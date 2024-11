Así puedes conseguir los vales descuento de cinco euros para consumir en la hostelería vallisoletana: lugares y fechas

La Diputación de Valladolid junto a la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería han puesto de nuevo en marcha una campaña para la promoción y la potenciación del consumo en el sector hostelero y agroalimentario de la provincia.

Como en ediciones anteriores, se desarrolla a partir de la marca Alimentos de Valladolid. Este año bajo el lema, #NuestraProvinciaNuestraHostelería.

Para esta edición van a participar 78 establecimientos hosteleros que se sitúan en la capital y en otras 17 localidades de toda la provincia.

En esta ocasión se van a repartir un total de 14.000 vales de 5 euros que el cliente va a poder usar por cada 15 euros de consumición. Esta iniciativa permanecerá activa hasta el 31 de diciembre o hasta el fin de los 14.000 vales previstos.

Así, el público va a poder obtener los vales a través de la página web. Cada cliente se podrá hacer con hasta 10 vales por semana. Los cueles tendrán una caducidad de 7 días para poder canjearlos en los establecimientos adheridos a la acción.

Si no se han podido utilizar en ese periodo caducarán y se volverán a poner en circulación. Hay un límite de 20 vales caducados o no utilizados por persona. Una vez que se haya alcanzado ese límite, no se van a poder reservar más vales durante esta campaña.

También se van a poder retirar vales en papel. En este caso, los bonos se recoger en la sede de la Asociación Provincial de Hostelería (Plaza de la Universidad 4, bajo), el canje de estos bonos de papel será posible hasta el 1 de diciembre.

El cliente hará uso de los vales para consumir en el propio establecimiento o para el servicio de recogida de comida en el establecimiento.

En cualquier caso, los clientes deben comunicar con antelación que va a hacer uso de esos vales. Los bonos se pueden acumular, manteniendo siempre la proporción de 5 euros de descuento por cada 15 euros de consumición.