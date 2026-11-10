Miel, carrilleras y solomillo, los sabores que triunfan en el certamen de tapas de Cuéllar

El XXV Certamen de Tapas Villa de Cuéllar (Segovia) ha cerrado su edición de 2026 con 5.446 tapas vendidas y una repercusión económica de 27.230 euros en los establecimientos de la localidad.

Las tapas ganadoras han sido Miodavik, una tarta de miel de la Pastelería Le Boutique que se ha llevado el primer premio, Suspiro de Carrillera, del Restaurante Rincón Castellano, que se ha hecho con el segundo puesto, y Solomillo Entre Sabores, del Café-Bar Entredos, que repite el galardón especial Alberto González Bayón, concedido por el jurado popular, por segundo año consecutivo.

La edición se ha celebrado entre el 30 de octubre y el 2 de noviembre y ha registrado un incremento del 10,2% en el número de tapas vendidas con respecto al año pasado, cuando se sirvieron 4.943.

El balance que han hecho desde el Ayuntamiento de Cuéllar es "muy positivo" porque, además, la participación del público ha registrado un crecimiento "significativo" al haberse recogido 1.154 papeletas frente a las 980 de la edición de 2025, un 17,8% más.

La Oficina Municipal de Turismo, por su parte, ha atendido a 528 visitantes durante los días del certamen frente a los 321 de la edición pasada, lo que implica una subida del 54,8%.

Uno de los aspectos destacados de este año ha sido la apuesta por aumentar los incentivos destinados al público, ya que el número de lotes sorteados ha aumentado de 74 a 80, sumándose nuevos premios e incrementándose el valor de algunos de ellos.

Entre las novedades han destacado cuatro viajes, dos camisetas y dos sudaderas de los personajes más ilustres de Cuéllar y una cesta de productos premium que estaba valorada en 300 euros.

El sorteo de redes sociales ha superado las expectativas al anotar más de 300 fotografías compartidas por los participantes y la valoración de los establecimientos muestra que el 100% manifiesta su interés en volver a participar en las próximas ediciones.