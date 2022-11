La importancia de los servicios sociales en CyL: "Por cada millón de euros se generan 50 puestos de trabajo"

El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, ha inaugurado este lunes 21 de noviembre el IV Foro de Servicios Sociales. Una temática con la que el Consistorio está volcado ya que están dedicando “110 euros por habitante y año a las políticas sociales”. Un hecho que los ha llevado a “duplicar el presupuesto de 2015” para que las necesidades de los ciudadanos puedan estar “mejor atendidas”.

El presidente de la Asociación Estatal de Directores y Servicios Sociales, José Manuel Ramírez Navarro, ha recordado la importancia de invertir en los servicios sociales afirmando que “no es un gasto sino una inversión”, poniendo en conocimiento que “por cada millón de euros que se invierte, se generan 50 puestos de trabajo directos y estables en Castilla y León”.

Puente ha querido destacar en su intervención los datos de paro señalando que en 2015 había un total de 28.000 y hoy en día la ciudad tiene 17.000 personas sin trabajo; lo que supone una tasa de desempleo del 7,6%. Sin embargo, la mejora de los datos expuestos no es suficiente para Puente que ha añadido que esto “no puede llevar al conformismo” dado que sigue habiendo “marginalidad, pobreza y es importante seguir incrementando el presupuesto”.

Asimismo, ha aclarado que las políticas sociales no van solo destinadas a la atención de las personas en riesgo de exclusión o situación de pobreza, sino que también están destinadas a colectivos vulnerables como son la infancia o las personas mayores. En este sentido, ha recordado las celebraciones que han realizado en el Ayuntamiento con los más pequeños como protagonistas donde “hemos resaltado nuestro compromiso”.

Por otro lado, ha señalado que es importante que las personas mayores puedan “prolongar su vida autónoma lo máximo posible”. Por ello, considera que más allá de que se dediquen recursos, es vital “realizar actividades que permitan una vida activa tanto mental como física”.

Finalmente, uno de los aspectos que tratarán en el foro será la apuesta del Ayuntamiento de Valladolid en innovación tecnológica con el servicio de ayuda a domicilio. “No queremos morir rodeados de batas blancas”, afirmaba Ramírez. Por ello, cree que este proyecto es un “banco de buenas prácticas” dado que generar esa innovación hace que los servicios sociales sean “mucho mejores”.

Mayor aportación de la Junta

El alcalde de Valladolid ha recordado que necesitan una “aportación de la Junta mucho mayor” dado que “estamos corriendo con la mayor parte de la financiación” y que llevan “mucho tiempo reclamando que se cumpla la ley”. Además, considera que las administraciones “debemos reflexionar sobre estos servicios porque es un ahorro” y ha recalcado que “fomentar la actividad física y mental es mucho más barato que atenderlos en un hospital o residencia”.

Por ello, ha pedido a la Junta que cumplan su función en este ámbito e incrementen el presupuesto: “Desde el Ayuntamiento hemos optado por no tener lista de espera en la ayuda a domicilio y eso implica hacer un esfuerzo económico brutal, que no podemos sostener en el tiempo. Durante los próximos años de 16 millones de acción social hemos pasado a 37, todo tiene un límite. Llegará un momento en el que no podemos incrementarlo, la Comunidad se debe concienciar sobre esa ayuda”.

Ante la probabilidad de acudir a los tribunales si no cumplen la ley, Puente asegura que le parecería “muy fuerte” y que la delegada territorial les dijo que no se preocuparan. Sin embargo, el edil se muestra tajante con el tema: “No puede ser que quien tendría que estar financiando el 80%, financie el 30; y quien debería financiar el 20%, haga el 70%”.

Sigue los temas que te interesan