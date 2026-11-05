Mañueco usa la vivienda contra Sánchez: “En Castilla y León construimos más pública que nunca”

El presidente del Partido Popular de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha clausurado, en la tarde de este jueves, 5 de noviembre, un acto de partido en la sede del PP de Segovia junto a los candidatos al Congreso y al Senado.

“Para millones de españoles, Feijóo es la esperanza para superar el sanchismo: ocho años de chapuzas, mentira y corrupción. Y para todos los españoles, Feijóo tiene el mejor proyecto de estabilidad, certidumbre e ilusión para todos los españoles”, ha afirmado Mañueco.

El presidente del PP de la Comunidad ha añadido que “tenemos los mejores candidatos para esta importante misión” y “el equipo que necesita nuestro país en estos momentos y, entre todos, conseguiremos el cambio en España el 29 de noviembre”.

Ha apuntado que en estas elecciones “nos jugamos el futuro de España” y “poner punto y final a un gobierno destructivo, sectario e inútil”.

“La mala gestión tiene consecuencias graves: accidentes ferroviarios, médicos en huelga, pulseras antimaltrato que no funcionan… Nunca un gobierno hizo tanto daño a los servicios públicos de España como el de Sánchez. Y Óscar Puente le ha enseñado ya la puerta de salida”, ha apuntado.

Mañueco ha recalcado que España “necesita al PP para cambiar todo esto” y el “modelo de Castilla y León” porque “estamos en los puestos de cabeza en Educación, Sanidad, Servicios Sociales y en atención a las personas mayores dependientes”. “No es casualidad, es buena gestión”, ha apuntado.

Mañueco ha afirmado que “mientras Sánchez reduce paradas de trenes y bus”, en Castilla y León “tenemos autobús público gratis con Buscyl”.

“Mientras Sánchez ha convertido la vivienda en el primer problema de los españoles, en esta Comunidad Autónoma construimos más vivienda pública que nunca, damos más ayudas al alquiler que nunca y tenemos los impuestos más bajos que nunca”, ha añadido.

Todo antes de llamar a la movilización para “conseguir una victoria rotunda”.