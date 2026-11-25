Cuéllar presenta un presupuesto de 11 millones para 2027 tras reducir la deuda casi un 92% desde 2020

El alcalde de Cuéllar, Carlos Fraile, y la concejala de Hacienda, Lucía Arranz, han presentado este miércoles el proyecto de presupuestos para 2027, que contará con una dotación de 11.077.036,40 euros, tanto en ingresos como en gastos.

Esta cifra implica una subida del 4,55% con respecto al presupuesto del 2026 y el proyecto será sometido a votación el próximo pleno municipal, que está previsto para este mismo jueves 26 de noviembre.

Uno de los datos que ha destacado Fraile de la evolución económica municipal ha sido la reducción de la deuda desde 2020, cuando entró el actual equipo de Gobierno Municipal.

En aquel momento, la deuda del Ayuntamiento de Cuéllar alcanzaba los 1.913.456 euros y, a final del ejercicio de 2027, esta se situará en 156.207,66 euros, es decir, un 91,9% menos en seis años.

El primer edil ha incidido en la importancia de esta evolución, que "demuestra que es posible gestionar con responsabilidad, cumplir con nuestras obligaciones y seguir invirtiendo en el municipio".

El incremento del presupuesto para 2027, en números absolutos, es de más de 482.000 euros. También se ha subrayado el capítulo de contención del gasto corriente, que solo sube un 1,11% en el apartado de bienes corrientes y servicios, donde se recogen gran parte de los costes de funcionamiento municipal.

Este apartado crece hasta los más de 4,7 millones de euros, en un contexto en el que el IPC interanual en España se ha situado en el 4,9% en octubre, según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística (INE).

"Conseguimos contener el gasto corriente mientras que los servicios al ciudadano se incrementan pese al difícil contexto económico que vivimos, donde sube absolutamente todo, menos los principales impuestos y tasas que se mantienen congeladas desde 2013", ha sostenido el alcalde.

Otros capítulos en los que han hecho hincapié tanto el alcalde como la concejala responsable en la presentación han sido el gasto destinado a los principales servicios municipales.

El mantenimiento de colegios y educación contará con 808.244 euros, un 33,6% más que en 2026, Cultura, Turismo y Patrimonio con 806.802 euros; Deporte y Juventud 678.277 euros; parques, jardines y vías públicas 1.059.005 euros; y limpieza viaria y gestión de residuos 976.736 euros.

"Nuestro objetivo es mantener unas cuentas realistas y prudentes, que permitan atender todos los servicios, cumplir con nuestras obligaciones y continuar mejorando Cuéllar y sus barrios, sin recurrir a nuevo endeudamiento ni aumentar la presión fiscal", ha apuntado el primer edil.

El apartado de inversiones reales incluye una dotación de 661.931,44 euros destinados a infraestructuras urbanas, instalaciones municipales y modernización de los servicios.

Entre las actuaciones que se prevén están los trabajos en las calles Severo Ochoa y Perú, además de las mejoras en la Escuela Municipal de Música, las actuaciones en Piedras Granjales y el proyecto de Casa de la Cultura San Francisco, o el nuevo programa mixto de formación y empleo en el paraje Las Lomas.

"Hemos conseguido sanear las cuentas municipales y eso nos permite afrontar el futuro con mayor tranquilidad. Queremos seguir mejorando las infraestructuras, mantener la calidad de los servicios públicos y atender a las necesidades de todos los vecinos", ha zanjado la concejala de Hacienda.