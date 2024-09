El dj 'vallisoletano' que triunfa en el mundo y ha llegado a pinchar en Tomorrowland: "Aprendí yo solo practicando en bares y discotecas"

Dj, productor, youtuber, profesor y hasta organizador de eventos. El polifacético Sergio Rodríguez Cortázar, comúnmente conocido como Sergei Rez, va a ser el encargado de cerrar este domingo las Ferias y Fiestas de la Virgen de San Lorenzo de Valladolid, su tierra adoptiva, al llevar viviendo en ella más de 25 años.

Lo hará con una sesión en el marco del Festival Vallanoche en el que, tal y como el considerado youtuber de música electrónica de habla hispana más importante del mundo ha confesado en una entrevista con EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León, "la gente se va a encontrar una playa de las Moreras abarrotada y conmigo poniendo el broche final con una sesión en la que creo que voy a poner música más dura para terminar las fiestas por todo lo alto". "Va a ser increíble", ha adelantado.

Más allá de revelar que para él es una auténtica "locura" pinchar en las fiestas de Valladolid y, más aún, de haber tenido la oportunidad de pinchar "unas 10 o 12 veces" en las de este año, el afamado dj ha querido compartir su historia con este periódico.

Tras descubrir desde bien pequeño su pasión por la radio y la música electrónica, llegada una edad, Sergei decidió probar suerte con las mesas de mezclas en bares. En ellos fue "indagando, toqueteando y practicando", hasta que se le presentó la oportunidad de poner música en la mítica discoteca Paco Suárez de Valladolid, "a donde pude ir varias mañanas a seguir entrenando".

Sergei Rez pinchando en un festival

"Ahí es donde empecé a dedicarle un poquito más de tiempo y, aunque tardé un montón de años en aprender bien porque no tenía equipo ni nadie que me enseñara", llegó un día en el que tuvo la gran suerte de poder hacer de su pasión su profesión. De aquel momento ya han pasado más de dos décadas.

"Aprendí yo solo practicando en bares y discotecas", ha admitido. Entonces, a base de coger práctica, Sergei empezó a trabajar en numerosas salas de la capital vallisoletana, lo que, sumado a que en 2011 se proclamó campeón de España en el Campeonato Mundial de Djs Movida Corona, le permitió hacerse un nombre, ir dándose a conocer e incluso recibir varias propuestas nacionales e internacionales, para pinchar en diferentes y conocidas salas, además de festivales.

Y es que, Rez ha llegado a pinchar todos los estilos en destinos referentes como Islandia, Singapur, Portugal, Madrid, Ibiza y hasta en festivales como el Medusa Festival o incluso Tomorrowland.

"Todo ha ido como muy poco a poco, pero he conseguido pinchar en muchísimos sitios y en casi toda España. Hacerlo en Tomorrowland ha sido lo más de lo más. Es otra cosa aparte, como un Disneyland increíble de los djs y la electrónica. Fue brutal", ha recordado el dj.

Aun así, ha reconocido que a él le gusta más y se siente más cómodo pinchando en clubes pequeños, oscuros, con techos bajitos y capacidad para unas 500 personas.

Sergei Rez pinchando

De empresario y profesor a youtuber

Sergei no solo se dedica a pinchar. En 2012, decidió montar una escuela de djs bajo el nombre de Índigo Dj School, que todavía sigue en funcionamiento y en la que trabaja como director, jefe de estudios y profesor.

Al principio, esta funcionaba en una sala de una escuela de música que él mismo alquilaba, pero lo cierto es que hoy ya cuenta con sus propias instalaciones en la calle Guardería.

Conforme fueron aumentando los alumnos, Sergei fue incorporando más cursos, hasta llegar a contar actualmente con cursos grupales trimestrales y también individuales, que son completamente personalizados y que tienen la duración que el alumno quiera. "Hoy en día me ocupa como un horario de oficina porque casi todas las clases las doy yo", ha añadido.

Pero esto no es todo. Tan solo dos años después de crear la escuela, el dj se lanzó con un canal de YouTube en el que, en lugar de compartir sesiones con sus seguidores, les enseñaba a hacer cosas.

"Lo abrí sin ningún tipo de inquietud, más que la de enseñar a la gente cómo se pueden hacer diferentes cosas. Hacía tutoriales para aprender a mezclar, ecualizar, etc., y de repente el canal empezó a crecer un montón. Siempre me han gustado las redes sociales y soy consciente de que me han dado una exposición que entiendo que me ha ayudado mucho", ha admitido.

Índigo Dj School, la escuela de djs de Sergei Rez

Al principio pensó que quizá no era un buen negocio, dado que al final estaba enseñando gratis teniendo una escuela y que de ese modo jamás iba a ganar alumnos. Sin embargo, el tiempo fue demostrándole que el canal tuvo, precisamente, el efecto contrario.

Y es que, tal y como ha confesado, "mucha gente ha querido venir y a día de hoy cada vez tenemos más alumnos". De hecho, hoy se ha convertido en una de las escuelas de djs más importantes de España, teniendo en cuenta que hasta la fecha han pasado por allí unas 2.000 personas, incluso procedentes de otros países como Argentina, México y Colombia.

"Al final la gente me ha visto en un montón de vídeos, les ha gustado la forma en la que enseño y acaban apuntándose a la academia", ha añadido.

Hoy, se ha consagrado como el youtuber de música electrónica de habla hispana más importante del mundo, al sumar más de 330.000 suscriptores en YouTube y 50.000 seguidores en Instagram.

Esto para él es señal de que a la gente "le interesa un poco lo que cuento", algo que supone todo "un placer, porque la única pretensión que he tenido siempre es ayudar a la gente".

El dj y youtuber Sergei Rez

Autor de una novela de terror

En todos estos años, a Sergei también le ha dado tiempo a crear un sello discográfico con el que saca música de otros artistas, entre ellos muchos alumnos; a aprender a producir; a montar una empresa de eventos; y a explorar el fantástico mundo de la escritura.

Tanto es así, que el dj ha escrito un libro. Se trata de una novela de terror titulada 'La maldición de la viña' y que escribió durante la pandemia.

"Siempre me ha gustado mucho escribir, pero no quería hacer lo típico de un alumno dj que triunfa, entonces le di una vuelta y, aunque yo solo quería hacer una cosa más, resulta que tuvo bastante éxito, así que ha sido una experiencia muy grata", ha expresado.

Llegados a este punto, cualquiera podría pensar que son pocas las cosas que le quedan por hacer a Sergei Rez. Por el momento, es cierto que no tiene nuevos proyectos a la vista, pero, si algo tiene claro, es que firmaría por poder seguir "hasta los 80" con todo tal y como está ahora, centrado en todos los campos que abarca actualmente.

"Ahora sigo dando clase, pinchando, produciendo, organizando eventos y trabajando con mi sello musical. Y ya es mucho porque he sido padre y también necesito conciliar. Con que todo siga como está, yo feliz", ha concluido.