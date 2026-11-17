La Diputación duplica la inversión de los bonos comercio ‘Consume Rural’ Cedida

Entrará en vigor: bonos descuento de 10 euros para comprar en los comercios rurales de Segovia

La Diputación de Segovia duplica su apuesta por el comercio rural.

La institución provincial destinará 100.000 euros a la segunda edición de la campaña de bonos descuento 'Consume Rural', el doble que en su primera convocatoria, para animar las compras en los pequeños establecimientos de los pueblos.

La iniciativa contempla la emisión de 10.000 bonos de descuento directo de 10 euros cada uno.

El objetivo es apoyar a los negocios de proximidad, favorecer el consumo en los municipios de la provincia y contribuir a mantener la actividad económica en el medio rural.

La convocatoria está dirigida a pequeños comercios y establecimientos minoristas situados en municipios segovianos de menos de 20.000 habitantes, incluidas sus entidades locales menores, anejos y barrios.

Los negocios interesados podrán solicitar su adhesión desde este martes, 17 de noviembre, hasta el próximo 8 de enero de 2027.

Las solicitudes deberán presentarse exclusivamente a través de la Sede Electrónica de la Diputación.

La selección se realizará por orden de entrada, siempre que la documentación esté completa y sea correcta.

El programa contempla un máximo de cien establecimientos adheridos, hasta agotar el presupuesto disponible.

Hasta 1.000 euros

Cada comercio que se incorpore a la campaña recibirá inicialmente un cupo de cien bonos de 10 euros.

Esto permitirá ofrecer hasta 1.000 euros en descuentos a sus clientes. Si al finalizar el plazo de adhesión quedan bonos disponibles, la Diputación podrá repartirlos de forma proporcional entre los negocios participantes.

Los establecimientos adheridos también aparecerán en un directorio oficial de la campaña, para que los consumidores puedan consultar dónde utilizar sus descuentos.

La diputada de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible, Magdalena Rodríguez, ha defendido el aumento de la inversión como una muestra del compromiso de la institución con los negocios de los pueblos.

Según ha señalado, estos establecimientos no son solo lugares donde comprar, sino también servicios esenciales para los vecinos y espacios que ayudan a mantener vivos los municipios.

En febrero

La campaña de compras se desarrollará entre el 1 y el 28 de febrero de 2027.

Durante ese periodo, las personas mayores de 18 años podrán solicitar hasta tres bonos de descuento a través de la plataforma digital consumerural.dipsegovia.es y canjearlos en los comercios que se hayan sumado a la iniciativa.

La Diputación anima a los pequeños comerciantes a participar en esta segunda edición, que busca extender sus beneficios al mayor número posible de negocios y consumidores.

La institución recuerda que comprar en los establecimientos locales contribuye a sostener el empleo, mantener los servicios de cercanía y favorecer que la riqueza permanezca en los pueblos.

Las bases completas y la documentación necesaria para participar pueden consultarse en la web de la Diputación de Segovia.

Los comerciantes que necesiten información o asesoramiento pueden contactar con el Área de Promoción Provincial y Desarrollo Rural Sostenible en los teléfonos 676 920 424 y 921 429 559, o a través del correo electrónico empleoypromocionprovincial@dipsegovia.es.