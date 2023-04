El parking de la Plaza Mayor tendrá novedades tras un año de gestión pública y más de un millón de beneficio

La remunicipalización del parking de la Plaza Mayor de Valladolid cumple un año y lo hace con 1.011.665 euros de beneficio neto para las arcas públicas. Así lo ha dado a conocer este viernes el alcalde de la ciudad, Óscar Puente, en un acto con los medios de comunicación. "Es un buen momento para rendir cuentas ante la ciudadanía y explicar lo que ha supuesto este año", ha comenzado. Y es que el Consistorio tiene previstas varias actuaciones al objeto de mejorar las instalaciones y modernizarlas.

Puente ha hecho este balance acompañado del concejal de Movilidad y Espacio Urbano, Luis Vélez, la concejala de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible, María Sánchez, y el nuevo gerente de Auvasa, José Alfonso Gálvez, en la propia Plaza Mayor de Valladolid. El primer edil ha puesto en valor el beneficio neto que ha supuesto este primer año, frente a los 6.500 euros que pagaba de canón la empresa concesionaria anterior.

Además, ha destacado que la propia recaudación del aparcamiento se ha "incrementado un 27%" con respecto a los que obtenía la compañía concesionaria. "Esto es fundamentalmente porque Movasa ha gestionado el parking optimizando las posibilidades que el mismo ofrecía, con políticas de precio y bonos que antes no había", ha recalcado el regidor.

En este sentido, Puente ha explicado que los bonos han premitido llegar a una ocupación del 94% en las denominadas horas valle. "Esto ha supuesto un incremento importante de los ingresos y beneficios", ha insistido. Todo ello además sin hacerlo "a costa de los salarios de los empleados", que han subido un 6,5%. "Más beneficios, pero también mejores condiciones laborales para los trabajadores", ha afirmado con rotundidad.

Todo ello va a permitir realizar una serie de mejoras y cambios en el parking de la Plaza Mayor que ayudarán a la modernización del mismo. Entre las novedades destaca el acondicionamiento de ocho plazas de aparcamiento para coches eléctricos, que vendrán acompañadas con un punto de recarga. También se instalará un aparcabicis que va a ocupar tres plazas y van a caber 40 bicicletas, cuatro de ellas eléctricas con su propio cargador.

De la misma manera, ya se ha licitado y adjudicado el contrato para la renovación del control de accesos, el software y los mecanismos de pago. "Se va a modernizar toda la tecnología de la que disponía el aparcamiento porque nos va a servir en el futuro para conectarnos con el punto de control donde se va a gestionar la Zona de Bajas Emisiones", ha explicado Puente.

En otro orden de cosas, el primer edil también ha avanzado que, como candidato del PSOE, en su programa electoral irá incluido la renovación del parking de Isabel la Católica, que se convertirá en "novedoso" con la incorporación de un pequeño centro logístico que permitirá el carga y descarga de mercancía."No solo va a dar servicio a los automovilistas, sino que va a ser un parking de distribución estratégica de mercancías de carga y descarga para última línea", ha puntualizado.

Puente también ha explicado, preguntado sobre la posibilidad de ampliar aparcamientos en los alrededores de la ZBE, que todavía desconoce que alternativas se han contemplado, ya que se encuentran en un momento de estudios de alegaciones y van con "calma". "Dijimos que hasta finales de año no pondríamos en marcha la zona y además habrá una primera fase que será meramente informativa. Por tanto, nos vamos a tomar tiempo para valorar todas las alegaciones", ha aseverado.

Advertencia de la AIReF

También ha sido cuestionado sobre la advertencia de la AIReF al Ayuntamiento de Valladolid por el "excesivo gasto". En este sentido, Puente ha querido salir al paso y ha aclarado que el informe lo que dice es que se ha incrementado el gasto en más de un 9%, que es la media de todos los ayuntamientos de España. "Nosotros en torno a un 12 o 13%, pero es fundamentalmente por los proyectos europeos", ha recalcado.

El alcalde vallisoletano ha afirmado que con la llegada de los fondos europeos, al haber captado muchos, también incrementa el gasto porque tienen que hacer frente a un 20 o 30% del proyecto, además del costo del IVA. "Captas muchos proyectos, pero asumes más gastos. No es preocupante, el Ayuntamiento está saneado y tiene capacidad para asumir las inversiones y lo que nos dice la AIReF es que no contraigamos más obligaciones que no podamos financiar a futuro", ha tranquilizado.

Disparos de perdigones en Las Viudas

Puente ha querido poner en contexto que los disparos de perdigones a una persona y a un autobús de Auvasa han sido realizados por un menor de edad que ya está en manos de la Policía Nacional, al tiempo que ha avanzado que se aumentará la presencia policial en esta zona. Aunque tampoco ha restado importancia a los hechos.

Discurso en el Festival de Cannes

Respecto al discurso inaugural en el Festival de Cannes, Puente ha matizado que ese normalmente lo hace un actor y él "hace mucho" que dejó de serlo. En este sentido, ha aclarado que España es el país de honor invitado y va a estar representado por la Academia de Cine.

Tal y como ha apuntado, la Academia de Cine lo que quiere es "vender su producto", que son los Goya. "Se va a poyar en la ciudad de Valladolid que es la que va a albergar la gala y por tanto allí estaremos. Seguramente me corresponderá a mí hacer ese discurso", puntualizado.

Viaje a Valencia

Ya por último, Puente ha avanzado que hoy viajará a Valencia para estar este fin de semana en la Convención Municipal que celebra el PSOE, donde intervendrá en uno de los diálogos con la Ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, la alcaldesa de A Coruña, Inés Rey, y el candidato socialista a la Alcaldía de Barcelona, Jaume Collboni.

