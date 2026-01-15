Aprender a usar el móvil entre los mayores para no quedarse atrás: la apuesta digital en los pueblos de Soria

Los cursos comenzaron a impartirse a lo largo de 2025 y el proyecto afronta ahora su recta final,

El proyecto 'Transformación digital del medio rural' continúa avanzando en la provincia de Soria con el objetivo de ayudar a los vecinos de los pueblos a desenvolverse con mayor seguridad y autonomía en un contexto cada vez más digital.

La iniciativa está promovida por Soriactiva, Fundación de Caja Rural de Soria, y cuenta con la aprobación del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico dentro del Programa Reto Rural Digital, financiado a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Puesto en marcha a lo largo de 2025, el programa entra ahora en su fase final tras haber desarrollado 55 acciones formativas presenciales en distintas localidades sorianas.

Estas sesiones han permitido que cientos de personas del medio rural, especialmente mayores, agricultores y ganaderos, adquieran conocimientos básicos para utilizar la tecnología en su día a día y acceder a servicios que hoy se prestan mayoritariamente por vía digital.

Los cursos, de carácter gratuito y presencial, están diseñados para responder a situaciones reales y habituales. Cada uno tiene una duración de ocho horas, distribuidas en dos días, y no requiere conocimientos previos ni el uso de ordenador. Basta con disponer de un teléfono móvil o tablet, así como de un espacio con conexión a internet.

Nuevas tecnologías

Durante la formación se trabajan cuestiones prácticas como el manejo básico del móvil, el uso de WhatsApp, la realización de llamadas y videollamadas, la gestión de fotografías, la navegación segura por internet, las compras online, el uso de Bizum y la realización de trámites administrativos sencillos.

El proyecto tiene también una importante dimensión social, ya que contribuye a reducir el riesgo de exclusión digital que afecta especialmente a las personas mayores del medio rural.

La iniciativa refuerza la independencia personal, mejora la confianza en el uso de las nuevas tecnologías y evita que la falta de conocimientos digitales se convierta en una barrera para acceder a servicios esenciales. Además, el formato presencial favorece la convivencia y la participación en los municipios.

Esta actuación forma parte del compromiso de Caja Rural de Soria con el desarrollo del territorio, una línea de trabajo que la entidad impulsa a través de la Fundación Soriactiva mediante proyectos orientados a la cohesión social, la igualdad de oportunidades y la mejora de la calidad de vida en los pueblos.

Las formaciones pueden solicitarse por ayuntamientos, Entidades Locales Menores, asociaciones u otras entidades locales que cuenten con un espacio con conexión wifi. Para poner en marcha un curso es necesario un mínimo de diez personas inscritas, y las fechas se adaptan a la disponibilidad de los participantes.

Las solicitudes pueden realizarse en cualquier oficina de Caja Rural de Soria o contactando con la Fundación Soriactiva en el 975 21 27 69 o en info@soriactiva.com.