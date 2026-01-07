El vídeo viral de los Reyes Magos de un pequeño pueblo soriano: “Unas auténticas superestrellas”

Imagen del vídeo de Espeja de San Marcelino. Imagen del vídeo de Espeja de San Marcelino.

“¡Viva los Reyes de los pueblos! ¡Unas auténticas superestrellas!”, ha asegurado, a través de sus redes sociales, la cuenta Soriaestademoda, después de un día de Reyes mágico en la localidad soriana de Espeja de San Marcelino.

El municipio soriano es conocido por su entorno rural y tranquilidad, con una población pequeña, alrededor de unos 150 habitantes y una ubicación que pasa por ser característica en la comarca de Tierras Altas.

Un lugar mágico para pasar unos días de descanso, cerca de la capital soriana, que se está haciendo viral por sus Reyes Magos.

“El vídeo de los Reyes en el Ayuntamiento de Espeja de San Marcelino y sus cinco pueblos, La Hinojosa, Guijosa, Quintanilla de Nuño Pedro, Orillares, además del pueblo de cabecera, se ha virilizado”, aseguran desde el consistorio.

Un vídeo de algo más de un minuto en el que se puede ver a los Reyes Magos por estos distintos puntos anteriormente citados y también el desarrollo de la cabalgata, que hizo las delicias de mayores y pequeños en el lugar.

Un vídeo que suma cientos de visualizaciones y que está a punto de llegar a los 1.000 “me gusta”.

Una acción mágica en una noche, la del 5 de enero, marcada en el calendario de todos.