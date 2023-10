Un regalo especial para niños sin habla de Valladolid: "Que tu hijo pueda decir te quiero es un mundo"

La cotidianidad hace que muchas veces restemos importancia a condiciones que se dan por supuesto. Sin embargo, hay personas que no pueden disfrutar de ellas, aunque hay quienes lo obvian y parecen no darle importancia. El habla, ese derecho a comunicarse, parece algo tan simple que no lo valoramos, pero existen niños y niñas que no pueden hacerlo. También adultos.

Sin embargo, pequeños y pequeñas del Colegio Público de Educación Especial nº1 de Valladolid están de enhorabuena. Irisbond ha premiado a 15 centros escolares repartidos por todo el territorio nacional con uno de sus dispositivos, el CAA Oskol, valorado en 5.000 euros, que permitirá a pequeños y pequeñas sin habla poder hacerlo. Uno de ellos es el colegio de la ciudad del Pisuerga, muy comprometido con esta causa y que ha presentado un proyecto de Comunicación Alternativa y Aumentativa que ha sido galardonado con este premio tan especial. "Para una familia que su hijo le pueda decir mamá te quiero es un mundo", señala Antonio Perabad, especialista de Irisbond en la Comunidad, a EL ESPAÑOL - Noticias de Castilla y León.

Irisbond es una compañía que está especializada en sistemas de Comunicación Alternativos y Aumentativos (CAA). El proyecto surgió a raíz de la "demanda" que existe de estos dispositivos que se están "instaurando cada vez más" en toda España. El objetivo de impulsar estas iniciativas es que puedan llegar "a más población y con más facilidades". "Es una especie de concurso donde diferentes centros presentan un proyecto y los más originales y bonitos son elegidos por un jurado específico y se les dota de un equipo con toda la tecnología: brazo articulado, software de comunicación que justo hemos lanzado un nuevo y además vamos a ofrecer una pequeña formación del mismo", explica el directivo de la empresa.

Entrega del CAA Oskal por parte de Irisbond al Colegio Público de Educación Especial nº1 de Valladolid

En el caso del proyecto presentado por el nº1 de Valladolid. Antonio recalca que el proyecto era "bastante bueno" y, además, es un centro que está "muy involucrado" con este tipo de tecnologías.

Apuesta por los comunicadores dinámicos

Susana Mariano, profesora del Colegio de Educación Especial nº1 y una de las promotoras de la iniciativa en el centro, destaca que llevan un par de años "trabajando fuerte" con los comunicadores dinámicos. "Las mayores necesidades que tenemos en el colegio son de comunicación", destaca.

En el centro escolar muchos de los estudiantes presentan afecciones que les impiden el habla, como es el caso de la parálisis cerebral, la enfermedad que padece Unai, uno de los alumnos de Susana. "Su vida era completamente pasiva. No participaba absolutamente en nada, todo en él se daba por supuesto. Me di cuenta de que tenía muy buena comprensión y cuando conocimos que existían estos comunicadores nos dimos cuenta de que el camino iba por ahí y que no había otro", explica la docente.

En la actualidad y tras dos años de trabajo, el pequeño, gracias a este tipo de dispositivos, se puede comunicar de forma independiente y tiene el conocimiento de todo el vocabulario que tiene introducido en el programa. "Puede manifestar emociones, necesidades, decir te quiero o lo que le apetece. Hemos visto un antes y un después", relata Susana.

Como Unai, en el nº1 hay otros tantos pequeños y pequeñas que tampoco pueden hablar, pero con esfuerzo y entrenamiento, cada uno con sus necesidades, han ido avanzando en el trabajo con estos comunicadores dinámicos, experimentando "muchos cambios en su vida". "Es una necesidad y un derecho", recalca la docente.

Unai usa el CAA Oskol, de Irisbond, para comunicarse

Financiados al 100%, pero con una "barrera" en Valladolid

Precisamente, este tipo de comunicadores cuentan con una financiación al 100% por parte de la Sanidad Pública, pero esta situación dista de la realidad, dado que, al menos en Valladolid, existe un "barrera" que impide que sean prescritos por los facultativos. "No conseguimos que nos receten ningún dispositivo. Para que te prescriban el sistema una comisión de expertos de un hospital evalúan a cada alumno y cada caso. Tienen que cumplir unos prerrequisitos que si no has podido trabajar con el niño no puede conocer nada de lo que se le exige. Son muy duros y casi ninguno los cumple. Siempre tenemos el no por respuesta. Si cuando le van a evaluar y no sabe leer... como va a saber leer si no has tenido una herramienta adecuada para poder enseñarle. Hay una falta de confianza en lo que este tipo de niños puede hacer y no es justo. No lo pueden hacer porque no le han dado la oportunidad", denuncia Susana.

A nivel regional, Antonio señala que "depende de la provincia", pero reconoce que en Valladolid es un "hueso duro de roer", ya que ponen "muchas barreras". "Hay que dar la oportunidad, asumir competencias y ofrecer el dispostivo. Se necesita tiempo, pero sí que podemos hablar de casos que gracias al entreno de la familia, docentes, personal externo, logopedas y demás se ha conseguido que la comunicación sea totalmente funcional", recalca.

"Una tecnología que lo vale"

Para Perabad, los comunicadores dinámicos son una "tecnología que lo vale" porque son la "boca boca del paciente". "Se ponen muchos prerrequisitos que son falsas creencias o mitos. Hay que pelear para que esto llegue a Valladolid de una vez", recalca.

Buena prueba de que la oportunidad ha de darse es Unai. El pequeño utiliza su propia mirada para usar el comunicador. "Es uno de los casos más difíciles porque hay otros que tienen un ratón táctil. Requiere un entrenamiento previo que es bastante lento y exige una atención individualizada", señala Susana.

Formación de Irisbond sobre el CAA Oskal entregado al Colegio Público de Educación Especial nº1 de Valladolid

Sin embargo, y a pesar de ello, en dos años, Unai fue adquiriendo la destreza para entender y utilizar uno de los dispositivos que ya disponía el centro educativo. "Usamos programas de estimulación de mirada. De causa-efecto. Mira los dibujos que salen, sale una casa y Unai mira la casa. Eso queda registrado y cuando la mira ocurre algo. Todo empieza por ahí y luego vas evolucionando y vas introduciendo vocabulario y la alfabetización. Está empezando a aprender a escribir y leer", cuenta orgullosa la docente.

Al fin y al cabo, además de aportar un derecho, como es el de comunicarse, este tipo de los dispositivos "cambia la vida al alumno primero y a las familias después". Ahora bien, al tratarse de una tecnología muy específica y el "público reducido" al que va destinado los costes son muy elevados, lo que el acceso universal es complicado.

Por eso, la prescipción médica es de especial relevancia para que los niños y niñas que no puedan hablar tengan la oportunidad de hacerlo. En el nº1, que cuenta con cerca de 180 alumnos, "mucha parte de ellos" se berán beneficiados con este nuevo CAA Oskol donado por Irisbond.

Un regalo muy especial que cambiará la vida de familias y alumnos, pero es importante recalcar que el Oskol es "uno más" de los tantos dispositivos que tiene el colegio, pero, eso sí, "todos son necesarios, no sobra nada", sentencia Susana Mariano.

