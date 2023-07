Un festival recorrerá cuatro pueblos de Valladolid en agosto: 18 espectáculos comprometidos con el medio rural

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado íscar, ha presidido hoy el acto de presentación de la 27ª edición de FETALE, que este año se va a celebrar entre el 4 y el 20 de agosto. En la presentación han participado también la viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho, el alcalde de Urones de Castroponce, Ignacio Castañeda, y los miembros de Azar Teatro, que un año más vuelven a ser los responsables de la dirección técnica del certamen.

En su intervención, el presidente de la Diputación ha destacado que no es casual que FETALE se desarrolle en Tierra de Campos, y ha reiterao una vez más que “estamos ante un Festival alternativo por su ubicación. Alternativo por su implicación con la comunidad en la que se desarrolla. Alternativo también por su trayectoria y por el público que concita. Y alternativo por el tipo de espectáculos que componen el programa, realizado siempre desde la máxima libertad y respeto al trabajo de los programadores”.

En esyte sentido, Conrado Íscar ha insistido en que “estamos ante un certamen que tiene ante sí un extraordinario futuro, pero ese futuro pasa, de manera irrenunciable, porque siga manteniendo la esencia de lo que es FETALE. Pasa por seguir siendo alternativo a la hora de programar el tipo de espectáculos que componen el programa y por seguir manteniendo su compromiso con la vanguardia y con la libertad de creación. Esa es su mejor y única garantía de futuro. Y eso es apostar de verdad por la cultura”.

Programación

Los sonidos de los instrumentos fabricados por Los cuerdos de atar, tales como el cutubo, el tubinete, el cerditófono o el tubajo, darán la bienvenida a la 27 edición del Festival de Teatro Alternativo de Urones de Castroponce en Extensión. “Canciones serias que hacen gracia a gente trastornada” es el titulo de una propuesta que recorrerá las calles de la localidad vallisoletana el 4 de agosto (20.30 horas) e inaugurará una edición en la que el FETALE propone una variada programación que integran propuestas de 17 compañías procedentes de cuatro países (España, Portugal, Colombia y Eslovenia).

Valdunquillo, Mayorga y Castroponce de Valderaduey, junto a la sede principal de Urones, acogerán entre el viernes 4 y el domingo 20 de agosto un cartel que conforman 18 espectáculos de diferentes disciplinas artísticas como el teatro, la música, la danza y el circo y que mantiene intacto el espíritu del festival en defensa de la cultura y el arte en los pueblos.

El papel fundamental de la mujer en ese entorno rural volverá a ponerse de relieve en el coloquio/encuentro con Carmen Werner y la residencia creativa en igualdad Yesca, que dirigirá Nina Reglero y contará con la participación de Lola Eiffel, Marta Ruiz de Viñaspre y Laura Cocho. Además, otras presencias femeninas se destacan en los argumentos de varios de los trabajos seleccionados en la edición.

Tras la inauguración, las distintas sedes del festival recibirán las puestas en escena de Pont Flotant, Provisional Danza, Ramiro Vergaz, Proyecto TA-17, Roberto G. Alonso, Rui Paixao, Tio Teronen Semeak, Sergio López, Rayuela, Iron Skulls, Del señor M, Kolektiv Lapso Cirk y Alberto Velasco. A sus propuestas escénicas se unirán las musicales de Dulzaro, Carmen París, Elia Tralará y Uxía López, además del taller de títeres de Sergio López y el taller de video mapping a cargo de MappingErz.

El Corral de Anuncia de Urones de Castroponce acogerá la primera representación de sala (4 de agosto, 22.00 horas). Se trata de 'Eclipse total', que firma la compañía valenciana Pont Flotant. Premio Max a la Mejor autoría teatral para Jesús Muñoz y Pau Pons, su propuesta impregna de humor el ritual, y mezcla lo transcendental con lo cotidiano en un viaje que parte de lo íntimo y personal para mirar lo social. Al día siguiente (5 de agosto, 22.15 horas) el mismo espacio escénico recibirá a la compañía madrileña de danza contemporánea Provisional Danza, que pondrá en escena ‘Un momento oportuno’, una reflexión sobre el presente que no olvida el pasado.

El artista circense Ramiro Vergaz presentará en Castroponce el domingo 6 de agosto (19.00 horas) ‘White Bottom’, un guiño al ‘Black Bottom’, un baile afroamericano que se popularizó a principios del siglo XX y “la prueba viviente de que el único sueño que se pierde es el que se abandona”. La jornada del día 6 se completará en el Corral de Anuncia de Urones (22.00 horas) de la mano de la compañía vallisoletana Proyecto TA-17 y su montaje ‘Memoria’, un monólogo que nace de un interrogante del presente que solo puede encontrar respuestas en el pasado.

La segunda semana del FETALE 2023 comenzará en el Corral de Anuncia de Urones (jueves 10 de agosto, 22.00 horas) con la compañía catalana Roberto G. Alonso y su propuesta ‘A mí no me escribió Tennessee Williams (porque no me conocía)’, un trabajo con dramaturgia de Marc Rosich que encarna la lucha por la supervivencia con las armas de la ficción; mientras que el viernes 11 (22.00 horas) será el turno del portugués Rui Paixão que, en ‘Albano’, desarrolla un trabajo de investigación con el que explora nuevas posibilidades para el lenguaje del clown contemporáneo y el teatro físico.

Valdunquillo se citará el sábado 12 (20.00 h) con los vascos Tío Teronen Semeak y su pieza ‘FreshCool’, que aúna la celeridad del aurresku y el gamberrismo en un peculiar espectáculo lleno de humor donde las canciones de Raphael se interpretan como si fueran un baile popular vasco. De vuelta al Corral de Anuncia de Urones, ese mismo día (22.00 horas) Elia Tralará y la multinstrumentista Uxía López pondrán en escena el espectáculo de teatro y música en directo ‘Orgullo Rural’, donde se intercalan elementos autobiográficos con otros que permanecen en el imaginario de varias generaciones de la Meseta Castellana.

La compañía de Madrid Sergio López llegará al Corral de Anuncia (domingo 13, 19.00 h) con el espectáculo de títeres ‘Paraíso blanco’. El montaje aúna la poesía visual con una mirada cargada de reflexión social: las personas migrantes y su viaje suicida en busca del capitalismo prometido. La misma jornada contará con una propuesta musical en la extensión en Mayorga, donde Dulzaro interpretará en la iglesia de Santa Marina (21.30 horas) las canciones de ‘Jota de la Luna’, un espectáculo en el que une vanguardia y tradición, alimentándose de las raíces del folclore de Castilla y León, que fusiona con sintetizadores, loops, samples y efectos.

El género teatral volverá al Corral de Anuncia de Urones el jueves 17 (22.00 horas) con Rayuela y el prestreno de ‘La mujer helada’, una adaptación de la ganadora el Premio Nobel de Literatura Annie Ernaux que crea conciencia sobre los comportamientos y roles típicos de la sociedad contemporánea, examina las complejidades de la identidad femenina y aborda la batalla entre ser mujer y ser madre en la sociedad moderna.

Las escuelas de la localidad servirán de escenario al día siguiente (viernes 18, 20.00 horas) a 'Nunca bailaré solo', la propuesta catalana de danza urbana de Iron Skulls Co y una particular visión de cómo entender e interpretar nuestras emociones y transformarlas y en la misma jornada los colombianos Del señor M pondrán en escena en el Corral de Anuncia (22.00 horas) 'Cuando mayo deje de ser mayo', las memorias de una mujer sin memoria y un retrato real del amor atravesado por la fatalidad de una enfermedad que no da tregua.

El teatro dará paso al circo de Kolektiv Lapso Cirk el sábado 19 (escuelas de Urones, 19.30 horas) con su montaje ‘OVVIO’. Premio de Circo Emilio Zapatero del TAC 2021, reflexiona sobre dónde se encuentra el límite extremo del equilibrio y el de nuestras capacidades. Ese mismo día (Corral de Anuncia, 22.00 horas) el Premio Nacional de las Músicas Actuales 2014, Carmen París, interpretará acompañada por el pianista Diego Ebbeler y por las percusiones de Jorge Tejerina ‘En síntesis’, en el que reúne un ramillete de las más significativas canciones de sus cuatro discos múltiplemente galardonados como mejores álbumes de músicas de raíz o de fusión.

La edición reserva para la clausura en Urones (domingo 20, Corral de Anuncia, 22.00 horas) el espectáculo teatral 'Sweet Dreams’, del dramaturgo Alberto Velasco, un monólogo que combina distintos estilos artísticos y que habla del paso del tiempo, de la crisis y de mirarse a uno mismo.

El 27º FETALE está organizado por el Ayuntamiento de Urones de Castroponce, con el patrocinio de la Diputación de Valladolid, la Junta de Castilla y León y el Gobierno de España a través del INAEM. Colaboran con el festival los ayuntamientos de Valdunquillo, Mayorga de Campos y Castroponce de Valderaduey, la Asociación IV Centenario de Valdunquillo, el Laboratorio de las Artes de Valladolid (LAVA), el Ayuntamiento de Valladolid, la Universidad de Valladolid y el Centro Buendía, la Fundación Caja Rural de Zamora, Coca Cola, Bodegas Gordonzello, Valladolid Avanza y Rubi 5.

