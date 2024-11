El hombre de las mil facetas trae a Valladolid las peripecias de los Borbones: "La historia desde el humor entra mejor"

David Botello presenta su libro, 'No me toques los borbones', en Valladolid este sábado, 2 de noviembre

Presentador, productor de televisión, guionista o dramaturgo. Podríamos rellenar alguna línea más de estas páginas para definir a este inquieto, por eso su versatilidad, madrileño. Sin embargo, hoy vamos a detenernos en una de sus facetas profesionales en concreto. La de escritor.

David Botello (26-12-1969, Madrid) llega este sábado a Valladolid para presentar su nuevo libro: No me toques los Borbones. Será en la librería Oletvm a partir de las 12:30 horas. Una obra que narra más de 300 años de historia de nuestro país y las peripecias de esta dinastía. Todo ello a través del humor.

Eso sí. Veníamos advirtiendo de su versatilidad. Por la tarde, cambiará la pluma, las estanterías repletas de libros o la esencia del olor a hoja de papel sin estrenar, por los techos que alcanzan cielo, el rojo de las butacas y el escenario. Estará en el Teatro Zorrilla a las 20:30 horas, con el monólogo Felipe V, el rey que nos salió rana.

Esta será su segunda actuación en un año en la ciudad del Pisuerga en la que cuenta la historia del primer Borbón que reinó España a través, como no podía ser de otra manera, del humor. "La historia abordada con humor entra mucho mejor", recalca el televisivo Botello a este periódico.

Volviendo a la novedad, que es su libro, uno de los muchos que lleva a sus espaldas, era importante hablar sobre el monólogo, ya que están íntimamente relacionados.

David Botello se encontraba negociando con la editorial Aguilar el desarrollo de un libro. Su sede se encuentra frente a los teatros Luchana, donde él estrenó, precisamente, Felipe V, el rey que nos salió rana.

"Vinieron a verme y al salir me dijeron que íbamos a hacer el libro de los Borbones, con este tono, con este estilo y demás", recuerda el escritor, presentador, dramaturgo y muchas cosas más.

La dinastía de los Borbones han dirigido los "destinos de España durante los últimos años". "Somos lo que somos, para lo bueno y lo malo, gracias a ellos", señala el escritor madrileño.

Lo de contar su historia a través del humor, tiene su razón de ser en la creencia de Botello en hacer la historia "accesible". "Llevo muchos años divulgando. Había que desempolvar la historia, sacarla de las bibliotecas a la calle y que la gente la disfrute", recalca el también director.

David Botello con su nuevo libro: 'No me toques los borbones'

Botello defiende el humor como un "vehículo fundamental" para la divulgación y que la gente se "involucre en lo que está leyendo o viendo".

Aunque la monarquía es una institución profundamente sobria y ligada a la seriedad, esto no ha supuesto una barrera para tratar el tema desde una perspectiva más desenfadada.

La historia, subraya, es una disciplina "muy seria", vinculada en el colegio a "fechas y nombres muy pomposos" y en lo académico "muy sesuda". Pero al escritor, lo que le interesa de la historia es "la parte que tiene divertida". "A veces es mejor reírse por no llorar", añade.

"Con la monarquía pasó lo mismo. Hay que despojarla de solemnidad y entender que son seres humanos que han tomado decisiones casi siempre relacionadas con aspectos personales, con su personalidad, con sus filias y fobias, con sus amores y desamores", aclara.

Y ha sido a partir de ahí cómo se "ha ido tejiendo la historia de España". "Alrededor de esta dinastía que ha conducido nuestro destino en estos 300 años siendo seres humanos están las mismas pasiones e intereses que tenemos nosotros", puntualiza.

No me toques los Borbones 537 páginas por las que bucear en lo más profundo de la historia de esta dinastía. Una cifra que puede resultar pesada, pero que Botello avisa de que "mucha gente" empezó a leer y "no pudo parar".

"Es un libro que una vez que entras te apetece seguir leyendo. Está estructurado de tal manera que puedes abrirlo por casi cualquier página y hay muchos epígrafes cortitos para que puedas ir a diferentes momentos de la historia de España", relata.

No obstante, está diseñado para "leerlo del tirón", pero también para que la persona que tenga interés por cualquier asunto de la historia de España "eche un vistazo y se entere de una forma más amena de la vida de los reyes y en el contexto en el que se desenvolvió".

Un libro, además, dirigido a todos los públicos. Desde el público más experimentado a los más jóvenes que buscan engancharse a la historia de una forma diferente.

Incluso, hay algunos institutos que ya lo tienen como "libro de referencia" de este año y lo recomiendan, aunque "no es lectura obligatoria todavía y espero que no lo sea nunca", bromea, ya que en esta entrevista también tenía que haber un toque de humor.

"Recomiendan el libro para familiarizarse con la historia de España. Hay gente que está diciendo que viene muy bien para este acercamiento de una forma documentada pero fundamentalmente divertida", matiza.

Botello invita a todos los vallisoletanos y vallisoletanas de ciudad y alrededores a que se acerquen a conocerle a la librería Oletvm este sábado, pero también a "profundizar en la primera mitad del siglo XVIII y el primer Borbón que se sentó en el trono de España" con su obra en el Teatro Zorrilla.

El escritor espera que con el libro pase lo mismo que pasó con su monólogo y es que la gente "no se quede solo con este libro, sino que profundice mucho más en cualquier aspecto de la historia de España, que es apasionante".

"Tenemos grandes profesionales que están escribiendo libros muy importantes para entender nuestro pasado que es una manera de entender nuestro presente", subraya.