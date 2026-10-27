Acto de presentación de los candidatos de Soria ¡Ya! al Congreso y al Senado en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, este martes Concha Ortega ICAL

Soria ¡Ya! presenta una candidatura al 29-N "para ganar" y defender la provincia "sin tutelas" en Madrid

Soria ¡Ya! concurre a las elecciones generales del 29 de noviembre con una candidatura ciudadana formada por 13 personas que "defenderá los intereses de la provincia".

La formación presentó este martes sus listas al Congreso y al Senado con el objetivo de trasladar a Madrid la experiencia de los últimos cuatro años en las Cortes de Castilla y León y reclamar soluciones frente al olvido institucional y las "promesas sin cumplimiento" que denunció su número dos al Congreso, Rosalía Peña.

El presidente del partido y cabeza de lista al Congreso, Juan Antonio Palomar, agradeció a los integrantes de la candidatura su decisión de dar el paso para representar a la provincia.

Durante la presentación defendió una propuesta ambiciosa, integrada por personas de distintos municipios y ámbitos profesionales, y reivindicó la necesidad de contar con una voz propia en las dos cámaras.

"Venimos de cuatro años ya de experiencia en las Cortes de Castilla y León", recordó Palomar, quien expresó la voluntad de trasladar ese trabajo al ámbito nacional para ser una voz fuerte de sorianos comprometidos con este territorio.

El candidato sostuvo que la provincia no recibió hasta ahora la defensa que merece y destacó el compromiso de quienes decidieron concurrir a las elecciones.

"Gente que no hemos salido de despachos, simplemente hemos salido del terreno", manifestó al cierre del acto, en el que reivindicó la ilusión y las ganas de luchar de los integrantes de las listas.

Rosalía Peña Gallego, vecina de Almazán, coordinadora de gabinete y comunicación de Soria ¡Ya! durante los últimos cuatro años y actualmente asesora en las Cortes autonómicas, centró su intervención en las carencias de las infraestructuras.

Citó los "retrasos" de las autovías A-11 y A-15, la falta de parada del AVE, los 18 meses sin servicio ferroviario con Madrid y el cierre de la línea Soria-Castejón.

Peña, licenciada en Ciencias Ambientales e hija de agricultores, vinculó su candidatura con la necesidad de dar continuidad en Madrid al trabajo desarrollado en Valladolid y acusó a las otras opciones políticas de perpetuar el abandono de la provincia.

"Cualquier otra de las opciones y cualquier otra de las alternativas que haya ahora mismo para votar son más de lo mismo. Son promesas sin cumplimiento y abandono a la provincia de Soria", declaró.

La candidatura al Congreso se completa con Joel Martínez Moreno, docente de Formación Profesional y vecino de El Burgo de Osma, y Jaione Ovejero Muñoz como suplentes.

Esta última, que compagina la docencia en San Esteban de Gormaz con el trabajo en el comercio, recordó sus diez años como autónoma y reclamó que los problemas de la provincia se pongan sobre la mesa en ambas cámaras.

Al Senado concurrirá como primer candidato David Romera Sevillano, de 30 años, carpintero metálico, residente en Fuensaúco y procedente del grupo Jóvenes Soria ¡Ya!.

Romera explicó que su decisión de trasladarse al medio rural reforzó su preocupación por la concentración de servicios y actividad en la capital y defendió que los pueblos tengan voz en las instituciones.

"Los que nos están representando durante tantas y tantas décadas de democracia ya han demostrado lo que hacen por esta tierra, que al final se rigen por los partidos a los que sirven y no por los ciudadanos que les votan", sostuvo.

La segunda candidata al Senado es María Concepción Álvarez Sacristán, diplomada en Educación Infantil y concejala en Quintanas de Gormaz por una agrupación de electores afín a Soria ¡Ya!.

El tercer puesto corresponde a Fernando del Amo Gallego, trabajador de mantenimiento de carreteras y cómico, que lleva 17 años en Benamira y es su único residente permanente.

Del Amo denunció el abandono institucional de su pueblo y su comarca, tanto por parte de la Administración autonómica como del Estado.

Como suplentes de Romera figuran María Lourdes Simal Domínguez, policía local jubilada y vecina de Valdealvillo, y César Francisco Castro Ayuso, profesor y miembro de la coordinadora ejecutiva.

Simal defendió que regresar a vivir a la provincia debe acompañarse de un compromiso reivindicativo, mientras Castro, vinculado a la plataforma desde hace más de dos décadas, afirmó: "Me niego a abandonar esta tierra".

Los suplentes de Álvarez son el empresario y hostelero Raúl Martínez Martínez y la maestra María Luisa Andrés del Río, integrante del equipo directivo del colegio Gerardo Diego. Por su parte, Yolanda Gil Sarmiento y Jesús Alberto Chico García acompañan a Del Amo.

Gil, auxiliar de enfermería y antigua alcaldesa de Retortillo, incidió en las dificultades de las personas mayores y de los agricultores del medio rural.

Chico, gestor en una empresa pública y miembro de la coordinadora ejecutiva, denunció las limitaciones del suministro eléctrico para implantar empresas y reclamó aprovechar las herramientas económicas europeas para mejorar su competitividad.