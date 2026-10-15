Cortada la CL-101 tras una colisión frontal entre camiones: los dos conductores están heridos

Una colisión frontal entre dos camiones en el punto kilométrico 70 de la CL-101, en Viana de Duero (Soria) ha obligado a cortar todos los carriles de la vía en ambos sentidos, como ha informado la Dirección General de Tráfico (DGT).

El suceso se ha producido a las 08:16 horas de este jueves, 15 de octubre, y, en principio, han resultado heridos los dos conductores de los vehículos, uno de ellos se encuentra atrapado en el interior de la cabina, como ha informado el Servicio de Emergencias 112.

Se ha dado aviso a Tráfico de Soria, a los Bomberos de la Diputación de Soria y a Sacyl, que ha movilizado una ambulancia de soporte vital básico, un equipo médico, una UVI móvil y un helicóptero medicalizado.

El corte de la CL-101 se registra entre los kilómetros 69 y 72 de dicha vía, en todos los carriles y en ambos sentidos desde las 08:33 horas, entre los municipios de Viana de Duero y Almazán.