Huye tras ser sorprendido armado en una montería en Soria sin tener licencia y tener una orden de alejamiento

La Guardia Civil de Soria ha detenido a un vecino de la localidad de El Burgo de Osma como presunto autor de un delito de quebrantamiento de condena y un delito de tenencia ilícita de armas de fuego, en el marco de una investigación relacionada con un caso de violencia de género.

Las actuaciones se iniciaron a raíz del seguimiento y control de una persona implicada en un procedimiento por violencia de género, sobre la que pesaba una orden judicial de alejamiento, así como la privación del derecho a la tenencia y porte de armas, con la consiguiente revocación de su licencia.

En el transcurso de estas labores de vigilancia, el 8 de diciembre, agentes del SEPRONA de la Guardia Civil, con el apoyo del Destacamento de Fiscal y Fronteras de la Comandancia de Soria, detectaron la presencia del investigado en una montería celebrada en un coto de caza ubicado en el término municipal de Quintanilla de Tres Barrios, pedanía de San Esteban de Gormaz (Soria), portando presuntamente un arma de fuego.

Al percatarse de la presencia policial, el varón emprendió la huida con la intención de eludir la actuación de los agentes.

Posteriormente, los efectivos localizaron un vehículo en las inmediaciones que, tras las comprobaciones oportunas, resultó ser de su titularidad.

La consulta realizada a través del Centro Operativo de Servicios (COS) de la Comandancia de Soria confirmó que el individuo tenía en vigor la prohibición de poseer y portar armas, así como la revocación de la licencia, por mandato judicial.

Ante estos hechos, y tras una actuación coordinada, se procedió a su detención como presunto autor de un delito de quebrantamiento de condena y otro de tenencia ilícita de armas de fuego.

Durante el control del vehículo se hallaron fundas de rifle vacías, si bien el arma empleada no ha sido localizada por el momento.

A la vista de lo ocurrido, se han instruido las correspondientes diligencias penales, que han sido dirigidas y coordinadas por el Tribunal de Instancia e Instrucción número 1 de El Burgo de Osma–Ciudad de Osma (Soria).