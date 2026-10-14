El despacho receptor del Centro Comercial E.Leclerc de la capital soriana. Onlae

La suerte sonríe a un centro comercial de una ciudad de Castilla y León con un segundo premio que deja miles de euros

La fortuna ha vuelto a acordarse de Castilla y León.

El sorteo de la BonoLoto celebrado este miércoles, 14 de octubre, ha dejado un pellizco de alegría en Soria, donde se ha validado uno de los cuatro boletos acertantes de Segunda Categoría.

El afortunado o afortunada se embolsará la cifra exacta de 36.060,68 euros.

El boleto agraciado fue sellado en el Despacho Receptor nº 74.045, ubicado en el kiosco del Centro Comercial E.Leclerc (calle J, parcela 290) de la capital soriana.

La combinación ganadora del sorteo de este miércoles estuvo formada por los números 08, 11, 21, 41, 47 y 48.

El número complementario correspondió al 34 y el reintegro al 4. La recaudación total del sorteo ascendió a 2.305.283,50 euros.

Al no registrarse ningún acertante de Primera Categoría (los 6 aciertos), se ha generado un bote con el que un único acertante podría ganar 700.000 euros en el próximo sorteo.

Un premio muy repartido

Además del boleto sellado en tierras sorianas, la Segunda Categoría se completó con otros tres acertantes repartidos por la geografía nacional e internet.

En concreto, las otras consignaciones agraciadas correspondieron a la Administración nº 23 de Bilbao (Bizkaia), ubicada en la céntrica calle Bidebarrieta, 16; a la Administración nº 68 de Málaga, situada en el Centro Comercial Larios Centro; y a un boleto adquirido a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado (www.loteriasyapuestas.es).

En categorías menores, el sorteo dejó un total de 64 acertantes de Tercera Categoría (5 aciertos), que cobrarán 1.126,90 euros cada uno, mientras que 4.102 acertantes de cuatro números recibirán 26,37 euros.