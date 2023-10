Una peculiar pasión por el terror de Halloween busca triunfar en un pueblo vallisoletano

Noticias relacionadas Un pueblo vallisoletano busca su casa más terrorífica por Halloween

El Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga lanzaba la semana pasada las bases que iban a seguirse para la celebración del III Concurso de Decoración de Halloween en un certamen en el que podrían participar todos los vecinos del lugar mediante una inscripción a través del formulario que habilitaba el Ayuntamiento de Cabezón.

Hasta este jueves, 26 de octubre, tenían los participantes para enviar la fotografía con el estado de su casa decorada de la manera más terrorífica por Halloween. El 30 de octubre se expondrán en la web del consistorio las fotografías y la dirección de los participantes para que el quiera pudiera disfrutar con las diferentes decoraciones antes de que el 3 de diciembre se den a conocer los ganadores del concurso, a través de la web y Facebook del Ayuntamiento.

Se va a premiar la mejor fachada, balcón o ventana. La que tenga mejor decoración ambientada en esta época terrorífica del año y también al local más ambientado con un cheque de 100 euros a canjear en cualquier bar, tienda o restaurante de Cabezón.

“El hecho de participar en el concurso ya se ha convertido en una tradición. Igual que si lo hacen en Navidad, también me apunto. He participado en las tres ediciones y en una ocasión conseguí ganar el concurso de Halloween, y otra el de fachadas de Navidad”, cuenta, en declaraciones a EL ESPAÑOL de Castilla y León, Ana María Da Costa Vázquez.

Viviendo en Cabezón toda la vida

“Me considero una persona sencilla, humilde, simpática y habladora. Soy muy extrovertida y me gusta que todo funcione bien en la vida. Odio la maldad de las personas. Siempre llevo la sonrisa en la cara y me considero pacífica. Me gusta arreglar las cosas por las buenas y estar siempre activa”, confiesa nuestra entrevistada.

Ana María, de 42 años, es una apasionada de viajar, de ir de compras y de las manualidades. Quizás eso le lleve a participar, un año más, en el III Concurso de Decoración de Fachadas de Cabezón. Lleva viviendo en el pueblo vallisoletano toda la vida. Su madre es de allí y su padre, aunque es gallego, llegó por trabajo y se quedó en el lugar por amor.

“En Cabezón se vive genial. Más, en la zona que vivo yo, pegando al parque temático en plena Senda de los Cortados donde nadie me molesta. Siempre hemos adornado el porche, los árboles y demás zonas de la casa en Navidad. Cuando anunciaron el concurso por primera vez me lancé a participar y me puse a elaborar cosas para Halloween”, nos explica.

Para ella es ya una auténtica tradición participar en un concurso con el que disfruta y se lo pasa en grande.

La casa de Ana María decorada de Halloween

Ya ha ganado en una ocasión y prepara más sorpresas

Ya es una tradición para Ana María decorar su casa por Todos Los Santos. Ha participado en todos los concursos organizados por el Ayuntamiento de Cabezón consiguiendo ganar en el primero de los que se organizaron. Ahora decora su vivienda sin querer dar más detalles para que todo el que pase por Altamira 31 se sorprenda.

“Invito a todo el que quiera a pasarse por mi casa. Que vayan con los niños al ‘Truco o Trato’. El año pasado hice más de cien bolsitas con chucherías para regalar a los niños y no tan niños que vinieron hasta aquí. Fue todo un éxito y espero que este año también lo sea”, afirma nuestra artista que confiesa, además, que intenta introducir alguna novedad para sorprender al viandante que hasta allí se acerque.

La mujer residente en Cabezón añade que participando en esta brillante iniciativa del Ayuntamiento de Cabezón “no busca nada en especial” solamente “pasar un buen rato”. Si le gusta a la gente su decoración, mejor, y si encima gana, mejor que mejor. “Nunca va mal que te toque algún premio”, confiesa.

La casa de Ana María se viste de Halloween

Halloween

“Pienso que Halloween es un americanismo más que invita al consumo. Como a los españoles nos van las fiestas, le hemos cogido al gusto. Nosotros siempre hemos celebrado El Día de Todos Los Santos con las tradicionales flores para llevar al cementerio y acordarnos de nuestros seres queridos en el cementerio”, argumenta la de Cabezón.

Al tener a su hijo y ver cómo se disfrazaba y vivía de una forma diferente Halloween, comenzó a cogerle el gustillo. Ella también se suele disfrazar ya que en su empleo los animan a hacerlo en estas fechas tan señaladas. Sin embargo, Ana María también se acuerda mucho en estas fechas tan señaladas de su madre, fallecida hace 11 años.

“Espero que la decoración de mi casa le guste mucho a la gente que quiera verla. Espero estar a la altura y si consigo ganar el concurso, mejor”, finaliza nuestra entrevistada.

Ana María buscará el triunfo en este curioso concurso organizado por el Ayuntamiento de Cabezón.

La terrorífica decoración en la casa de Ana María

Sigue los temas que te interesan