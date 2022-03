Utrilla renuncia como diputado provincial pero seguirá como alcalde hasta que el TSJCyL emita sentencia firme

Noticias relacionadas Condenan al alcalde y al teniente alcalde de Medinaceli por prevaricación

El alcalde de Medinaceli (Soria), Felipe Utrilla, presentó hoy en el registro de la Diputación provincial de Soria el acta de diputado provincial, por lo que será en el próximo pleno cuando el pleno acepte la renuncia y tome posesión de su cargo el alcalde de Torlengua, Matías Ágreda, según ha informado la agencia Ical.

El regidor medinense presentará recurso a la sentencia que ayer dio a conocer la Audiencia Provincial de Soria que condenó a él y al teniente alcalde de esta localidad, Javier Fernández, como autores ambos de un delito continuado de prevaricación, a la pena de inhabilitación especial para empleo o cargo público de carácter electivo y para el ejercicio del derecho de sufragio pasivo por tiempo de nueve años para cada uno de ellos.

La condena conlleva la privación del cargo efectivo de alcalde y teniente alcalde electo que desempeñaban durante la comisión de los hechos y que siguen desempeñando en la actualidad y de los honores que le sean anejos, con incapacidad para obtener el mismo cargo u otros análogos de procedencia electiva en cualquier administración pública, nacional, autonómica o local.

Hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León emita una sentencia firme, según el presidente de la Diputación, Benito Serrano, Felipe Utrilla seguirá como alcalde de la localidad de Medinaceli.

Además, Felipe Utrilla solicitó ayer por la tarde la baja en el PP. “Siento que esto se haya producido. Yo había hablado con Felipe y siempre me transmitió su confianza sobre que la sentencia no le iba a perjudicar”, indicó para reseñar que el alcalde sigue manteniendo su inocencia y ha presentado la renuncia como diputado y la baja como afiliado del PP para no perjudicar al partido.

Asimismo, indicó que las declaraciones del PSOE de Soria, que ayer arremetió contra el PP, están cargadas de “hipocresía”, ya que el alcalde de Almazán, Jesús Cedazo, se le retiró el carnet de conducir, tras sufrir un accidente de circulación y conducir ebrio.

Al respecto, Serrano recalcó que el PP conocía que Cedazo había sufrido un accidente y las causas del mismo, pero hasta que no salió una sentencia firme no condenó los hechos, frente al PSOE que seguía defendiendo a Cedazo, incluso, después de ser condenado. “Al final son los vecinos los soberanos los que son los que juzgarán este tipo de hechos”, precisó.

