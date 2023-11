Denuncian la desaparición de un informe clave en el centro de especialidades “tercermundista” de Arturo Eyries

El Defensor del Paciente se ha vuelto a poner en contacto con la fiscal jefe de Valladolid, Soledad Martín Nájera, a través de un comunicado al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL de Castilla y León ante la polémica por el estado en el que se encuentra el Centro de Especialidades de Arturo Eyries.

Carmen Flores, el pasado lunes y en una información que también recogía este medio, aseguraba ver indicios de un “presunto delito de dejación de funciones” por parte del Gobierno autonómico de Castilla y León” por el estado en el que se encuentra el Centro de Especialidades y de Salud de Arturo Eyries de Valladolid, y pedía a la fiscal intervenir por la “gravedad” de la situación.

“Nos ponemos de nuevo en contacto con usted ya que nos han comunicado que hay un informe donde se recoge todo lo que pasaba en este centro y del que se ha hecho caso omiso. Lo peor es que parece haber desaparecido, ya que lo están solicitando y no lo entregan”, asegura la Defensora del Paciente en su escrito dirigido a la fiscal jefe de Valladolid.

Por ello, Carmen Flores solicita a Soledad Martín Nájera recuperar dicho escrito. Su desaparición “aumenta la gravedad del caso”, apunta para añadir que no entiende que “conociendo el horror de este centro, no se hayan tomado medidas”.

“Señora fiscal, ocultar pruebas es un delito, máxime cuando se trata de poner en riesgo la salud de las personas en un lugar casi tercermundista por sus condiciones”, finaliza Carmen Flores.

Bidones de recogida de agua condensada en falso techo

Cucarachas, goteras o humedades

Carmen Flores denunciaba este lunes la situación en el centro y hablaba de “cucarachas en el suelo, goteras, techos con rajas o humedades”. Apuntaba que esta era la situación en la que se encontraban los trabajadores del Centro de Especialidades de Arturo Eyries, en una situación que también denunciaba el sindicato Satse, hace hoy justo un mes.

El sindicato se remitía a la última evaluación de riesgos de los técnicos de prevención del Área Oeste de Sacyl que llegaba a alertar del “riego de derrumbe” ante las condiciones del techo de las consultas de dicho centro sanitario que podían provocar el “desprendimiento”. Por ello pedían la paralización “urgente” de la actividad” con el fin de garantizar tanto la seguridad de los profesionales y de los pacientes que acuden, cada día, al centro.

Bolsas de agua en el falso techo Satse

Satse denunciaba que las deficiencias “se acumulan” mientras que “Sacyl no hace nada por ello”, ni siquiera teniendo constancia de dicho informe. “Los trabajadores llevan tiempo insistiendo en que no se puede trabajar en estas condiciones”, añadía el sindicato que lamentaba que “no hubiera consecuencias para Sacyl si el Arturo Eyries no cumple con la órdenes de los técnicos de prevención”.

Satse, además, lamentaba que Sacyl se excusase en la “falta de presupuesto para poder afrontar una reforma del edificio” que tendría un coste de seis millones de euros y volvían a exigir la “paralización de forma urgente de la actividad del centro” con el fin de garantizar la seguridad.

"En un momento vamos a tener que lamentar daños personales", alertan por parte del sindicato, que lleva años denunciando la situación y los problemas estructurales del centro de especialidades, los cuales "pueden originar daños personales por la ineficacia y la dejadez de Sacyl". Concretamente, las denuncias llegan desde hace 15 años cuando se instalaron módulos pre-fabricados en el edificio "de manera provisional" pero que siguen presentes. "Se excusan en la falta de presupuesto para poder afrontar una reforma del edificio que tendría un coste aproximado de seis millones de euros”, concluyen.

