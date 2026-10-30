Celia y Esther, dos nuevas subgobernantas para el centro de servicios sociales de La Fuencisla de Segovia

El cuidado de quienes viven en La Fuencisla también se construye desde los pequeños gestos y el trabajo diario de sus profesionales.

Con ese objetivo, el Centro de Servicios Sociales La Fuencisla cuenta desde ahora con dos nuevas subgobernantas: Celia González y Esther Gómez, que han tomado posesión de sus cargos este viernes en el salón del Trono del Palacio Provincial.

El acto ha servido para reforzar el equipo humano de los centros residenciales de la Diputación de Segovia y, especialmente, una labor que va mucho más allá de la atención cotidiana.

Porque, como ha recordado el presidente de la institución provincial y titular del Área de Asuntos Sociales, Miguel Ángel de Vicente, estos centros son, ante todo, el hogar de las personas que residen en ellos.

Durante la toma de posesión, De Vicente ha agradecido a ambas profesionales el paso dado al presentarse al concurso para ocupar estas responsabilidades.

Un gesto que, según ha destacado, demuestra su compromiso con una tarea en la que cada trabajador desempeña un papel fundamental.

"Sois una parte esencial para que toda la estructura del cuidado, tanto físico como emocional, funcione", ha señalado el presidente, quien ha incidido en la importancia de mantener una atención cercana y completa a los usuarios de los centros residenciales.

La incorporación de González y Gómez se enmarca así en el compromiso de la Diputación de Segovia de seguir fortaleciendo sus servicios sociales y garantizar una atención que tenga en cuenta no solo las necesidades físicas, sino también el bienestar emocional de quienes viven en sus instalaciones.

Una filosofía que De Vicente ha resumido en el cometido de la institución provincial: "Acompañar a las personas de la provincia allá donde vivan". Una labor en la que las nuevas subgobernantas tendrán desde ahora un papel destacado.