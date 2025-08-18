Redondo pide explicaciones a Mañueco sobre su gestión tras los incendios: "Es el resultado de una dejación de funciones"

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha exigido al presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, que "dé explicaciones y todo tipo de información" sobre su gestión tras los incendios que asolan la Comunidad en una comparecencia en las Cortes. "Ahora mismo es importante", ha expresado.

En este sentido, la ministra ha criticado que "el Partido Popular no haya tomado las medidas pertinentes para ordenar y prevenir" este tipo de catástrofes cuando, a su juicio, ha tenido "tiempo suficiente para hacerlo" y cuando son situaciones "que ya se han producido anteriormente", ha manifestado. Tanto es así, que, según ha recordado, "el PP lleva 38 años gobernando en Castilla y León".

"Ordenar el territorio, implementar vigilancia e incorporar más efectivos con contratos dignos es una labor que lamentablemente no se ha hecho como se debiera y que se tiene que desarrollar", ha lamentado Redondo.

A lo que ha añadido: "Y negar la realidad me parece que no sirve de nada, que aleja la solución de los problemas y que lo que hay que hacer es ponerse a trabajar, pero también dar explicaciones y asumir responsabilidades. Por eso, creo que el presidente Mañueco tiene que dar cuentas de su gestión del territorio durante todos estos años".

Con ello, la ministra, que ha hecho estas declaraciones durante la presentación del proyecto Disca-VioGen en la sede de Aspaym Castilla y León, en Valladolid, ha destacado que "quien gobierna, que en este caso son las comunidades autónomas, son quienes tienen que asumir las responsabilidades de esta situación y ejercer una competencia esencial".

Así, se ha referido al cuidado, la planificación del territorio y la prevención de los incendios. "Porque esto es el resultado de una dejación de funciones durante todo el año", ha apuntado tajante.

Pese a ello, Redondo ha afirmado que este no es momento de "un rifirrafe político", afeando así las críticas de Mañueco a Pedro Sánchez por no haber atendido sus peticiones de cara a los incendios.

"Lo que quieren los ciudadanos son soluciones, que se apaguen los fuegos cuanto antes y poder volver a sus domicilios, y esta falta de lealtad institucional no ayuda para nada", ha expresado.

En este sentido, la ministra de Igualdad ha aprovechado para reiterar "el compromiso" del Gobierno en "lo inmediato, poniendo todos los medios y todos los instrumentos de los que disponemos al servicio de las comunidades autónomas con toda la coordinación para que esos fuegos se vayan extinguiendo lo antes posible", pero también "en medio y largo plazo".

Así, más allá de referirse a los 500 miembros del Ejército que el Ejecutivo central desplegará próximamente en diferentes incendios del territorio nacional, la ministra también ha destacado la importancia de "estar coordinados en un medio plazo para ayudar a todos aquellos que lo han perdido todo", al tiempo que ha prometido que el Gobierno "estará ahí con las víctimas, apoyando en la recuperación".

Del mismo modo, Ana Redondo también ha mencionado ese "gran pacto de Estado" contra la emergencia climática anunciado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado domingo durante su visita a las zonas de Ourense y León afectadas por los incendios, asegurando que "negar la crisis climática es negar la realidad" y que, por lo tanto, "ese pacto es más importante que nunca".

Finalmente, la ministra, que ha catalogado la situación en Castilla y León como "terrible, dantesca y terrorífica", ha expresado sus condolecias "a todas las familias y amigos que han perdido a personas queridas en estos incendios", ha trasladado su "apoyo y solidaridad" hacia los heridos y ha hecho un "agradecimiento a todos esos héroes que están al pie del cañón en todo los focos".