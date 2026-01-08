Hallan el cadáver de un hombre y una mujer dentro de un coche en un garaje de Soria: la Policía investiga los hechos

Dos personas, un hombre y una mujer, han sido hallados sin vida en el interior de un turismo en un garaje particular de la calle Nuestra Señora de Calatañazor de Soria este jueves, 8 de enero. El hallazgo se ha producido a las 16.20 horas, como ha informado el Servicio de Emergencias 112.

Desde la sala se ha dado aviso a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado una UVI móvil y una ambulancia de soporte vital básico al lugar.

Tanto los sanitarios como los agentes de policía han realizado maniobras de reanimación a ambas personas, si bien ambas han resultado finalmente fallecidas, como apuntan las mismas fuentes.

La Policía se encuentra investigando las circunstancias del suceso.