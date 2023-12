El joven emprendedor que ha abierto un moderno albergue en un pequeño pueblo de la provincia de Valladolid

Tordehumos es un municipio de la provincia de Valladolid que se ubica a unos 45 minutos en coche de la capital. Sus orígenes se remontan a la época vaccea como atestiguan restos arqueológicos hallados alrededor de su castillo.

Cuenta, en la actualidad y según los datos del Instituto Nacional de Estadística (INE) con 388 habitantes y se encuentra muy cerca de importantes núcleos urbanos como puede ser Medina de Rioseco, la Ciudad de los Almirantes, un lugar que vive la magia de la Navidad como nadie.

Allí, José Miguel Mozo Mulero ha decidido, en su apuesta por ensalzar y dar un empujón al mundo rural, abrir un albergue que viene de lujo al pequeño pueblo pucelano. Lo ha hecho hace pocos días y ya ha recibido peticiones de múltiples reservas.

Una persona comprometida con el mundo rural

“Me considero una persona comprometida con aquellos proyectos e ideas que surgen en el medio rural, especialmente en mi pueblo. Aunque viví mi infancia en Valladolid, siempre he estado vinculado a Tordehumos. Me considero una persona abierta y de mundo. Vivir en el extranjero me ha enseñado a ser así, a conocer a mucha gente y a tejer redes y mantenerlas. El cariño a mi municipio me ha empujado a participar y colaborar de forma activa en su desarrollo”, asegura, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, José Miguel Mozo Mulero.

A sus 37 años, nuestro entrevistado es licenciado en Administración y Dirección de Empresas por la Universidad de Valladolid y cuenta con experiencia en el mundo del turismo, ya que trabajó durante mucho tiempo en la Oficina de Turismo de Tordehumos. También lo hizo en la Oficina Española de Turismo de España en Milán, en el país transalpino.

“Durante los últimos años de universidad, por tema laboral, fijé mi residencia en Tordehumos. Tras varios años viviendo en diferentes lugares del mundo volví a establecerme, en el año 2018, aquí. Todo tras comenzar a trabajar en una localidad cercana como es Medina de Rioseco”, nos explica nuestro protagonista.

No nació en Tordehumos, sus padres sí, pero él es uno más y lleva a su municipio allá por donde va. De su amor por el lugar nace la idea de abrir un albergue en Tordehumos.

El albergue de José Miguel

“De joven estuve muchos años trabajando como voluntario en una asociación juvenil y pude recorrer muchos albergues por toda Castilla y León. En la zona de Medina de Rioseco siempre eché en falta una instalación de estas características y abrir uno en la casa de mis abuelos me pareció muy buena idea. Tordehumos se ubica muy cerca de varias capitales de provincia y alrededor hay mucho para ver y conocer”, explica.

Fue en el año 2017 cuando comenzó a buscar información y a plasmar su idea sobe el papel. Presentó el Plan de Empresa al XI Premio Creación de Empresas de la Facultad de Comercio de Valladolid. Eso fue en el 2018. Ganó el premio del público y su proyecto, como él mismo asegura, quedó en segundo lugar. A partir de ahí, nuestro entrevistado comenzó con el proceso de búsqueda de financiación y subvenciones para poder hacer realidad su proyecto.

Un hecho que se produjo en el último trimestre de este año 2023, tras un año y medio de intensas obras. El albergue se ubica en el casco urbano de Tordehumos, en una calle céntrica junto al parque infantil y la Plaza Mayor.

“El albergue se ha levantado en la antigua casa de mis abuelos paternos: Miguel Mozo y Cándida Lobato. Hemos reconstruido un arco de piedra como acceso principal de la vivienda y otros elementos antiguos que se han incorporado al nuevo edificio”, apunta José Miguel.

Se trata de un alojamiento turístico con capacidad para 42 personas en cuatro habitaciones con literas, una de ellas con baño privado. Las instalaciones cuentan con un comedor equipado con mesas, bancos y una zona de descanso con sofás, cocina, aseos y baños compartidos y un pequeño patio. Tiene dos plantas y dos accesos, uno directo a la cocina que permite una mejor descarga de alimentos y otros materiales, incluso del personal de cocina sin que interfiera en la actividad del albergue.

“En la actualidad Tordehumos no contaba con ningún albergue, pero tuvo uno a finales de la década de los Noventa que se acabó transformado en hotel rural”, añade nuestro entrevistado.

Ilusión y un futuro prometedor

Aunque la inauguración oficial del albergue se ha llevado a cabo en este mes de diciembre, el albergue ya contado con huéspedes los días previos. En la actualidad, ya se están cogiendo reservas para los próximos meses. En este diciembre se ha celebrado una jornada de puertas abiertas con muchas personas de los pueblos de la comarca que visitaron el lugar.

“Va destinado, principalmente, a grupos de amigos, familias o entidades que necesiten de un alojamiento de gran capacidad para completar sus encuentros, reuniones o escapadas. Por el momento, ha tenido buena acogida y son muchas las personas que llaman para solicitar información y completar reservas para los próximos meses”, afirma el dueño del lugar.

José Miguel espera, a lo largo del año 2024, acometer las obras de mejora de un solar cercano al albergue como espacio de esparcimiento y de ocio que pueda completar las instalaciones del albergue, e incluso, crear nuevas líneas de negocio.

“El objetivo pasa por conseguir que Tordehumos se convierta en referencia del turismo de grupos aprovechando las localidades turísticas que tenemos alrededor y los propios recursos que el territorio nos ofrece. Queremos que este negocio cree riqueza, no solo en la localidad, sino en toda la comarca. Si conseguimos que nos visiten 100 personas al mes, los bares y tiendas también se van a beneficiar y tendremos un pueblo más vivo”, finaliza José Miguel.

