Carlos Martínez tarda siete años en recoger el Premio Soriano del Año 2019

El secretario general del PSOE de Castilla y León y exalcalde de Soria, Carlos Martínez, recoge el Premio Soriano del Año 2019, este domingo en Madrid Cuenta de X de Carlos Martínez

Siete años después, Carlos Martínez ha recogido por fin el Premio Soriano del Año 2019 que le otorgó la Casa de Soria en Madrid.

El secretario general del PSOE de Castilla y León y exalcalde de Soria recibió este domingo el galardón en un acto celebrado en la capital de España, en el que también se entregaron los reconocimientos de las ediciones de 2020 y 2025, pendientes desde que la pandemia de la Covid-19 obligó a suspender las galas previstas.

La Casa de Soria en Madrid le concedió la distinción el 9 de diciembre de 2020, cuando aún era alcalde, en la categoría institucional.

El jurado destacó entonces que se había convertido en el alcalde más joven de una capital de provincia en Castilla y León y que en las elecciones municipales de 2019 había renovado su mayoría absoluta con 12 concejales.

La entrega estaba programada para el 17 de abril de 2021, como parte del intento de la entidad de recuperar una tradición que se había visto truncada el año anterior por el confinamiento.

Aquella fecha nunca llegó y el reconocimiento quedó en el aire hasta este domingo, en el que se concentraron tres ediciones en una sola jornada.

"Soria es tierra de acogida"

Tras el acto, Martínez se mostró, en una publicación en la red social X, "inmensamente agradecido a la Casa de Soria en Madrid por hacerme entrega del reconocimiento de Soriano del Año 2019".

En sus palabras, el premio no se limitaba a su persona. "Mi felicitación también para todos los premiados: grandes personalidades que llevan a Soria en el corazón y por bandera en sus actividades profesionales", escribió poco después, al tiempo que compartía imágenes de la entrega.

En un segundo mensaje, el socialista profundizó en el sentido que le daba al galardón. "Soria es tierra de emigrantes y también de acogida", señaló.

El reconocimiento, añadió, llegaba "tras una pandemia que superamos gracias a la ciencia". "Pero aquella vacuna no nos protegió contra el olvido", afirmó. Por eso, concluyó, "este premio Soriano del Año es colectivo: va por toda la sociedad soriana que empuja y reivindica un futuro de esperanza para nuestra tierra".

Otros premiados

La edición de 2019 reconoció también a otras nueve personalidades o entidades en ámbitos como la cultura, la empresa, el turismo, el deporte, la comunicación o el municipal, en una lista que incluía nombres como Adolfo Sainz Ruiz, el Grupo Latorre, la Fundación Vicente Marín o el municipio de Arenillas.

Algunos de aquellos premiados también subieron ayer al escenario, siete años después de que se anunciaran sus nombres. El acto sirvió para cerrar un largo paréntesis y devolver a la Casa de Soria una de sus tradiciones más entrañables, interrumpida por la emergencia sanitaria y por las sucesivas demoras posteriores.

Martínez, que dejó la Alcaldía de Soria el pasado mes de abril para convertirse en procurador en las Cortes de Castilla y León, tras casi dos décadas al frente del Consistorio, recogió el diploma institucional en un momento en el que se encuentra centrado en su labor al frente del partido en la Comunidad y en las Cortes.

El premio, sin embargo, sigue anclado en aquel 2019 en el que, como alcalde, renovó el apoyo mayoritario de sus vecinos y en el que la Casa de Soria decidió distinguir su trayectoria. Siete años después, el reconocimiento llega finalmente a sus manos.