Ni premios ni brillantes series, el éxito no cambia a Gellida: "Quiero escribir y ser feliz en el proceso"

Noticias relacionadas Valladolid se volverá a convertir en un escenario de quilates con el rodaje de la segunda temporada de Memento Mori

César Pérez Gellida (Valladolid, 1974), amante de la música, el deporte, la lectura y de disfrutar con sus amigos, vive uno de sus mejores momentos desde que hace 12 años comenzó en este trepidante mundo de la escritura en general y de la novela negra en particular.

En octubre de 2023 se estrenaba, en la plataforma Amazon Prime, la adaptación audiovisual de Memento Mori, la primera parte de la trilogía de ‘Versos, Canciones y Trocitos de Carne’, con Yon González a la cabeza, que se convirtió en todo un éxito.

Zebra Producciones / @txuca_pereira Valladolid se volverá a convertir en un escenario de quilates con el rodaje de la segunda temporada de Memento Mori

Tanto que Zebra Producciones ha apostado por elaborar una segunda temporada como anunciaba Amazon Prime. De hecho, las calles de la ciudad del Pisuerga ya han visto como las cámaras rodaban esta segunda parte en varias localizaciones.

A este éxito le añade otro, que se hizo realidad a principios de este año 2024. El escritor pucelano ganaba el Premio Nadal con su novela ‘Bajo tierra seca’, un thriller “muy negro” que llevaba años en la cabeza de nuestro entrevistado y que vio la luz el pasado 7 de febrero.

A pesar de todo esto, el éxito no ha cambiado a César Pérez Gellida que sigue trabajando en propuestas que enriquecen el panorama cultural de su tierra, como es el Blacklladolid. EL ESPAÑOL de Castilla y León charla con él, de todo un poco.

Un tío normal

“La verdad es que me considero un tío normal cuyo oficio consiste en contar historias”, asegura Gellida en el comienzo de esta conversación y cuándo le pedimos que se defina. Mejor no lo puede haber hecho.

Nuestro protagonista es un hombre que siempre ha leído bastante pero que, en realidad, no se sentía atraído por eso de escribir. “Tenía problemas para conciliar el sueño y me inventaba historia que retomaba el día siguiente en el punto en el que me quedaba el día anterior”, confiesa.

Comienza a escribir tarde. Con 37 años su mujer se fue a trabajar a Madrid y él se encontró con más tiempo del que solía tener, por lo que decidió atrapar en el papel una de esas historias que iban creciendo noche tras noche.

El escritor vallisoletano César Pérez Gellida Fotografía: Argi Comunicación cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León

Esa primera historia fue Memento Mori, la trilogía de ‘Versos, Canciones y Trocitos de Carne’, allá por el año 2013. “Es la historia del sociópata narcisista que se crecía en mi cabeza noche tras noche”, nos explica el vallisoletano.

Una historia que transcurre en Valladolid, el centro del universo personal y narrativo de Gellida y de muchas de sus novelas, que se convirtió en un éxito total y llegó a la pequeña pantalla.

Del libro a la pantalla

“La primera temporada de Memento Mori la viví muy de cerca porque he participado, en todo momento, en el proceso de escritura. La adaptación es excelente, pero no porque lo diga yo, sino porque así lo han valorado tanto los espectadores como la crítica”, señala hablando de la serie.

Una primera parte de la serie en la que, en la parte técnica, destaca mucho la fotografía. No hay planos convencionales y destaca el talento que se refleja en el trabajo de Marco Castillo y todo su equipo, sin olvidarnos de los actores. “Son unos fenómenos”, confiesa Gellida.

Como no puede ser de otra forma, le tenemos que preguntar por la segunda parte, que está en rodaje y que el escritor de la trama asegura que “será mejor que la primera”, y ya es complicado.

El Español- Noticias de CyL y César Pérez Gellida Memento Mori revoluciona Valladolid con el rodaje de la segunda temporada: "Vais a flipar muy fuertecito"

“Son cinco capítulos y, aunque sigue siendo fiel a la esencia de la novela, hemos tenido que escribir secuencias que no estaban en los libros por exigencia del guión. El momento del estreno depende de Amazon Prime, pero pensamos que será en la primavera de 2025”, asegura Gellida.

Yon González en el rodaje de la segunda parte de Memento Mori Zebra Producciones / @txuca_pereira

Nada cambia al escritor

Nuestro entrevistado está “muy orgulloso” de como está quedando esta segunda temporada de Memento Mori porque es “partícipe” y “lo está viviendo muy de cerca”. Eso, por el lado de la serie.

En lo que al Premio Nadal se refiere, asegura que “a nivel literario suma mucho” y que “ha ganado un montón de lectores” que antes “no me conocían” o “no se habían atrevido a leer las novelas por el motivo que fuera”.

En cuanto al futuro, lo afronta con “mucho optimismo”. Asegura que “acaba de terminar la novela que se publicará a finales de 2025” y que “está empezando con la de 2026”.

“Quiero seguir escribiendo y ser feliz en el proceso”, finaliza.