Marta Pérez logra el récord de España de los 1.500 metros, pero queda fuera de la final

La soriana Marta Pérez es desde este jueves la nueva plusmarquista española de los 1.500 metros tras correr la distancia en 3:57.75 en la semifinal de los Juegos de París este jueves. Pérez consigue así un récord que tenía Natalia Rodríguez (3:59.51) rebajándolo en casi dos segundos.

Un récord de España que supone también bajar en casi 3 segundos su marca personal, aunque es un récord con sabor agridulce, ya que la soriana no consiguió clasificarse para la final olímpica que se celebrará este viernes. Una semifinal dura, donde hubo que bajar de los 3:57 para poder clasificarse.

Marta supo sufrir, corriendo a cola del grupo, pero sabiendo que iba a lograr una marca sensacional si no alcanzaba la clasificación, y así fue. La soriana entró décima en la última vuelta, necesitando remontar cuatro posiciones para estar entre las seis primeras y alcanzar una plaza para la final. En el último tramo, ganaba una posición en una intensa guerra contra la japonesa Tanaka durante casi 200 metros, y seguidamente, lograba ponerse octava tras superar a la británica Walcott-Nolan. Así, acababa con fuerza la recta final pendiente del cronómetro hasta lograr pararlo en ese sensacional 3:57.75 que desde este jueves es el nuevo récord de España de los 1.500 metros.

La alegría de conseguir el récord de España, tiene un sabor agridulce para Marta, al no haber revalidado su plaza de finalista de los 1.500 metros que consiguió en los juegos de Tokio.

Tras la competición, la soriana ha declarado en la zona mixta del 'Stade de France' que "estoy feliz, pero no quiero olvidar que esto es un campeonato y yo quería la final porque a eso vienes, pero también es verdad que llevaba años luchando por bajar de los cuatro minutos y he conseguido un 3:57 que no podía imaginar, así que no me quiero reprochar nada, me podían ganar muchas y me han ganado siete, he corrido más que en mi vida y han sido mejores".

Una carrera en la que reconocía "no haberse enterado de la mitad", expresando que "iba centrada toda la carrera en correr por dentro y guardar un cambio para el último 400, pero cuando hemos pasado por la última vuelta y he visto un 50 en el marcador he pensado en el tiempo". No obstante, ha dejado claro que su única prioridad era la clasificación y que como resultado ha llegado la marca: "Solo quería ir a por las seis primeras, sabía que llevaba a siete delante y no he llegado".

Con esta marca, Marta Pérez le arrebata a Natalia Rodríguez el récord de España de los 1.500 metros, relativizando un logro del que "hay que ser conscientes que no son comparables, cada vez se corre más, las cosas mejoran mucho y cuando todo el mundo aquí ha corrido por debajo de cuatro minutos es por algo". Una carrera rápida por encima de las expectativas y en la que admitía que no podía pensar: "Nunca se sabe cuándo te va a salir una carrera así, hoy para nada pensaba en ello, yo prefería una carrera rápida, pero porque creo que estoy más cómoda y tengo las mismas posibilidades, no pensaba que iba a ser así de rápida".

Igualmente, la marca servía para reflexionar sobre las mínimas exigidas por las federaciones para estar en las grandes competiciones, tiempos que "entiende", pero que son "muy difíciles de conseguir". Sobre esto ha subrayado que "entiendo que quieran saber en qué forma estás, pero por ejemplo aún teniendo un nivel como el que tenemos en el 1.500 de España es muy difícil conseguir bajar de cuatro minutos, es difícil encontrar buenas liebres femeninas y muchas veces cuando entras en una carrera de 'Diamond League' la gente va a ganar, aquí no he mirado el reloj ni una sola vez, no sabía cómo iba, cuando mejor salen las cosas es cuando eso pasa y espero que esto me abra puertas para poder estar en mejores mítines y a la vez tener más facilidad para conseguir esos tiempos".