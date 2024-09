El Ayuntamiento de Valladolid rechaza los “privilegios” a Cataluña en un bronco pleno cargado de acusaciones

Noticias relacionadas Un emotivo recuerdo para Mónica, la mujer asesinada por su pareja en Valladolid

El Ayuntamiento de Valladolid ha celebrado este jueves, 12 de septiembre, el pleno correspondiente a la sesión ordinaria del mes de agosto, desde las 9.00 horas. Un mes cargado de sesiones ya que el próximo 30 de septiembre celebrará el de la sesión de este mes.

Una sesión plenaria que ha arrancado con puntualidad y recordando a las victimas de violencia machista. Desde el 1 de enero de 2024, se han confirmado 33 casos de mujeres asesinadas, ni más ni menos. Por Mónica, la mujer asesinada en Valladolid y el resto de mujeres, se ha guardado un emotivo minuto de silencio antes del comienzo de la sesión.

Minuto de silencio por las mujeres asesinadas en el pleno del Ayuntamiento de Valladolid null

El fotógrafo Gabriel Villamil también ha sido recordado, tras su fallecimiento, con unas emotivas palabras por parte del alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero antes de que se haya entrado en el apartado de daciones de cuenta en el que ha habido lío.

El PSOE ha denunciado, haciendo mención a un informe que, según los socialistas, apunta a que “se han reducido en 72 efectivos” los trabajadores municipales y han acusado al nuevo equipo de gobierno de “falta de ejecución del presupuesto” haciendo mención a un superávit de 19 millones de euros.

Además, el Grupo Municipal Socialista ha hecho mención al pago medio a proveedores, asegurando que la Fundación Municipal de Deportes o la Sociedad Mixta de Turismo contemplan “más de 30 días de pago” llegando a los “40 en la Sociedad Mixta”.

“Este informe se llevó a la comisión de Hacienda. Todos son positivos y el pago medio se cumple en los 23 días. En lo que al presupuesto se refiere, también todos los informes son positivos y sobre los presupuestos, luchamos por la herencia recibida”, ha afirmado Francisco Blanco, concejal de Hacienda en el Ayuntamiento de Valladolid.

Rechazada la moción de VTLP para garantizar una educación inclusiva y equitativa

El turno de mociones ha arrancado con una del Grupo Municipal Valladolid Toma la Palabra que ha pedido garantizar la educación inclusiva y equitativa en la ciudad de Valladolid con actividades adaptadas y más atención para los menores que lo precisan.

“Queremos una educación de calidad. Pedimos a la Consejería de Educación dotar de apoyos y recursos necesarios para que se atiendan a todos los niños ante sus necesidades específicas. También pedimos adaptar las actividades extraescolares y ofertar, desde la Fundación Municipal de Deportes actividades inclusivas con personal específico para ello “, ha asegurado la portavoz de Valladolid Toma la Palabra, Rocío Anguita.

Rocío Anguita y Jonathan Racionero, de VTLP en el pleno null

Ha sido Irene Carvajal, la concejala de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Valladolid, y portavoz del Grupo Municipal Vox, la encargada de contestar a Anguita. Ha acusado al partido de izquierdas de “apoyar una financiación singular para Cataluña” lo que supondrá “una merma de recursos también para Castilla y León” que "repercutirá en Valladolid".

“Su incapacidad para pedir a la Consejería lo que tiene que hacer el Ministerio de Educación es acuciante. En Valladolid se atiende a los alumnos con necesidades especiales”, ha explicado Carvajal antes de añadir que “en un año han hecho más por las personas con discapacidad” que durante el gobierno del PSOE y Valladolid Toma la Palabra “en ocho”.

Mayte Martínez, concejala de Deportes, por el Grupo Municipal Popular, ha defendido que la Junta de Castilla y León “trabaja por los alumnos con necesidades educativas especiales” y ha ensalzado la labor de la Consejería de Educación “con un esfuerzo económico importante” para que “los alumnos con necesidades educativas especiales puedan desarrollarse”. “La Junta cumple con el alumnado con necesidades especiales”, ha finalizado la concejala.

Por su parte, Rafaela Romero, por parte del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid, ha pedido “apoyo y recursos” para las personas que más lo necesitan “para desarrollar todo su potencial” apostando por una “educación inclusiva”.

“Tenemos el caso de Noa, tras la lucha de los padres. Se le envía a otro centro porque no se dispone de atención”, ha afirmado Romero, añadiendo que en otras Comunidades “sí que cuentan con profesionales que garanticen la educación para todos”.

Anguita ha añadido que “el procurador del común ha dado la razón a Noa” que seguirá estudiando en Parquesol, antes de la votación de la moción. Una propuesta que ha decaído con los votos en contra de PP y Vox.

Un día nacional para el comercio local de proximidad

El Grupo Municipal Vox en el Ayuntamiento de Valladolid ha presentado una moción en el pleno para impulsar un día nacional del comercio local de proximidad en una propuesta que ha sido, precisamente, presentada por el concejal de Comercio y Consumo de la formación de derechas, Víctor Martín.

“Desde el Gobierno de España no se orquestan las promociones que habría que tener centradas en este comercio. Una publicidad que sí que se da para otras fechas marcadas en el calendario”, ha afirmado Martín.

Víctor Martín y Alberto Cuadrado Toquero, de Vox, en el pleno null

Desde Valladolid Toma La Palabra, Jonathan Racionero ha “mostrado su preocupación” por la situación que vive el comercio local de la ciudad. “Se han cerrado 366 negocios en un año. Un 25% de los locales están vacíos en la ciudad. El centro se ha convertido en una zona fantasma y de los barrios mejor no hablamos”, ha afirmado.

“Es inadmisible la labor del Ayuntamiento. El cierre de negocios afecta a la ciudadanía. El comercio de proximidad es esencial para contar con una ciudad fuerte. Hay que tomar medidas para asegurar un futuro próspero para los comerciantes de la ciudad. Déjese de celebrar días y busque soluciones para un sector que necesita medidas”, ha finalizado Racionero.

Por parte del Grupo Municipal Popular ha intervenido Alejandro García Pellitero, concejal de Medio Ambiente en el Ayuntamiento de Valladolid y que sabe mucho en lo que al comercio de proximidad se refiere y que ha apostado por “apoyar el comercio local”.

Más dura ha sido Charo Chávez, por el Grupo Municipal Socialista, que ha pedido al Equipo de Gobierno “más trabajo” calificando la iniciativa de “innecesaria”.

La moción de Vox ha quedado aprobada con los votos del propio partido y los del PP.

Polémica en Valladolid por el pacto entre PSOE y ERC y la financiación en Cataluña

El Grupo Municipal Popular ha presentado en el pleno una moción para mostrar la oposición al acuerdo de PSOE y ERC en relación a los “privilegios económicos para Cataluña en perjuicio de los vallisoletanos”.

“El pacto del PSOE y ERC es una aberración. Esta moción es para rechazar ese acuerdo. Valladolid será perjudicada por unas concesiones que no han votado. Es para exigir respeto a los ciudadanos de Valladolid y para ponernos en el lado correcto de la historia contra las concesiones a algunos territorios. No somos ciudadanos de segunda”, ha defendido Blanca Jiménez, portavoz del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid.

Blanca Jiménez durante el pleno del Ayuntamiento de Valladolid null

Rocío Anguita, por VTLP, ha ofrecido diálogo a Blanca Jiménez para debatir cuál puede ser el modelo de financiación más adecuado para los ciudadanos de Valladolid. “Necesitamos una política de transparencia y contra la economía sumergida”, ha añadido, apostando por “luchar contra la corrupción” y “mejorar la recaudación fiscal”.

Víctor Martín, por Vox, ha asegurado que “la unidad de España es clave” y ha “afirmado que la financiación singular para Cataluña afecta a los bolsillos de los vallisoletanos”. “Los más perjudicados serán los que menos tienen”, ha afirmado.

Pedro Herrero, portavoz del PSOE, ha cargado duramente contra Jesús Julio Carnero. “Jamás, el PSOE ha traído una moción de Ferraz al pleno. Usted sí. Esto no es el Senado. Es el Ayuntamiento de Valladolid. No estaba en el Senado cuando se debatió la financiación singular. No está ni en el Ayuntamiento ni en el Senado”, ha apuntado.

“La fórmula siempre ha sido compleja y desigual. Habría que buscar la equidad no la igualdad porque la Constitución no lo recoge en el sistema. Si el PP quisiera debate traería propuestas. Hacen lo mismo que los independentistas, jugar a los enfrentamientos de buenos contra malos”, ha añadido Herrero.

El portavoz de los socialistas ha acusado a los populares de “no aportar ni un solo dato”. “Los independentistas decían España nos roba y ahora ustedes dicen que Cataluña nos roba”, ha añadido.

Herrero ha acusado al PP de “querer y no poder” porque los españoles “así lo han querido en las urnas”. Y ha afirmado que si el PP gobernara en Cataluña apostaría, como Salvador Illa, por una financiación singular para el territorio.

El socialista ha mencionado a las hipotéticas reuniones de Feijóo con Junts, y a polémicas varias sobre la cuestión.

Pedro Herrero durante el pleno del Ayuntamiento de Valladolid (1) null

“El PP de Aznar pactó con los separatistas cuando no tenía necesidad de hacerlo. ¿Ha roto España el PP cuando ha protagonizado estos pactos?”, ha señalado Herrero antes de que Carnero le haya cortado la palabra por cuestión de tiempo.

Herrero ha pedido al PP una propuesta de financiación para Castilla y León y alejarse de esta polémica catalana y su financiación singular. “Defienden más al PP que a Castilla y León. Les viene de perlas echar la culpa de nuestros problemas”, ha finalizado.

La respuesta de Blanca Jiménez no se ha hecho esperar, con hiperactividad y ha cargado contra Pedro Herrero: “No es secretario de Estado porque no quiere. Cada uno gobierna como quiere”, ha apuntado.

“Cataluña no nos roba sino Pedro Sánchez. Los vallisoletanos con los catalanes no tienen nada en contra”, ha defendido, antes de cargar contra Puente y sus palabras del pasado sobre la financiación catalana.

Jiménez ha pedido “un aplauso” para “Sánchez, Puente y los separatistas” por “sacar a Cataluña de España” y ha afirmado que “los españoles no se fían de ustedes” ni de un Gobierno que “perjudica los intereses de los vallisoletanos”. “Si no se va a poner del lado de los vallisoletanos lo mejor es que se vaya y sea secretario de Estado”, ha finalizado Jiménez.

La bancada del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Valladolid null

“¿No va a intervenir, señor Carnero? No trabaja ni aquí ni en el Senado”, ha espetado Pedro Herrero al alcalde de Valladolid invitándole a “trabajar un poco”. Ha acusado al PP de “echar de menos a ETA, a Puente” y de “avivar el conflicto catalán”.

Jiménez ha afirmado que “es bastante triste que un partido como el PSOE defienda que lo que pasa en Cataluña no interesa ni afecta a los vallisoletanos”. La portavoz ha hecho referencia al tira y afloja de Puente de ayer con Carazo, apuntando que “está obsesionado con Valladolid”.

Jiménez ha hecho mención a unas declaraciones realizadas por Emiliano García-Page sobre la financiación singular catalana añadiendo que estas “no son las cosas de Pedro ni de Pedro Sánchez sino de los vallisoletanos”.

Carnero ha intervenido pedir la votación nominal de la moción. No ha habido sorpresas y los concejales del PP y Vox han votado a favor mientras que los del PSOE y VTLP en contra por lo que la moción ha salido adelante.

Una polémica parcela y un aparcamiento

El Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid ha presentado, en el pleno de esta mañana, una moción con el fin de habilitar un aparcamiento público y gratuito, en la parcela municipal, frente al Hospital Río Hortega.

“El 11 de julio, el alcalde de Valladolid presentaba la Plaza Para los Profesionales Sanitarios y rechazaba el centro de acogida de protección internacional, que ya se había sacado de la cabeza, y anunciaba que cedía la parcela a Sacyl. Se pierden 17 millones, 40 empleos… esperamos que, al menos, tena un uso público útil e inmediato”, ha señalado Luis Vélez.

Los socialistas han pedido que se acondicione la parcela de calle Dulzaina para un aparcamiento de uso público y gratuito. “Cuando se inauguró el Río Hortega había una zona para aparcar que se valló por parte del alcalde Javier León de la Riva. Pagar por algo como ir al hospital es un atraco”, ha apuntado.

Desde Valladolid Toma La Palabra han vuelto a refutar la decisión del Equipo de Gobierno de no apostar por la apertura de este centro.

Alberto Cuadrado Toquero ha protagonizado la intervención más polémica de la moción haciendo un repaso de polémicas socialistas en las que no ha faltado José Luis Rodríguez Zapatero, al que “ha acusado de arrastrarse” o la polémica con Begoña Gómez, la mujer del presidente Pedro Sánchez. “Ustedes desprecian a la ciudadanía de Valladolid. Para otra vez estudien la moción que traen”, ha afirmado el de Vox.

El concejal de Tráfico y Movilidad, Alberto Gutiérrez Alberca, ha defendido que “este no es un problema real” y ha defendido que “no se puede hacer” esta parcela.

En su turno de réplica, Luis Vélez, ha acusado a Carnero de no actuar como alcalde por permitir “la intervención de Alberto Cuadrado Toquero” que “no tenía nada que ver con la moción”.

“Se ofenden cuando les llamamos extrema derecha. No es maldad. Lo que han hecho durante meses en las sedes de nuestros partidos donde sí que nos han insultado y han amenazado a cargos del PSOE y a periodistas, incluso”, ha defendido Vélez.

La bancada del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Valladolid null

El socialista ha asegurado que el Clínico y Río Hortega son “públicos” y en el primero “hay aparcamientos regulados que no se paga” y ha calificado el problema de “real” apostando, de nuevo, por un aparcamiento junto al Río Hortega.

“Lamento que no se pueda aprobar por unanimidad esta moción y desconocemos, hasta ahora, para que se va a emplear esta parcela. Para quitárselo de encima se lo cede a la Junta que no va a hacer nada”, ha apuntado Vélez.

Jonathan Racionero, de Valladolid Toma la Palabra ha cargado contra las “declaraciones xenófobas” del que fuera vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, y ha rechazado el “no” a este centro.

La moción de los socialistas ha decaído.