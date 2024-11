"Te tienes que ir a tu puto país": se va de un bar de Valladolid sin pagar un vino e insulta a la camarera

Noticias relacionadas Investigan la violación a una joven en Valladolid

Este miércoles, 13 de noviembre, se sentará en el banquillo de los acusados de la Audiencia de Valladolid un hombre para el que la Fiscalía pide un año de prisión por un presunto delito de odio.

El escrito de Fiscalía dirige la acusación contra M.H.P. y apunta que el pasado 4 de junio de 2023, en encausado acudió sobre las 14.00 horas a un bar situado en la Calle Nueva del Carmen de Valladolid y tras pedir un vino “se marchó del establecimiento sin abonarlo”.

Ese mismo día, el acusado volvió al establecimiento a las 21.00 horas y tras pedir otro vino, una de las camareras, de nacionalidad salvadoreña, le indicó que le iba a cobrar tanto esa consumición como la no abonada por la mañana a lo que el encausado le contestó: “yo no voy a pagar lo de por la mañana porque me lo has puesto tú”.

A continuación, como explica el escrito de la Fiscalía al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Castilla y León, con ánimo de ánimo de humillarla por su origen extranjero, en voz alta le espetó varios improperios.

“Puta, sinvergüenza, estás aquí chupando del bote, todas las latinas sois iguales, eres una asquerosa, sólo me pones las sobras”, por lo que la camarera le indicó que abandonara el establecimiento.

Sobre las 22.15 horas el acusado regresó, y guiado por el mismo ánimo, se aproximó a la camarera que se encontraba barriendo en la terraza para decirle: “eres una puta, sólo vienes a aprovecharte, te tienes que ir a tu puto país”.

Ante estas expresiones, la trabajadora se giró y él se puso a menos de un metro de ella para decirle: “voy a ir a extranjería para ver si estás ilegal y me voy a encargar de que te echen a tu puto país, ojalá gane Vox y os metan en pateras para echaros a vuestro puto país”, generándole a ella una situación de miedo.

Antes de ese día, como apunta el escrito, el encausado ya se había dirigido a la perjudicada y a otra compañera de ella también extrajera con parecidas expresiones a las anteriormente relatadas.

Lo relatado, como apunta la Fiscalía, ha provocado en la perjudicada sentimientos de humillación y menoscabo en si dignidad, así como ansiedad y miedo.

La Fiscalía apunta que los hechos narrados constituyen un presunto delito de odio y discriminación.

Pide para el acusado la pena de un año de prisión, accesoria inhabilitación especial para el ejercicio del derecho pasivo durante el tiempo de condena y una multa de 9 meses a razón de 10 euros diarios.

También le prohíbe comunicarse y aproximarse a la víctima y el abono de las costas procesales, además de una indemnización de 1.000 euros por daños morales.