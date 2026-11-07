Imagen del incendio en el municipio soriano de Berlanga de Duero Diputación de Soria

Un incendio afecta a siete viviendas en la Plaza Mayor de Berlanga de Duero

El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Diputación de Soria recibió un aviso del 112 a las 1:37 horas de esta madrugada, alertando de una salida de humo en varias viviendas de la Plaza Mayor de Berlanga de Duero, tras la comunicación realizada por Protección Civil de la localidad.

Tras recibir el aviso, se activó el dispositivo de intervención de la zona de Ribera y se movilizaron efectivos del Parque de Bomberos de Almazán, así como el sargento correspondiente.

El incendio ha afectado de manera importante a las cubiertas de las viviendas y al interior de algunas de ellas, alcanzando un total de siete inmuebles afectados.

Los Bomberos de la Diputación de Soria trabajando en el lugar del incendio, en Berlanga de Duero Diputación de Soria

A las 3:30 horas el incendio se dio por controlado, aunque los efectivos han continuado trabajando durante la mañana debido a la reaparición de distintos focos.

A las 5:45 horas se incorporó el auxiliar Chiri. A las 9:00 horas, la dotación del Parque de Almazán abandonó el lugar, permaneciendo en la intervención el relevo de Ribera, compuesto por tres efectivos con BRP y ABA. También se retiró el BRP de San Esteban.

Los trabajos continúan centrados en la vigilancia y extinción de los focos que puedan reactivarse.