El procurador de Soria ¡Ya! Ángel Ceña, en una imagen de archivo Concha Ortega ICAL

Soria ¡Ya! exige al futuro Gobierno la aplicación de las ayudas al funcionamiento en su máximo

La aplicación de las ayudas de funcionamiento al máximo permitido por la Unión Europea será una de las exigencias prioritarias de Soria ¡Ya! si obtiene capacidad de influencia en las Cortes Generales tras las elecciones del 29 de noviembre.

La formación trasladó este compromiso durante una reunión con la Federación de Organizaciones Empresariales Sorianas (FOES), en la que recogió las demandas del tejido empresarial y presentó sus propuestas electorales.

Soria Ya defendió que estas ayudas deben aprovecharse para reducir los costes de las empresas existentes, atraer inversiones y generar oportunidades laborales en la provincia.

La formación propuso también deducciones en el Impuesto sobre Sociedades y el IRPF para empresas y trabajadores que compensen las desventajas de desarrollar una actividad económica y residir en un territorio escasamente poblado. A estas medidas añadió una tarifa plana indefinida para autónomos de provincias despobladas.

En materia de infraestructuras, reclamó finalizar las autovías A-11 y A-15, avanzar en las conexiones con Burgos y Calamocha y recuperar el ferrocarril tanto para el transporte de mercancías como para ofrecer un servicio adecuado a los ciudadanos.

El candidato de Soria ¡Ya! al Congreso, Juan Antonio Palomar, lamentó que la confrontación entre izquierda y derecha domine el debate preelectoral mientras persisten los problemas estructurales de la provincia.

"Llevamos décadas hablando de las mismas infraestructuras, las mismas carencias y las mismas oportunidades perdidas. Mientras unos se dedican a discutir quién gobierna España, nosotros queremos hablar de qué necesita Soria para tener futuro", manifestó.

La formación se comprometió a trasladar estas reivindicaciones a las Cortes Generales y a exigir soluciones con presupuestos y plazos concretos.