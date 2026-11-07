Imagen del incendio en el municipio soriano de Berlanga de Duero

Imagen del incendio en el municipio soriano de Berlanga de Duero Diputación de Soria

Soria

Un incendio afecta a siete viviendas en la Plaza Mayor de Berlanga de Duero

A las 3:30 horas el fuego se dio por controlado, aunque los efectivos han continuado trabajando durante la mañana debido a la reaparición de distintos focos.

Más sucesos: Dos años de prisión por enviar fotos de su hija de 11 años desnuda a un perfil falso de Cristiano Ronaldo

Publicada
Síguenos

El Servicio de Prevención, Extinción de Incendios y Salvamento de la Diputación de Soria recibió un aviso del 112 a las 1:37 horas de esta madrugada, alertando de una salida de humo en varias viviendas de la Plaza Mayor de Berlanga de Duero, tras la comunicación realizada por Protección Civil de la localidad.

Tras recibir el aviso, se activó el dispositivo de intervención de la zona de Ribera y se movilizaron efectivos del Parque de Bomberos de Almazán, así como el sargento correspondiente.

El arrestado, con numerosos antecedentes policiales y vecino de Toledo, viajaba en un todoterreno junto a otras tres personas, dos de ellas menores.

El incendio ha afectado de manera importante a las cubiertas de las viviendas y al interior de algunas de ellas, alcanzando un total de siete inmuebles afectados.

Los Bomberos de la Diputación de Soria trabajando en el lugar del incendio, en Berlanga de Duero

Los Bomberos de la Diputación de Soria trabajando en el lugar del incendio, en Berlanga de Duero Diputación de Soria

A las 3:30 horas el incendio se dio por controlado, aunque los efectivos han continuado trabajando durante la mañana debido a la reaparición de distintos focos.

A las 5:45 horas se incorporó el auxiliar Chiri. A las 9:00 horas, la dotación del Parque de Almazán abandonó el lugar, permaneciendo en la intervención el relevo de Ribera, compuesto por tres efectivos con BRP y ABA. También se retiró el BRP de San Esteban.

La Guardia Civil pone a disposición judicial a un transportista que sextuplicó la tasa de alcoholemia

Los trabajos continúan centrados en la vigilancia y extinción de los focos que puedan reactivarse.