmo (con PARADA en el nº 6), derecha en avenida El Norte de Castilla con PARADA FINAL en avenida El Norte de Castilla 48 esquina avenida Zamora.

Sentido San Pedro Regalado: INICIO DE LÍNEA en avenida El Norte de Castilla 47 esquina avenida Zamora, izquierda Daniel del Olmo (con PARADA en el nº 9), cambio de sentido a la altura de Pilar Miró, Daniel del Olmo, izquierda Paseo Arco Ladrillo (realizando las tres PARADAS de este tramo y en este sentido), paso elevado del Arco Ladrillo, cambio de sentido hacia Paseo Arco Ladrillo, izquierda Recondo (con PARADA HABITUAL), Estación del Norte (con PARADA HABITUAL), Plaza Colón, Gamazo, Muro, General Ruiz (con PARADA), García Lesmes, Acibelas, Labradores (con PARADA en el nº 1 esquina Plaza Cruz Verde), Alonso Pesquera, Pedro Barruecos, Merced, Plaza Colegio Santa Cruz (con PARADA en el nº 9), Cardenal Mendoza, Colón, izquierda avenida Ramón y Cajal y recorrido habitual.

Línea 3. Las Flores–Girón/Cementerio de las Contiendas

Sentido Girón/Cementerio de las Contiendas: Normal hasta Nicolás Salmerón 19 esquina Labradores, continuando a la derecha Labradores (con PARADA en el nº 1 esquina plaza Cruz Verde), Alonso Pesquera, Pedro Barruecos, Merced, plaza Colegio Santa Cruz (con PARADA en el nº 9), Cardenal Mendoza, Colón, izquierda avenida Ramón y Cajal (con PARADA en el nº 3 Hospital Clínico), derecha Chancillería, Gondomar, Rondilla de Santa Teresa, Mirabel, plaza de San Nicolás (con PARADA en el nº 13), Puente Mayor, izquierda avenida Salamanca, derecha avenida Gloria Fuertes (con PARADA frente al nº 5 esquina avenida Ramón Pradera), izquierda Mieses, derecha avenida Los Cerros y recorrido habitual.

Sentido Las Flores: Normal hasta avenida Los Cerros, continuando a la izquierda Mieses, derecha avenida Gloria Fuertes (con PARADA en el nº 5 esquina avenida Salamanca), izquierda avenida Salamanca, avenida Burgos, derecha Pisuerga, Paseo Extremadura, derecha puente Condesa Doña Eylo, Tirso de Molina, izquierda Cardenal Torquemada, derecha Cardenal Cisneros, Cerrada, Real de Burgos (con PARADA frente a la Iglesia San Pedro Apóstol), Alamillos, Huelgas, Plaza San Juan (con PARADA), Don Sancho, San Luis, derecha Acibelas, Labradores, Plaza Cruz Verde y recorrido habitual.

Línea 4. Pinar de Jalón–Fuente Berrocal

Sentido Pinar de Jalón: Normal hasta avenida Gloria Fuertes esquina avenida Salamanca, continuando a la izquierda por avenida Salamanca, avenida Burgos, derecha Pisuerga, Paseo Extremadura, derecha puente Condesa Doña Eylo, Tirso de Molina, izquierda Cardenal Torquemada, derecha Cardenal Cisneros, Cerrada, Real de Burgos (con PARADA frente a la Iglesia San Pedro Apóstol), Alamillos, Huelgas, Plaza San Juan (con PARADA), Don Sancho, San Luis, derecha Nicolás Salmerón, Plaza Caño Argales (con PARADA), izquierda Ferrocarril, derecha Recondo (con PARADA en el nº 23 esquina Acera de Recoletos), derecha Paseo Arco Ladrillo, cambio de sentido hacia paso elevado del Arco Ladrillo y recorrido habitual.

Sentido Fuente Berrocal: Normal hasta Plaza Colón, Gamazo, derecha Muro, General Ruiz (con PARADA), García Lesmes, izquierda Labradores (con PARADA en el nº 1 esquina Plaza Cruz Verde), Alonso Pesquera, Pedro Barruecos, Merced, Plaza Colegio Santa Cruz (con PARADA en el nº 9), Cardenal Mendoza, Colón, izquierda avenida Ramón y Cajal (con PARADA en el nº 3 Hospital Clínico), derecha Chancillería, Gondomar, Rondilla de Santa Teresa, Mirabel, Plaza San Nicolás (con PARADA en el nº 13), puente Mayor y recorrido habitual.

Línea 5. La Victoria–Santa Ana/Entrepinos

Sentido Santa Ana/Entrepinos: Normal hasta avenida Miguel Ángel Blanco 5 esquina avenida Salamanca, continuando a la derecha avenida Salamanca (con PARADA en avenida Salamanca esquina Doctor Villacián), izquierda avenida Zamora, derecha Camino Viejo de Simancas y recorrido habitual.

Sentido La Victoria: Normal hasta Camino Viejo de Simancas Barrio Las Villas, continuando a la izquierda avda. Zamora, derecha avenida Salamanca (con PARADA en avenida Salamanca esquina puente Juan de Austria), izquierda avenida Miguel Ángel Blanco y recorrido habitual.

Línea 6. Delicias-La Victoria

Sentido Delicias: Normal hasta avenida Gloria Fuertes esquina avenida Salamanca, continuando a la izquierda avenida Salamanca, avenida de Burgos, derecha Pisuerga, Paseo Extremadura, derecha puente Condesa Doña Eylo, Tirso de Molina, izquierda Cardenal Torquemada, derecha Cardenal Cisneros, Cerrada, Real de Burgos (con PARADA frente a la Iglesia San Pedro Apóstol), Alamillos, Huelgas, Plaza San Juan (con PARADA), Don Sancho, San Luis, derecha Nicolás Salmerón, izquierda Panaderos y recorrido habitual.

Sentido La Victoria: Normal hasta Labradores 41 esquina Niña Guapa, continuando por Labradores (con PARADA en el nº 1 esquina Plaza Cruz Verde), Alonso Pesquera, Pedro Barruecos, Merced, Plaza Colegio Santa Cruz (con PARADA en el nº 9), Cardenal Mendoza, Colón, izquierda avenida Ramón y Cajal (con PARADA en el nº 3 Hospital Clínico), derecha Chancillería, Gondomar, Rondilla de Santa Teresa, Mirabel, Plaza San Nicolás (con PARADA en el nº 13), Puente Mayor, izquierda avenida Salamanca, derecha avenida Gloria Fuertes y recorrido habitual.

Línea 7. Arturo Eyries–Los Santos Pilarica

Sentido Los Santos Pilarica: Normal hasta Sotavento esquina avenida Medina del Campo, continuando a la izquierda avenida Medina del Campo, derecha avenida Salamanca (con PARADAS en avenida Salamanca esquina puente Juan de Austria y en avenida Salamanca esquina avenida Gloria Fuertes), avenida Burgos, derecha Pisuerga, Paseo Extremadura, derecha puente Condesa Doña Eylo, Tirso de Molina, izquierda Cardenal Torquemada, derecha Cardenal Cisneros, Cerrada, Real de Burgos (con PARADA frente a la Iglesia San Pedro Apóstol), Alamillos, Huelgas, Plaza San Juan, Don Sancho, San Luis, derecha Acibelas, derecha Labradores y recorrido habitual.

Sentido Arturo Eyries: Normal hasta Don Sancho, continuando por Merced, Plaza Colegio Santa Cruz, Cardenal Mendoza, Colón, izquierda avenida Ramón y Cajal (con PARADA en el nº 3 Hospital Clínico), derecha Chancillería, Gondomar, Rondilla de Santa Teresa, Mirabel, Plaza San Nicolás (con PARADA en el nº 13), puente Mayor, izquierda avenida Salamanca (con PARADAS en avenida Salamanca esquina avenida Gloria Fuertes y en avenida Salamanca esquina Doctor Villacián), izquierda avenida Medina del Campo, derecha Sotavento y recorrido habitual.

Línea 8. Parquesol-Barrio Belén

Sentido Bº Belén: Desde la parada inicial en Eusebio González Suárez, derecha a Profesor Adolfo Miaja de la Muela (con PARADA esquina Remigio Cabello Toral), derecha Doctor Villacián (con PARADAS en el nº 49 esquina Profesor Adolfo Miaja de la Muela, en el nº 5 esquina Mariano de los Cobos y en el nº 3 frente a Monasterio de Prado), glorieta de avenida Salamanca (con PARADA en avenida Salamanca esquina puente Juan de Austria), avenida Salamanca (con PARADA esquina avenida Gloria Fuertes) avenida Burgos, derecha Pisuerga, Paseo Extremadura, derecha puente Condesa Doña Eylo, Tirso de Molina (con PARADA en Tirso de Molina frente Seminario), derecha Cardenal Torquemada (con PARADA frente nº 16), izquierda a Rondilla de Santa Teresa, Gondomar, izquierda Chancillería (con PARADA) y recorrido habitual.

Sentido Parquesol: Normal hasta Don Sancho, continuando por Merced, Plaza Colegio Santa Cruz, Cardenal Mendoza, Colón, izquierda avenida Ramón y Cajal, derecha Chancillería, Gondomar, Rondilla de Santa Teresa, Mirabel, Plaza San Nicolás (con PARADA en el nº 13), Puente Mayor, izquierda avenida Salamanca (con PARADA en avenida Salamanca esquina avenida Gloria Fuertes), derecha Doctor Villacián (con PARADAS en Monasterio de Prado y en frente nº 5 frente Mariano de los Cobos), izquierda Profesor Adolfo Miaja de la Muela (con PARADA en nº 6 esquina Hernando de Acuña), derecha Amadeo Arias (con PARADA en la plataforma del nº 10), izquierda Manuel Silvela, Eusebio González Suárez y recorrido habitual.

Línea 9. Polígono San Cristóbal–Centro ciudad y Estación de trenes

Se suprime el recorrido desde Parquesol a la zona centro de la ciudad, realizándose únicamente recorrido desde Polígono San Cristóbal y Delicias al centro y Estación de trenes.

Desde Polígono San Cristóbal a centro ciudad y Estación de trenes: Normal hasta Plaza Caño Argales, continuando a la izquierda Ferrocarril, derecha Recondo, con PARADA FINAL en la parada de Recondo 23 esquina Acera de Recoletos.

Desde Estación de trenes a Polígono San Cristóbal: INICIO DE LÍNEA en la parada de Recondo 23 esquina Acera de Recoletos, derecha Estación del Norte (con PARADA), Plaza Colón, Gamazo, Muro, General Ruiz (con PARADA), García Lesmes, Acibelas, derecha Labradores, derecha Nicolás Salmerón, izquierda Panaderos y recorrido habitual.

Línea 10. Parquesol–Villa de Prado

Sentido Villa de Prado: Normal hasta avenida Medina del Campo 15 frente Centro Salud Arturo Eyries, continuando a la derecha Barlovento, derecha Colombia, derecha Sotavento, izquierda avenida Medina del Campo, derecha avenida Salamanca (con PARADA en avenida Salamanca esquina puente Juan de Austria) y recorrido habitual.

Sentido Parquesol: Normal hasta avenida Salamanca (con PARADA en avenida Salamanca esquina Doctor Villacián), izquierda avenida Medina del Campo, derecha Barlovento, izquierda Colombia, izquierda Antillas, izquierda avenida Medina del Campo y recorrido actual hasta Amadeo Arias, continuando por Juan García Hortelano (con PARADAS frente nº 1 esq. Ciudad de La Habana y en la plataforma del nº 16), izquierda Manuel Azaña, derecha Ciudad de La Habana, derecha Martín Santos Romero con PARADA FINAL HABITUAL frente José María Castilviejo.

Línea 13. Plaza España–La Cistérniga/Polígono La Mora

Sentido Plaza. España: Normal hasta Plaza Caño Argales, con PARADA FINAL.

Sentido La Cistérniga /Polígono La Mora: PARADA INICIAL en Panaderos 42 esquina Plaza Caño Argales y recorrido habitual.

Línea 14. Plaza España-Polígono San Cristóbal

Sentido Plaza España: Normal hasta Plaza Caño Argales, con PARADA FINAL.

Sentido Polígono San Cristóbal: PARADA INICIAL en General Ruiz 4, continuando por García Lesmes, Acibelas, derecha Labradores, derecha Nicolás Salmerón, izquierda Panaderos y recorrido habitual.

Línea 16. Pinar de Jalón–Paseo de Zorrilla 71

Se suprime el servicio durante el corte ante la imposibilidad de circular por el eje del p.º Zorrilla.

Línea 17. Rondilla-Polígono San Cristóbal

Se mantienen los recorridos y horarios sin modificaciones.

Líneas 18 y 19. Puente Duero-La Cistérniga

Sentido La Cistérniga: Normal hasta la parada del Pinar de Antequera, saliendo por la izquierda hacia Acacias, Arca Real, izquierda Paseo Arco Ladrillo (realizando las tres PARADAS de este tramo y en este sentido), paso elevado Arco Ladrillo, paseo Arco Ladrillo (con PARADA en nº 3 esq. Aragón), paseo Filipinos, plaza Colón, Gamazo, Muro, General Ruiz (con PARADA), García Lesmes y recorridos habituales.

Sentido Puente Duero: Normal hasta plaza Caño Argales, continuando a la izquierda Ferrocarril, derecha Recondo (con PARADA en nº 23 esquina Acera de Recoletos), derecha paseo Arco Ladrillo, cambio de sentido hacia paso elevado del Arco Ladrillo, paseo Arco Ladrillo (realizando las tres PARADAS de este tramo y en este sentido), derecha Arca Real, Acacias, realizando la PARADA del Pinar de Antequera sentido Puente Duero y recorridos habituales.

Línea 23. P.º Zorrilla 130-Cañada Real

Se suprime el servicio ante la imposibilidad de circular por Cañada Real.

Línea 24. La Overuela–Plaza de Poniente

Sentido pza. Poniente: Normal hasta avenida Ramón Pradera Feria de Valladolid, con PARADA FINAL.

Sentido La Overuela: PARADA INICIAL en avenida Ramón y Cajal 3 Hospital Clínico, saliendo 5 minutos más tarde de sus horarios habituales.

Servicio especial 08:00 hacia Panaderos: Normal.

Servicio especial 14:30 desde Dos de Mayo: Suprimido.

Línea 26. Plaza España-San Juan de Dios

Se suprime el servicio ante la imposibilidad de circular por paseo Zorrilla y zona centro ciudad.

Línea H. Paseo de Zorrilla 71-Hospital Río Hortega

Se suprime el servicio durante el corte ante la imposibilidad de circular por el eje del paseo Zorrilla.

Líneas Circulares

Ante la imposibilidad de mantener los recorridos circulares de las líneas C1 y C2 por las restricciones al tráfico en Plaza Zorrilla y Parquesol, se establecen recorridos semicirculares con origen y destino en Polígono Argales (Vázquez de Menchaca) y en Parquesol.

Línea C1: Polígono Argales-Parquesol

PARADA INICIAL en la parada de Vázquez de Menchaca 19 esquina avda. Zamora, continuando normal hasta avda. Los Cerros, izquierda Mieses, derecha avenida Gloria Fuertes (con PARADA en nº 5 esquina avenida Salamanca), derecha avenida Salamanca, derecha Doctor Villacián (con PARADAS en Monasterio de Prado y en frente nº 5 frente Mariano de los Cobos), izquierda Profesor Adolfo Miaja de la Muela (con PARADA en nº 6 esquina Hernando de Acuña) y con PARADA FINAL en Profesor Adolfo Miaja de la Muela frente Núñez de Guzmán.

Línea C2: Parquesol-Polígono Argales

PARADA INICIAL en Profesor Adolfo Miaja de la Muela esq. Remigio Cabello Toral, derecha Doctor Villacián (con PARADAS en nº 49 esquina Profesor Adolfo Miaja de la Muela, en nº 5 esquina Mariano de los Cobos y en nº 3 frente Monasterio de Prado), glorieta de avenida Salamanca (con PARADA en avenida Salamanca esquina puente Juan de Austria), avenida Salamanca, izquierda avenida Gloria Fuertes (con PARADA frente nº 5 esquina avenida Ramón Pradera), izquierda Mieses, derecha avenida Los Cerros y recorrido habitual hasta Vázquez de Menchaca 34 esquina avenida Zamora, con PARADA FINAL.

Otras líneas y servicios

Líneas a polígonos P1, P2, P3, P6, P7, P13, PSC1, PSC2 y PSC3: Servicios habituales, excepto P1, P2 y P7 en las zonas ocupadas desde la tarde del día 10 de septiembre en los entornos de plaza San Pablo y de plaza Zorrilla.

Líneas matinales M1, M2, M3, M4, M5, M6 y M7 y universitarias U1 y U8: Servicios habituales sin previsión de afectación.

Líneas lanzaderas barrios LC, LD y LP: Servicios desde los barrios 07:10/07:15 y 08:10: normales. Servicios desde centro ciudad 14:10: suprimidos.

Línea Ferias R: Servicio suspendido hasta las 21:00.