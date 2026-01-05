Una mujer queda atrapada al volcar con su coche después de colisionar con otro turismo en Soria capital

Imagen de archivo de una ambulancia del 112 de Castilla y León.

Al menos una mujer de unos 30 años ha quedado atrapada y un coche ha volcado tras una colisión lateral entre dos turismos en la calle Termancia, en la ciudad de Soria.

Según ha informado la sala de operaciones del 112 de Castilla y León, se ha recibido una llamada a las 14:56 horas por un accidente con atrapados.

El alertante ha indicado que una mujer se encontraba atrapada y consciente dentro del vehículo que había volcado como consecuencia de la colisión lateral.

El aviso se ha trasladado a los Bomberos del Ayuntamiento de Soria, que han conseguido liberar a la mujer que se encontraba en el interior del vehículo accidentado.

También han acudido hasta el lugar la Policía Nacional y los servicios de emergencias de Sacyl, aunque por el momento no ha trascendido si hay más víctimas o si la mujer que ha resultado atrapada ha necesitado de traslado hasta un centro hospitalario.