El alcalde de Tordesillas convoca una concentración contra la amnistía y Conrado Íscar defiende que "en ningún lado aparece el PP"

El lunes, el alcalde de Tordesillas, Miguel Ángel Oliveira, anunciaba una concentración en la sede del PSOE contra la amnistía, que tendrá lugar a las 20:00 horas de este martes. Una convocatoria que hace a "título particular", tal y como afirmaba el presidente de la Diputación y del PP de Valladolid, Conrado Íscar, este martes tras presentar los presupuestos de la Diputación para 2024.

Recordaba que ayer hubo una junta directiva nacional del Partido Popular en la que el presidente, Alberto Núñez Feijóo, convocaba concentraciones en todas las ciudades, además de Ceuta y Melilla. A lo largo de esta mañana se conocerá dónde se van a producir. Por ende, aseguraba que desde la Dirección Provincial no hay "autorización" para que se celebre otra concentración en alguna localidad, recordando la que tendrá lugar esta tarde en Tordesillas.

"Entiendo que lo haya hecho a título personal", afirmaba, y expresaba que ha visto la "cartelería y difusión y en ningún lado aparece el Partido Popular". Por ello, señalaba que habrá concentraciones que "convoque la sociedad civil" ante esta situación.

Óscar Puente, el secretario general del PSOE de Valladolid, tras conocerse la convocatoria de la concentración por parte de Miguel Ángel Oliveira, ha asegurado, a través de su cuenta de X, que espera una “desautorización por parte del presidente provincial del PP” que en este caso es el también presidente de la Diputación, Conrado Íscar, afirmando que “es intolerable”. A lo que Íscar ha contestado que: "No me preocupo de lo que publica Óscar Puente".

Al hilo de las concentraciones que tendrán lugar en España, el presidente de la Diputación recodaba que hay una prevista para el día 12 a las 12:00 horas y que el día 18 estarán en Madrid. "Hay unos órganos dentro del partido que marcan las distintas acciones que podemos llevar a cabo", aseguraba.

De este modo, pretenden decir "no" a la amnistía y "seguir luchando por la igualdad", a la par que piden a Pedro Sánchez que sea "valiente" y "convoque elecciones generales". A mayores, afirma que si él fuera miembro, afiliado o simpatizante del PSOE ya se habría "dado de baja".

"No queremos más que nadie, pero tampoco menos"

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, ha afirmado que le produce "tristeza" la situación de España y que en Castilla y León "no queremos más que nadie, pero tampoco menos". Lo hacía en declaraciones a los medios tras finalizar la rueda de prensa sobre los presupuestos de la institución para el 2024.

Recuerda que los 15.000 millones que se condonan a Cataluña, suponen siete veces la deuda de la Comunidad. Y afirma que la situación de España es "terrible" y que entiende que la ciudadanía "se revele, manifieste" dado que la sociedad está abocada a una situación en la que "retrocede". Y lo que supone la amnistía y la condonación de la deuda es que, a partir de ahora, "haya vecinos de primera y de segunda".

Sobre la presencia del vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo, el pasado lunes en la concentración de Ferraz (Madrid), Íscar ha preferido no pronunciarse. "Es algo sobre lo que no me compete opinar. Pertenezco a una organización y puedo hablar de eso", asegura.

El PSOE de Tordesillas rechaza la concentración

Desde el Grupo Municipal Socialista en Tordesillas, en un comunicado recogido por EL ESPAÑOL de Castilla y León, han expresado su “más enérgica condena” por la concentración convocada por el alcalde de la localidad, el “popular” Miguel Ángel Oliveira, frente a la sede del PSOE en dicho municipio vallisoletano.

“Cualquier vecino tiene el derecho a concentrarse donde quiera y por los motivos que sean, pero los alcaldes son elegidos para representar a todos los ciudadanos de su municipio, no solo a los que comparten su afiliación política, por lo que convocar esta concentración es un abuso de su posición de autoridad”, afirma el grupo socialista en el escrito de una hoja.

Añaden que “no puede decir” que la convocatoria la hace “a título personal” ya que “es el alcalde” y, por tanto, apuntan desde el PSOE de Tordesillas, que “es el representante de todos los tordesillanos las 24 horas del día”.

Los socialistas en la localidad pucelana añaden que “actuar en nombre de todos los tordesillanos implica promover un ambiente de respeto, diálogo, convivencia y cooperación” y “no fomentar divisiones y animadversión entre los habitantes del municipio”. Por lo que, afirman, “es inaceptable que el alcalde de Tordesillas aliente cualquier tipo de confrontación o manifestación de ocio hacia nuestra formación política”, explica el Grupo Municipal Socialista.

Añaden que el primer edil ha de “ser imparcial y trabajar en beneficio de toda la comunidad centrándose en las cuestiones locales y fomentando la unión entre todos los vecinos” con el fin de “conseguir, trabajando unidos, el progreso de nuestro municipio” con el fin de “dejar al lado cualquier acción que promueva el enfrentamiento a no ser que esta actitud sea para desviar la atención ante su mala gestión al frente del consistorio”.

Desde el PSOE de Tordesillas han reafirmado su compromiso con el “respeto mutuo, la tolerancia y la convivencia” y finalizan asegurando que Miguel Ángel Oliveira “debería reflexionar sobre si está capacitado para ser alcalde de todo los tordesillanos” y “si no lo está, debería dimitir de forma inmediata”.

Sigue los temas que te interesan