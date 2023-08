La Asociación Unificada de Guardias Civiles denuncia la falta de efectivos tras la reyerta en Íscar

Los altercados que tuvieron lugar el pasado fin de semana en Íscar (Valladolid) durante las fiestas patronales de la localidad siguen dando mucho de qué hablar. La irrupción de un hombre en el escenario en el que se estaba celebrando la verbena y la pelea multitudinaria con bates, navajas y palos ha llegado a oídos de todo el mundo, incluidos a los de la Asociación Unificada de Guardias Civiles.

A través de su cuenta de Twitter, esta ha querido servirse de estos indicentes para denunciar la falta de efectivos en las calles, una situación que, para ellos, impide garantizar la seguridad de todos los ciudadanos.

"El nivel de violencia ha aumentado considerablemente. El número de guardias civiles en la calle es vergonzoso para poder garantizar la seguridad. Es necesario aumentar los efectivos en la USECIC para que presten servicio 24 horas", ha reclamado la Asociación definiendo esta medida como "la solución más rápida".

"Se lo advertimos en infinidad de ocasiones a Virginia Barcones. Los guardias civiles tienen que estar en la calle, no en una oficina. Si todo esto no provoca de una vez cambios, no sabemos a qué esperan desde la Delegación del Gobierno en Castilla y León", han añadido.

