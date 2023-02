Las caras de los 10 candidatos de Ciudadanos para conquistar la provincia de Valladolid: “Somos el único partido sin corrupción”

La presidenta de Ciudadanos en Castilla y León, Gemma Villarroel y el candidato a la Alcaldía de Valladolid, Pablo Vicente, han presentado en la mañana de este viernes, 24 de febrero, a los 10 candidatos de la formación liberal que buscarán las Alcaldías de los grandes municipios de la provincia de Valladolid en un momento complicado para la formación naranja.

“No es un momento fácil para representar a Ciudadanos. Somos el único partido sin corrupción. Que no tiene redes clientelares. Que no enchufa a empresas por nuestro propio beneficio. Nosotros buscamos el bienestar de la ciudadanía”, ha asegurado la presidenta del partido en Castilla y León, Gemma Villarroel.

En la presentación de los nuevos candidatos, Villarroel ha destacado de ellos que son “personas comprometidas y profesionales” que cuentan con “un bagaje profesional” y que se preocupan por “una buena gestión” en los diferentes puntos de la provincia de Valladolid.

Visto bueno de los diez candidatos por parte de la Ejecutiva nacional

Pablo Vicente, el candidato a la Alcaldía de Valladolid capital por parte de Ciudadanos se ha encargado de certificar que los diez candidatos presentados hoy ya tienen el visto bueno de la Ejecutiva Nacional tras haber pasado también el filtro de la autonómica.

“Son diez excelentes candidatos. Por un lado que apuestan por la salud del proyecto liberal de Ciudadanos y, por el otro, que están muy comprometidos y son valientes porque continuar en el proyecto de Ciudadanos no es fácil”, ha añadido Vicente.

De los diez que se han presentado hoy, la candidata en Laguna de Duero, en Medina del Campo y en Tudela de Duero, son nuevos, mientras que los otros siete ocupan ya concejalías o forman parte del Equipo de Gobierno de los distintos municipios.

Pablo de Vicente no ha querido dar un número de candidaturas totales que se presentarán por Ciudadanos en la provincia y ha señalado que “siguen trabajando” y que cuando se cierre “harán un gran acto público”.

Sobre su candidatura en la capital, Pablo Vicente ha señalado que “va a huir de debates fáciles” y que quiere presentar “un proyecto integral para la ciudad” esperando tener el programa cerrado a mediados de marzo.

Los candidatos

Rafael Velasco será el candidato a la Alcadía de Arroyo de la Encomienda por la formación naranja. Lleva en el partido desde el 2008 y forma parte del Equipo de Gobierno. En Medina del Campo se estrenará Miguel Ángel Nieto. Sara Sacristán, también se estrenará en Laguna de Duero.

Por otro lado, en La Cistérniga el candidato de la formación liberal será Diego Esteban. Roberto Zurro, que está en la oposición en la actualidad, será el candidato en Simancas. En Tudela de Duero será Miguel Ángel González, que buscará contar con una representación que se le negó en los anteriores comicios por solo 30 votos.

Carlos Cordovilla será el candidato en Zaratán. Ya ocupa una concejalía en la localidad en ese pacto de gobierno entre PP y Cs tras la moción de censura que sacó de la Alcaldía a la socialista, Alejandra Fernández.

Noelia García, “una de las debilidades” de Pablo Vicente será la candidata en Aldeamayor de San Martín. Juan Casado irá por Cigales y, por último, Ángel Pérez en Boecillo.

Estos serán los diez candidatos a las Alcaldías de los grandes municipios de la provincia de Valladolid por Ciudadanos.

