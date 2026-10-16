Cientos de personas en una cacerolada en la Plaza Mayor de Soria para exigir la suspensión de la Zona de Bajas Emisiones

Protesta vecinal en el corazón de la capital soriana. Alrededor de 400 personas, según la organización, han acudido este viernes a la concentración y cacerolada convocada por el movimiento ciudadano y partido político Soria ¡YA! en la Plaza Mayor.

La movilización busca frenar la implantación definitiva de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE-BES), una medida restrictiva impulsada por el Ayuntamiento que comenzará a sancionar con multas de 200 euros a partir del próximo 1 de noviembre y que, según la formación, responde a un "problema inventado" al margen de la calidad real del aire en la ciudad.

A las ocho de la tarde, el portavoz de la formación, Carlos Vallejo, ha sido el encargado de dar lectura al manifiesto del acto.

"Soria tiene muchos problemas, tantos que resulta sorprendente que el Ayuntamiento haya decidido inventarse uno nuevo en contra de la opinión de la mayoría de la ciudadanía y de las distintas entidades: la implantación de una Zona de Bajas Emisiones con la excusa de solucionar un problema que hasta ellos mismos reconocen que Soria no tiene", ha denunciado Vallejo ante los asistentes.

Desde la plataforma han defendido que la protección medioambiental debe abordarse a través de planes de movilidad eficaces para eliminar los atascos en las travesías, la creación de zonas verdes bien planificadas que no mermen plazas de aparcamiento y el adecuado cuidado de la masa arbórea urbana.

Banderas de Soria Ya en la concentración. Soria Ya.

Incertidumbre a quince días del régimen sancionador

El plan municipal entró en una fase de adaptación informativa el pasado 16 de septiembre, período en el cual las infracciones de tráfico no conllevan castigo económico.

Sin embargo, Vallejo ha advertido de que la segunda fase arranca en solo dos semanas con multas de 200 euros para los vehículos no autorizados, pese a que "nadie sabe nada de las gestiones que debe realizar el Ayuntamiento" para tramitar los permisos e inscripciones en el registro municipal de accesos.

En este sentido, Soria ¡YA! ha señalado que el Consistorio ha comenzado a remitir los primeros avisos informativos e incorporar de forma automática a los residentes del Casco Histórico apenas este mismo viernes.

La formación censura que el Ayuntamiento no dispone de la estructura adecuada ni accesible para garantizar que los conductores con derecho a excepción puedan tramitar sus expedientes a tiempo, lo que provocará que vecinos autorizados acaben siendo sancionados injustamente.

"¿La utilidad de tantas cámaras solo va a ser la de multar o también la de ejercer un control sobre los ciudadanos?", ha cuestionado el portavoz durante la concentración, solicitando formalmente al Consistorio que paralice la entrada en vigor del régimen sancionador.