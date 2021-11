El Ayuntamiento grita "¡Basta ya!" en el acto contra la Violencia hacia las Mujeres

“¡Basta ya!”. Ese ha sido el mensaje que ha enviado el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, durante la celebración del acto institucional para conmemorar el día Internacional contra la Violencia hacia las Mujeres que se ha realizado en el Salón de Recepciones del Ayuntamiento. Acto en el que han participado todos los grupos políticos con representación en el Consistorio -PSOE, Partido Popular, Valladolid Toma la Palabra y Ciudadanos- a excepción de Vox.

En él, Puente, ha estado acompañado en la mesa presidencial por la delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, y la concejala de Servicios Sociales y Mediación Comunitaria, Rafaela Romero. El regidor ha mostrado el “rechazo hacia esta monstruosidad que ha provocado 37 asesinatos de mujeres en lo que va de año”.

Esa cifra se suma a la lista de 1.118 mujeres que han sido asesinadas por violencia machista desde 2003, año en que empezó a llevarse el registro de estas muertes. Un número que el alcalde ha definido como “estremecedor” al igual que el estudio en el que se refleja que “del total de mujeres que residen en España, mayores de 16 años (2.905.489), el 14,2 % ha sufrido violencia por parte de su pareja, actual o pasada”.

Según Puente “se trata de datos extremadamente duros, que no se deben considerar solo como fríos números, porque no hay que olvidar que detrás de cada caso hay un drama”. Tragedia que no afecta solo a las mujeres, sino también a sus hijos. Por eso, desde el Ayuntamiento se ha hecho hincapié en la denominada violencia vicaria. Un término acuñado por la psicóloga Sonia Vaccaro que define “la violencia que tiene como objeto perjudicar a las mujeres haciendo daño a sus seres más queridos, especialmente a sus hijos”.

De esa manera, ha explicado, “consiguen que la mujer no se recupere y la destruyen para siempre”. Por eso, ha querido reincidir que este tipo de Violencia de Género se contempla en la Ley que regula este delito “aunque no se nombre con el término de violencia vicaria”.

Homenaje a las 37 víctimas de 2021

Tras el discurso del alcalde, se ha proyectado un vídeo con los nombres de las mujeres asesinadas en lo que va de año, para posteriormente, los representantes de los distintos Grupos Municipales, leer la declaración institucional elaborada al efecto por la Federación Española de Municipios y Provincias.

Después, ha intervenido la directoria de la Fundación Aldaba-Proyecto Hombre, Mari Paz de la Puente Martín, quien ha leído un manifiesto dirigido a dar voz al trabajo que se realiza desde su organización con las víctimas de violencia de género y además drogodependientes.

Mari Paz de la Puente durante su intervención

Así, ha recordado la necesidad de “incorporar la perspectiva de género en los recursos de drogodependencias, aspecto hasta ahora olvidado”. En ese sentido ha indicado que “la probabilidad que la mujer violentada, abusada o maltratada en la niñez desarrolle alguno o varios de estos cuadros es muy elevada”.

En cuanto a los actos que se van a realizar por parte del Ayuntamiento para conmemorar este día, en el balcón del Consistorio luce una pancarta con el lazo de solidaridad hacia las víctimas de esta violencia. Además, la Cúpula del Milenio se iluminará hoy de color morado y habrá una concentración a partir de las 20:00 horas.

Asimismo, se ha elaborado un programa de actividades organizadas a través de las Concejalías de Educación, de Participación Ciudadana y de Servicios Sociales.

