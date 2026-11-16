El presidente de la Diputación, Miguel Ángel de Vicente, junto al diputado de Hacienda, Óscar Moral, Cedida

La Diputación de Segovia bate su récord con 96,8 millones de presupuesto “sin doping europeo” para 2027

La Diputación de Segovia contará en 2027 con el presupuesto más elevado de su historia.

Las cuentas alcanzarán los 96,8 millones de euros, un 4,31% más que en 2026, y lo harán sin depender de los fondos extraordinarios de la Unión Europea.

Una circunstancia que el presidente de la institución provincial, Miguel Ángel de Vicente, ha querido destacar durante la presentación del proyecto presupuestario: “Son unos números reales, limpios, sin doping en el capítulo de ingresos”.

De Vicente ha defendido que el crecimiento de las cuentas se apoya exclusivamente en los recursos propios y en la gestión económica de la institución.

“Estas cifras están producidas, pulmón a pulmón, y gestionadas directamente por la propia Diputación”, ha señalado.

El presidente considera que el presupuesto refleja una administración “saneada”, capaz de aumentar su capacidad inversora sin poner en riesgo su estabilidad financiera.

Uno de los datos que ha puesto sobre la mesa es la evolución de la deuda. La Diputación mantiene por tercer año consecutivo su política de 'Crédito Cero', una estrategia que ha permitido reducir progresivamente el endeudamiento hasta situarlo en el 4,16% para 2027.

Además, las cuentas prevén un superávit de 1,85 millones de euros y cumplen con la regla de gasto.

“La gran novedad de estas cuentas públicas es que la única partida de gastos que baja es la de los intereses que pagamos a los bancos”, ha explicado De Vicente.

El presidente ha recordado que en 2025 se amortizaron más de diez millones de euros de deuda y que aquel ejercicio supuso el primer presupuesto de la historia de la institución sin recurrir a préstamos bancarios.

Una línea que se mantuvo en 2026 y que continuará el próximo año.

Inversiones en los pueblos

Más allá de las cifras globales, el presupuesto reserva casi 41 millones de euros para inversiones en la provincia, lo que supone 389,84 euros por habitante.

La cantidad representa un incremento del 137,26% respecto a 2019 y refuerza el objetivo de mantener los servicios públicos y mejorar las infraestructuras de los municipios.

Entre las partidas más destacadas figuran los siete millones de euros del PAIMP, los 2,5 millones de la segunda anualidad del Plan Estratégico de Inversiones y los más de 3,4 millones destinados a la red viaria provincial.

También se contemplan 1,4 millones para depuración e infraestructuras hidráulicas, un millón para renovar y digitalizar redes de agua, 600.000 euros para caminos rurales y 240.000 euros para colegios del medio rural.

El proyecto incorpora, además, varias actuaciones nuevas.

El vial del AVE contará con una primera partida de 525.000 euros, mientras que el Plan de Fomento Territorial dispondrá de 1,26 millones para impulsar, entre otras iniciativas, el polígono industrial de Ayllón.

Otra de las apuestas importantes será la ampliación del Servicio Provincial de Extinción de Incendios.

Su presupuesto pasará de 172.000 euros a 1,05 millones, con una dotación inicial de 500.000 euros para poner en marcha un tercer parque de bomberos en la provincia.

Las ayudas directas a los ayuntamientos también tendrán un peso importante. Las transferencias de capital a los municipios superarán los 15 millones de euros, mientras que el Fondo de Cohesión Territorial contará con algo más de 2,27 millones, aportados conjuntamente por la Diputación, la Junta de Castilla y León y el Gobierno central.

Servicios sociales

El empleo y la atención a las personas serán otros de los ejes del presupuesto.

La Diputación movilizará más de cuatro millones de euros en planes de empleo, con una partida de 1,75 millones para facilitar la contratación de unas 300 personas en los ayuntamientos.

A esta cantidad se suman otros 1,75 millones, en colaboración con la Junta, para contratar a personas desempleadas y 800.000 euros para mantener las brigadas forestales durante todo el año.

En el apartado social, el presupuesto destinará más de ocho millones de euros a diferentes programas.

Las partidas del Servicio de Ayuda a Domicilio aumentarán un 15,85%, mientras que también se reforzarán los programas de animación comunitaria, medicamentos y ayudas de emergencia social.

La Residencia La Alameda contará, además, con 800.000 euros para ampliar sus unidades de convivencia.

Una actuación que se enmarca en el objetivo de mejorar la atención a las personas mayores y adaptar los recursos asistenciales a sus necesidades.

“Estos números no son un gasto institucional; son el motor de Segovia”, ha afirmado el presidente, que ha defendido que la Diputación debe centrarse en dar respuesta a los problemas de los vecinos.

“Esta Diputación está para resolver problemas, no para crearlos”, ha añadido.

Comercio rural

El presupuesto también recoge un incremento de las partidas destinadas a promocionar la provincia y apoyar su actividad económica.

La promoción turística superará el millón de euros, mientras que el comercio rural recibirá un 9% más de recursos.

La cultura crecerá un 7% y el deporte contará con un aumento del 6,42%. También destaca el incremento del 27,25% en las partidas de promoción provincial, con el propósito de reforzar la imagen de Segovia y su atractivo como destino turístico y económico.

En cuanto al gasto de personal, el capítulo I alcanzará los 43,1 millones de euros, un 5% más que en el ejercicio anterior.

De Vicente ha atribuido parte de este incremento a la subida salarial de los empleados públicos aprobada por el Gobierno central, que, según ha criticado, obliga a las administraciones locales a asumir el coste con sus propios recursos.

El presidente ha calificado esta situación como un “yo invito y tú pagas”.

El diputado de Hacienda, Óscar Moral, ha sido el encargado de explicar los aspectos más técnicos de las cuentas.

Entre ellos, ha destacado la aportación de la Junta de Castilla y León, que alcanza los 17 millones de euros en subvenciones finalistas, así como la previsión de superávit y la reducción continuada de la deuda.

Con este presupuesto, la Diputación pretende dar cobertura a los 208 ayuntamientos y las 17 entidades locales menores de la provincia.

De Vicente ha cerrado su intervención reivindicando una gestión basada en los resultados y no en los grandes anuncios: “No somos de grandes promesas ni de discursos triunfalistas; somos de actuar”.

El presidente ha pedido a su equipo que se deje “la piel” para que las cifras se traduzcan en servicios e inversiones concretas y para que cada euro contribuya a mejorar la vida de los segovianos.