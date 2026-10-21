El Rey y Mañueco llevan a La Granja la defensa y promoción del español: “La RAE siempre contará con Castilla y León”

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha participado en la reunión del Patronato de la Fundación pro Real Academia Española (RAE), presidida por el rey Felipe VI y celebrada en el Palacio Real de La Granja de San Ildefonso, en Segovia.

Tras el encuentro matinal, los asistentes han visitado el Centro de Interpretación de las Fuentes de La Granja, uno de los espacios vinculados al patrimonio histórico y cultural del Real Sitio.

Mañueco ha aprovechado la cita para reafirmar el compromiso de la Comunidad con la defensa y la promoción del español.

“La RAE siempre contará con Castilla y León para la defensa y la promoción del aprendizaje del español”, ha señalado el presidente autonómico a través de sus redes sociales.

La reunión ha situado a La Granja como escenario de este encuentro institucional en torno a la Real Academia Española, en una jornada que ha combinado la actividad del patronato con una visita a uno de los espacios culturales del municipio segoviano.