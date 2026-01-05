Una mujer queda atrapada al volcar con su coche después de colisionar con otro turismo en Soria capital
Hasta el lugar han tenido que acudir los Bomberos del Ayuntamiento para rescatar a la víctima.
Al menos una mujer de unos 30 años ha quedado atrapada y un coche ha volcado tras una colisión lateral entre dos turismos en la calle Termancia, en la ciudad de Soria.
Según ha informado la sala de operaciones del 112 de Castilla y León, se ha recibido una llamada a las 14:56 horas por un accidente con atrapados.
El alertante ha indicado que una mujer se encontraba atrapada y consciente dentro del vehículo que había volcado como consecuencia de la colisión lateral.
El aviso se ha trasladado a los Bomberos del Ayuntamiento de Soria, que han conseguido liberar a la mujer que se encontraba en el interior del vehículo accidentado.
También han acudido hasta el lugar la Policía Nacional y los servicios de emergencias de Sacyl, aunque por el momento no ha trascendido si hay más víctimas o si la mujer que ha resultado atrapada ha necesitado de traslado hasta un centro hospitalario.