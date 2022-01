De Ciudadanos a España Vaciada: “La gente está harta, pide cambio y políticas distintas”

Noticias relacionadas España Vaciada también se presentará en Valladolid con una exconcejal de Ciudadanos de Medina

Cristina Blanco Rojo (Valladolid, 35 años) será la cabeza visible de España Vaciada en Valladolid. La pucelana con residencia del Medina del Campo era, en la actualidad, concejala no adscrita en el Ayuntamiento de la Villa de las Ferias tras discrepancias con Ciudadanos, el partido del que formaba parte.

Amante de los viajes y especialista en Comercio Internacional, Cristina evita posicionarse del lado de Sánchez o del de Casado y apuesta por reforzar políticas que eviten la pérdida de población en la provincia de Valladolid. Además, carga duramente contra la coordinadora de Ciudadanos, Gema Gómez, y no se atreve a vaticinar un resultado de cara al 13-F.

¿Qué le ha hecho dar el paso para presentarse como cabeza de lista por Valladolid de España Vaciada?

Distintas asociaciones, colectivos y plataformas de Valladolid de municipios diversos me invitaron a que liderará esta candidatura. Para mí es un honor y un orgullo poder representarlo. Lo que me mueve es defender y reivindicar lo nuestro, la problemática que tenemos en esta “España Vaciada” y en estos municipios.



Medina del Campo, por ejemplo, es una localidad que es cabeza de comarca. Tiene más de 20.000 habitantes pero la tendencia, desde 2011-14, es ir perdiéndolos. Una vez que pierda ese número pasa a jugar en otra liga y a depender de la Diputación, con lo que eso conlleva. Ya no prestas servicios propios, los pierdes y también recursos. Sería un problema muy grande para Medina.

Otros municipios de menos de 20.000 habitantes también tienen problemas de servicios, por ejemplo, en la provincia de Valladolid

En el caso de otros municipios que tienen menos habitantes están viendo como tienen problemas tan básicos como que no llega el Wifi, que no hay cajeros automáticos, que tienen problemas de transporte, que no hay guarderías… Acaban siendo problemas reales de personas reales. Esto es lo que me ha movido a presentarme, el hecho de intentar dar algo de futuro a todos los municipios de la provincia de Valladolid.



¿Cómo definiría a su partido? ¿Pro-Sánchez? ¿Pro-Casado?

No nos identificamos con ningún candidato. Nuestra enemiga es la despoblación y contra ese problema es contra el que venimos a luchar. Creo que somos un movimiento transversal y en esas estamos.

En caso de que España Vaciada tuviera la llave para el gobierno de Castilla y León, ¿Pactaría con Mañueco o pactaría con Tudanca?



Ahora mismo no estamos barajando ese escenario. Lo único que queremos es recorrer los municipios de la provincia, escuchar, apuntar los problemas que hay y llegar a las Cortes, que es el foro idóneo en el que se van a debatir estos problemas, y negociar para que se solucionen en la provincia.

¿Cuál sería un buen resultado para la ‘España Vaciada’ en las elecciones? En Valladolid y en Castilla y León.

Espero que todas las plataformas que se presentan en las cinco provincias tengan representación en las Cortes. En Valladolid me encantaría que entráramos tanto yo como Juan Gay, que se presenta conmigo. Es un piloto comercial que dejó la aviación para trabajar las tierras de sus padres. Montó una granja de huevos ecológicos y tiene tres hijos, como yo tengo dos. Queremos que nuestros pequeños vivan donde quieran y no se vean obligados a marcharse de sus pueblos o a buscar trabajo o vivienda en otras provincias o fuera de España. Que si quieren vivir en Medina, Megeces, Cervillego de la Cruz o Rueda, puedan hacerlo porque tienen garantizados todos los servicios.



Hablando de usted, fue la directora adjunta del Gabinete de Presidencia en las Cortes de Castilla y León de Luis Fuentes entre 2019 y 2020. ¿Cómo fue?

Estuve meses. Entendí que no tenía cabida en el proyecto de Ciudadanos. Decidí hacerme a un lado y me marché.

Y fue además concejala y portavoz de Cs en Medina hasta septiembre de 2020.

Muchos nos desencantamos del proyecto de Ciudadanos y el tiempo nos ha dado la razón. En Valladolid, en concreto, la coordinadora y vicepresidenta de la Diputación que es Gema Gómez, ha sido una losa para alcaldes, concejales, electores y simpatizantes.

Hubo algún alcalde y concejales de la provincia que presentaron un escrito contra Gema Gómez y su gestión hace unos años.

Solamente ha hecho falta ver lo que ha ido ocurriendo a lo largo de estos dos años. La mayoría de las pocas alcaldías que se consiguieron en la provincia de Valladolid se fueron. Concejales que salimos por esas siglas nos fuimos, como los simpatizantes. Ha sido un descontento generalizado por la gestión de Gema Gómez. El alcalde de San Vicente del Palacio también se opuso a esta gestión y muchos concejales. Cuando entras en un partido lo haces con unas ideas e ilusiones que no han prosperado por ella.

Esta al final es la causa de que saliera del partido

Así es. Esa fue la causa. Empecé en las Elecciones de 2019 y terminé en 2020. Renuncié al partido y me hice concejala no adscrita como independiente en el Ayuntamiento de Medina del Campo. Al final, convertirse en no adscrito implica una pérdida de derechos, económicos, de pérdida de despacho y de un montón de cosas. Mucha gente lo está criticando, pero creo que he tomado una decisión muy valiente porque al final no tienes impedimentos para hacer realidad tu proyecto, aunque tengas menos recursos. Ahí es cuando realmente se ha visto para qué vinimos a la política cada uno.

No se ha planteado, en ningún momento, la vuelta a Ciudadanos por lo que palpo de sus palabras

No. Creo que el tiempo ha dado la razón a los que nos fuimos antes.

¿Cómo ve a Ciudadanos en la actualidad?

Al final no han prosperado algunas de las propuestas que llevaban en ese acuerdo con el PP y al final se ha transformado en un gobierno fallido.

¿Cree, por tanto, que es acertada la decisión de Alfonso Fernández Mañueco de romper con Ciudadanos y de convocar esas elecciones para el 13 de febrero?

No. Creo que es un gobierno fallido porque los agentes principales no lo han culminado.

¿Cree que Francisco Igea era el candidato idóneo para estas elecciones?

Ciudadanos, PP y PSOE repiten listas. Nadie entiende que la gente está harta, pide cambio y políticas distintas. Todo el mundo cree que lo está haciendo bien y no reflexionan, ni cambian ni nada. Por eso surgen plataformas como la nuestra que quiere que las cosas cambien y se solucionen los problemas de todos. Todas las candidaturas de los grandes partidos son continuistas, más de lo mismo, y poco se puede esperar de ellos.

Hablando de listas, ¿Cómo ve la elección de Juan García-Gallardo Frings como cabeza de lista por VOX?

Veo con incredulidad como candidatos de otros partidos, como el de VOX que es de Burgos, se presentan en Valladolid. El de Podemos es de León, un leonesista convencido, y se presenta también aquí. A mí me parece antinatural, igual que ocurrió con la polémica de Maroto.

Lo natural es representar y luchar por los intereses de nuestros pueblos y provincia. Están utilizando la provincia de Valladolid como tablero de juego de unos y otros. Es indignante que no sean capaces de presentarse y representar a sus vecinos y a los intereses de sus ciudadanos.

¿Cree que se acabará formando un Gobierno de coalición entre PP y VOX?

No me gusta hacer de pitonisa. Tengo un mes por delante para trabajar mucho, para recorrer la provincia y para poder ser la voz de mis vecinos en las Cortes junto a mi compañero Juan.

¿Qué es lo mejor que le puede pasar a Castilla y León?

Que se pongan sobre la mesa los problemas que tenemos los castellanos y leoneses. Los de los municipios de más de 20.000 habitantes y los de 30 que son problemas de verdad, cotidianos, de guarderías, de sanidad… Eso es lo mejor que le podría pasar a Castilla y León, que se atiendan las necesidades reales de nuestra tierra.

